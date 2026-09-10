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10 вересня 2026, 19:05

Український виробник військових роботів Ratel Robotics буде поглинутий за $224 млн

Американська оборонна технологічна компанія Swarmer повідомила, що уклала остаточну угоду про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів Ratel Robotics. Максимальна вартість угоди становитиме $224 млн, якщо українська компанія виконає всі передбачені угодою показники.

Американська оборонна технологічна компанія Swarmer повідомила, що уклала остаточну угоду про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів Ratel Robotics.

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Розрахунок передбачає комбінацію грошових виплат та акцій Swarmer. Завершення угоди залежить від виконання стандартних умов, а також необхідних юридичних, регуляторних та акціонерних погоджень.

Ratel отримала контракти на $86 млн

У 2026 році Ratel Robotics вже уклала контракти загальною вартістю $86 млн. Крім того, компанія веде переговори щодо нових контрактів із кількома країнами НАТО в межах ініціативи Build With Ukraine.

Ratel виробляє безпілотні наземні платформи (UGV), які використовуються для логістики, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів і розмінування. Компанія також розробляє два варіанти безпілотних літальних апаратів, мобільні майстерні та причепи із сонячними панелями.

За даними пресрелізу, продукція Ratel забезпечила близько 37% усіх контрактів на закупівлю наземних роботизованих комплексів, укладених Агентством оборонних закупівель Міноборони України з 1 січня до 18 квітня 2026 року. Загальна сума таких контрактів становила 11 млрд грн ($246,85 млн).

Що отримує Swarmer

Для Swarmer придбання Ratel означає розширення бізнесу від програмного забезпечення для автономних дронів до виробництва наземних роботизованих платформ.

Swarmer спеціалізується на програмному забезпеченні, яке дозволяє одному оператору одночасно керувати великою кількістю автономних безпілотних систем. Компанія не виробляє власні дрони, а працює на рівні програмної платформи, яка координує різні типи безпілотників.

Після поглинання Swarmer планує поєднати свої технології автономного управління з наземними платформами Ratel. Таким чином, UGV можуть використовуватися не лише для виконання наземних завдань, а й як мобільні платформи для запуску дронів та інших автономних систем.

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Після завершення угоди до Swarmer мають перейти понад 300 співробітників Ratel. Загальна чисельність об'єднаної компанії становитиме майже 500 працівників.

Засновник і CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук збереже посаду та підпорядковуватиметься керівнику Swarmer Алексу Фінку.

Для Swarmer це перше масштабне поглинання в рамках стратегії створення оборонної технологічної компанії, яка об'єднуватиме перевірені на війні роботизовані системи та програмне забезпечення для їхньої автономної роботи.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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