Частина ТРЦ Києва працюватиме під час дронової загрози: оприлюднено список

У Києві змінили правила роботи торговельно-розважальних центрів під час повітряних тривог. Як повідомив Babel, відтепер за червоного рівня загрози всі ТРЦ мають припиняти роботу, а працівники та відвідувачі — переходити до укриттів.



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За жовтого рівня, який оголошують у разі загрози атаки дронів, частина торговельних центрів продовжить працювати. Серед них — River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall та Victoria Gardens. При цьому магазини, ресторани та інші заклади самостійно визначатимуть, чи продовжувати роботу під час тривоги.

Окремі ТРЦ встановили власні правила. В Ocean Plaza магазини під час повітряної тривоги працюватимуть лише на мінус першому поверсі. ЦУМ закриватиметься за будь-якого рівня повітряної загрози.



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Школи та університети мають переходити в укриття

За будь-якого рівня загрози освітній процес у школах та закладах вищої освіти має призупинятися. Учні, студенти та працівники закладів освіти повинні переходити до укриттів.