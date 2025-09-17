У Буковелі будують нерухомість для постійного життя. Чи варто її купувати?

Українці, які останнім часом побували на цьому курорті, змогли помітити, як змінився Буковель. Новий аквапарк Mavka, сучасний медичний центр Resort Medikal Park, ще більше готелів, магазинів та ресторанів. Але головне — у Буковелі з'являються не просто готельні номери для короткого відпочинку, а повноцінні квартири та будинки «для життя».

Кількість бажаючих не просто відпочити у Буковелі, а й «осісти» тут надовго, постійно зростає. Ця тенденція зародилася ще на початку великої війни, коли українці шукали можливість перевезти родину у порівняно безпечне місце.

Тоді ж почали з'являтися перші проєкти апартаментів, які можна було купити у Буковелі.

Втім, сегмент нерухомості для довготривалого проживання у Буковелі лише формується. Хоча вже змінює інфраструктуру регіону, формуючи її не лише під туристів, але й з огляду на потреби постійних мешканців.

«Мінфін» розбирався, як Буковель із «готелю» стає «домівкою», як купити тут житло, та чи варто розглядати придбання нерухомості на курорті, як інвестицію.

Не лише відпочинок

До війни Буковель був класичним гірським курортом — із готелями, ресторанами, SPA-комплексами та підйомниками. Та після повномасштабного вторгнення росії українці у пошуках відносно безпечного місця масово поїхали до західних регіонів.

Чимало тих, хто раніше їздив до Буковеля кататися на лижах, затримавшись тут надовго, оцінив ці місця інакше. А багато хто вирішив залишитися тут на довгий час. Так почав формуватися тренд на довготривале проживання.

Паралельно українці почали придивлятися до нерухомості у західних областях. Житло у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді жваво розкуповували, попри зростаючі цінники. Інвестори, які довго займалися нерухомістю у великих мегаполісах, та після початку війни понесли значні втрати (наприклад, у Києві тим, хто мав по декілька квартир і не міг їх здати в оренду, доводилося «інвестувати» навіть у комунальну платню), зацікавилися проєктами у західних областях, на яких можна заробити. Потенційні інвестори зацікавилися в тому числі нерухомістю у курортних регіонах, таких як Буковель.

Зараз, як розказали «Мінфіну» у компанії Ковчег Developer, попит на житло у Буковелі змінився — став зваженішим. «Клієнти вже не купують будь-який проєкт „аби був“. Якщо у 2022−2023 роках практично все, що виходило на ринок, знаходило свого покупця, то у 2024−2025 роках відбулася якісна сегментація. Люди вибирають концептуальні комплекси з продуманою інфраструктурою, сервісом і професійною управляючою компанією, яка не ставить зайвих обмежень на користування. Це пояснюється як бажанням власників мати свободу (користуватися самостійно й заробляти), так і підвищеною увагою до комфорту довготривалого проживання», — кажуть у компанії.

Наразі у Буковелі найзатребуванішими є ті проєкти, що поєднують дохідність та можливість особистого користування.

«Люди хочуть мати приватну власність із кухнею, декількома кімнатами й умовами для проживання сім'ї. Особливо це важливо для мешканців регіонів під обстрілами, які планують проводити в Карпатах по декілька місяців. Вибір роблять на користь комплексів із власною повноцінною інфраструктурою, наприклад, Kovcheg Resort, щоб можна було комфортно жити й відпочивати без виїздів до міста», — зазначили у Ковчег Developer.

Чим проєкти для довготривалого проживання відрізняються від туристичної нерухомості?

Відмінностей декілька:

У проєктах, орієнтованих на довготривале проживання, пропонується приватна власність на нерухомість , без жорстких обмежень у використанні;

, без жорстких обмежень у використанні; Є житлова інфраструктура (школи, дитячі кімнати, магазини), а не лише відпочинкова;

(школи, дитячі кімнати, магазини), а не лише відпочинкова; Працює сервісна модель, яка дає можливість здавати об'єкт в оренду, хоча й не зобов’язує до цього.

Що пропонується у Буковелі для постійного проживання

Пропозицій для довготривалого проживання у Буковелі поки що не так багато, але вони є, і щороку кількість таких проєктів збільшується. Перші житлові комплекси на гірському курорті мають обмежену поверховість, не псують навколишній ландшафт та органічно в нього вписуються.

