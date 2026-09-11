Дизельні авто в Україні втратили популярність: продажі впали на 12%

Попит на дизельні автомобілі в Україні продовжує знижуватися. Як повідомляє «Укравтопром», у серпні український автопарк поповнили близько 4,4 тис. машин із дизельними двигунами — на 12% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

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Найбільше скоротилися поставки нових дизельних авто. Їх зареєстрували 867 одиниць, що на 21% менше у річному вимірі. Імпортованих уживаних машин було 3512, або на 10% менше, ніж торік.

Які дизельні моделі купують найчастіше

Серед нових дизельних автомобілів у серпні лідером став Renault Duster — 200 машин. Друге місце посів Toyota Land Cruiser Prado зі 122 авто, третє — Volkswagen Touareg із результатом 90 автомобілів.

До п’ятірки також увійшли Skoda Kodiaq — 71 авто та Toyota Hilux — 46.



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Серед уживаних дизельних автомобілів, ввезених з-за кордону, найбільшим попитом користувалася Skoda Octavia — 281 авто. Далі йдуть Renault Megane — 274, Nissan Qashqai — 234, Volkswagen Passat — 180 та Hyundai Santa Fe — 149 автомобілів.

Таким чином, дизель залишається помітною частиною українського авторинку, але його частка поступово скорочується, особливо в сегменті нових автомобілів.