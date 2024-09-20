Українці зможуть перевірити всю інформацію щодо новобудови в одному реєстрі

Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дає старт експериментальному проєкту — містобудівному кадастру на загальнодержавному рівні. Як він допоможе оцінити інвестиційний потенціал територій та навіщо потрібен ще, розповіла фінансова радниця та операційна директорка Smart Family Office Аліна Шух.

Навіщо потрібен кадастр

Усі містобудівні документи відтепер зберігатимуться в єдиному цифровому реєстрі з уніфікованими стандартами, що значно підвищить прозорість та ефективність роботи органів влади та місцевого самоврядування.

Одна зі складових кадастру — Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), успішно функціонує в Україні вже понад три роки. Це база даних, що поєднує інформацію про об'єкти будівництва, учасників будівельного процесу, відомості про дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, експертизи проєктів, відомості про технічну інвентаризацію та багато іншої інформації, що раніше зберігалася в розрізнених реєстрах та базах даних.

Але будівельний процес починається набагато раніше — з розробки містобудівної документації: якщо ми не матимемо у цифровому вигляді уніфікованих даних із усіх областей, ми не зможемо забезпечити повноцінний ланцюг від розробки містобудівної документації до безпосередньо введення об'єктів в експлуатацію. Саме це і забезпечить кадастр.

З моменту запуску кадастру державного рівня вже діючі регіональні кадастри, розроблені на різних геоінформаціних системах, не втратять своєї актуальності, адже буде можливість їх повної інтеграції. Але йдеться не про дублювання даних, а про створення єдиних узагальнених вимог до них.

Використовувати їх для функцій, які необхідні безпосередньо на місцях, не забороняється, але процес від початку до кінця має бути однаковий — загальнодержавний.

Запровадження містобудівного кадастру — одна з реформ, які Україна зобов’язалася впровадити для отримання фінансової підтримки від ЄС у рамках Ukraine Facility. Попереду ще чимало роботи, однак впровадження містобудівного кадастру дійсно дає всі шанси процесу прозорої та підзвітної відбудови відбутись, і ось чому.

Ключові переваги кадастру на загальнодержавному рівні

Усі дані в єдиній системі. Містобудівний кадастр акумулює всю містобудівну інформацію та документи на місцевому, регіональному та державному рівнях. Система охоплює комплексні плани просторового розвитку громад, генплани, плани зонування, детальні плани територій, схеми планування областей та районів. Через кадастр також вноситимуться зміни, оновлення, експертизи та висновки щодо містобудівної документації.

Підвищення якості містобудівної документації та захист від підробок. Геоінформаційний характер системи забезпечує прив’язку всіх даних до конкретної території. Це дає змогу наочно демонструвати планування міста, розташування об'єктів і зони забудови, забезпечуючи точність та захист від втрат і підробок.

Прискорення будівельних процедур. Кадастр автоматично формує та надає витяги з містобудівними умовами та обмеженнями, будівельними паспортами забудови земельної ділянки, що прискорює отримання інформації для проєктування та будівництва. Це особливо важливо сьогодні, коли країна здійснює та планує відновлення.

Прозорість розбудови міст. Інтерактивний формат даних полегшує розуміння містобудівних рішень, сприяє прозорості та відкритості процесу планування, а також дозволяє ефективніше використовувати ці дані для різних цілей, таких як аналіз, моделювання та прийняття рішень.

Відкриті публічні дані. Містобудівна документація має бути публічною, без цього неможливо побороти корупцію та забезпечити участь громадян в управлінні громадами. На геопорталі Містобудівного кадастру будуть розміщені матеріали для публічного доступу, але під час воєнного стану діє низка обмежень. Також на геопорталі можна буде знайти інформацію про розроблення проєктів містобудівної документації: прийняття рішень, строки подання пропозицій, проведення громадських обговорень, слухань, роботу узгоджувальних комісій та розгляд проєктів на сесії ради.

Україна вже давно потребувала такого «єдиного вікна», яке б могло покращити та значно пришвидшило роботу ОМС, органів архітектури та експертів галузі, і водночас підвищити прозорість містобудівних процесів для громадян.

Екосистема цифрових інструментів

Містобудівний кадастр стане парасолькою над ЄДЕССБ, яка за понад 3 роки забезпечила безпрецедентну прозорість у будівельній галузі. До кадастру увійдуть Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць і територій громад, Єдиний державний реєстр адрес, Реєстр будівель і споруд.

Це інтегрована екосистема, що взаємодіє з іншими цифровими ресурсами та системами, такими як Реєстр пошкодженого та знищеного майна, система управління відбудовою DREAM, Геоінформаційна система регіонального розвитку, реєстр екологічної оцінки, Державний земельний кадастр, електронна система закупівель, Державний реєстр нерухомих пам’яток тощо. Усе це дозволить максимально повно оперувати інформацією про території, їхнє планування та забудову.

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Автоматизація процесів та валідація даних

Як і інші сучасні цифрові системи, Містобудівний кадастр зберігатиме цифровий слід кожної дії. Користувачі ідентифікуватимуться через електронні підписи або печатки, а їхні дії з документами будуть зафіксовані, що ускладнить можливі махінації або підробки. Деякі документи формуватимуться автоматично завдяки інтеграції з іншими реєстрами, зокрема, дані про містобудівні умови, обмеження та будівельні паспорти забудови земельних ділянок.

Кадастр також забезпечує автоматичну валідацію даних. Внесені дані перевіряються на відповідність стандартам, формату та структурі, а також на коректність координат. Система перевіряє, чи дані відповідають регіональним координатам і чи зв’язані вони з національною геодезичною системою УСК-2000.

Важливо, що внесені дані проходять також перевірку на відповідність іншим рівням містобудівної документації. Очевидно, що генеральний план населеного пункту, комплексний план розвитку громади та детальний план території мають бути синхронізовані. Містобудівний кадастр нарешті допоможе втілити це в реальність. Це запобіжник ситуаціям, коли проєкти розвитку територій суперечать одне одному, а в результаті території розвиваються хаотично та неефективно.

На загальнодержавному рівні він стане важливим інструментом для впровадження урядової політики, зокрема, регіональної. Кадастр допоможе оцінювати інвестиційний потенціал територій для інвесторів та надавати громадянам доступ до інформації про їхнє використання. Саме такий інструмент потрібен для відбудови, відновлення та розвитку нашої країни.