Для довготривалого проживання пропонуються квартири-апартаменти з кухнями, зручними плануваннями, наявністю інфраструктури для дітей та робочих просторів.

Все перераховане є, наприклад, у таких проєктах, як Grono Family Residence у Буковелі та Logos Home у Яремче.

Зазначимо, що у Буковелі, як і свого часу в інших курортних містах, наприклад, в Одесі, активно експериментують із форматом нерухомості у найкращих локаціях. Скажімо, в тій же Одесі квартири на березі моря в деяких ЖК оформлювали як апартаменти в довготривалу оренду, а сам житловий комплекс мав одного власника. Такі особливості були пов‘язані з пільгами для туристичної нерухомості, під яку намагалися видавати апартаменти.

Пільг давно немає, але сама модель «апартаментів» існує в тому числі у Буковелі.

Та, скажімо, Grono Family Residence у Буковелі — це перший ЖК, де продаються не апартаменти (які формально не є вашою приватною власністю) і не частка у чужому бізнесі, а саме квартири, які оформлюються у приватну власність.

Девелопер Ковчег пройшов всі процедури та отримав документи саме на житловий комплекс. Це означає, що квартири — у приватній власності, там можна не лише жити, а й без обмежень здавати чи продавати.

ЖК має власну інфраструктуру, в тому числі SPA та ресторан. Є управляюча компанія, яка може забезпечити готельний сервіс у вашій власній квартирі.

Тобто можна отримувати з квартири дохід, або жити тут постійно, чи у відпустці.

Для бажаючих відкрити власний бізнес пропонуються також комерційні приміщення.

Додамо, що зараз реалізується ще й новий проєкт Kardamon Resort & SPA. Це буде курорт вертикального формату із великим SPA та басейном на даху, де планують проводити тематичні вечірки. При цьому готель матиме зонування для сімей та молоді. Ресторан, бар міксології, SPA, кіноперегляди на даху, дитяча кімната та приміщення для занять спортом/йогою. Це все дозволить молоді та молодим сім'ям якісно відпочивати. І, що головне, сервіси працюватимуть цілий рік, без прив'язки до туристичних сезонів. Тобто навіть суто туристична інфраструктура в Буковелі вже враховує інтереси людей, що живуть тут довготривало, та пропонує якісно нові формати відпочинку.

Як вибирати нерухомість

Буковель зараз рясніє рекламними пропозиціями про інвестування у нерухомість. Будується тут дуже багато, але далеко не всі проєкти є дійсно якісними.

На що варто звертати увагу, обираючи нерухомість у Буковелі?

інфраструктура: чи зручно жити з дітьми (чи є у зоні найближчої доступності дитсадок, школи дитячого розвитку, педіатри, середня школа), працювати (чи є робочі простори, який зв'язок, чи можна забезпечити якісний інтернет тощо) та відпочивати;

чи зручно жити з дітьми (чи є у зоні найближчої доступності дитсадок, школи дитячого розвитку, педіатри, середня школа), працювати (чи є робочі простори, який зв'язок, чи можна забезпечити якісний інтернет тощо) та відпочивати; управляюча компанія: чи дає вона свободу вибору власнику, чи лише нав’язує формат «готельного номеру»;

чи дає вона свободу вибору власнику, чи лише нав’язує формат «готельного номеру»; безпека регіону та наявність укриттів;

та наявність укриттів; темпи будівництва та репутація девелопера;

та репутація девелопера; право власності (чи це повноцінна квартира, чи апарт-номер із обмеженнями).

Важливий нюанс — інвестиційна привабливість нерухомості. Попит на оренду житла в регіоні досить високий, і є фактично цілий рік. Це дозволяє розраховувати на дохідність нерухомості на рівні 7−12% на рік. Окупність інвестицій в середньому становить 8−12 років, залежно від сервісної моделі та рівня наповнення комплексу.

Окрім того, зростає капіталізація нерухомості, оскільки вільної землі в Буковелі залишилось не так багато.

Зазначимо, що ціни на нерухомість у якісних комплексах комфорт- та бізнес-класу стартують від $2 500 за квадратний метр. Це мінімальна планка за житло такого рівня, то ж дешевші «суперпропозиції» мають насторожити.

Втім, можна отримати розтермінування на термін 2−3 роки від девелопера, іпотеку в партнерських банках, а частина проєктів передбачає індивідуальні графіки платежів для інвесторів, — розповіли в компанії Ковчег Developer.