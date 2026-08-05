Тиха гавань для капіталу: чому дохідна курортна нерухомість обходить депозит, готівкову валюту і золото

У інвестора, який хоче захистити заощадження, небагато традиційних варіантів: депозит, валюта «під матрацом», золото чи державні облігації. Кожен має власну логіку і жоден не є ідеальним. Тому дедалі частіше до цього переліку додають ще один формат — дохідну нерухомість на курортах, яка і зберігає капітал, і приносить регулярний дохід. Чому цей варіант поступово стає новою «тихою гаванню» для приватного капіталу і на що зважати, перш ніж туди заходити? Розбираємось на прикладі апарт-готеля FERRO Premium Resort , який будує у центрі курорту Буковель компанія Mama Build Developer .

Українська інвестиційна мапа

Для українців, які мають заощадження, доступними є небагато варіантів їх збереження та примноження.

Депозит. Він залишається найзвичнішим способом зберегти гроші, але його реальна віддача є скромнішою, ніж здається. Середня ставка за гривневими вкладами тримається близько 14% річних, проте дохід оподатковується на 23% (18% податку на доходи плюс 5% військового збору), тож «чистими» виходить приблизно 10−12%. На тлі інфляції, яка, наприклад, у квітні 2026 року прискорилася до 8,6%, реальний приріст капіталу є мінімальним. Щодо валютних вкладів, то їх реальна дохідність в українських банках сьогодні є близькою до нуля або взагалі від'ємною.

Готівкова валюта — найпасивніший актив. Долар чи євро в сейфі захищають від коливань гривні, але не приносять доходу і поступово знецінюються через світову інфляцію. Масштаб такої «замороженої» готівки в Україні величезний: поза банками населення тримає майже трильйон гривень, які не працюють.

Золото. Воно переживає найкращі часи за десятиліття: на початку 2026-го світова ціна оновлювала історичні рекорди — понад $5 400 за унцію. Метал добре захищає під час криз, але не дає регулярного доходу, а спред між купівлею та продажем у банках сягає 5−18%. Тому заробити реально лише на довгому горизонті.

Державні облігації. Облігації, зокрема, військові стали цікавим інструментом для обережних інвесторів: 15−17% річних у гривні, без податків і зі 100-відсотковою державною гарантією. Це чи не найнадійніший варіант, але й він має свою межу: облігація приносить лише відсоток, а реального активу у власність інвестор не отримує.

Отже, депозит і облігації дають відсоток, але не дають активу, який можна побачити та відчути; золото захищає капітал, але саме собою нічого не заробляє; валюта — тим паче. Дохідна нерухомість, яка стає дедалі популярнішою, намагається поєднати три речі відразу — захист капіталу, регулярний дохід і реальний актив у власності.

Нерухомість, яка працює

Дохідна нерухомість від початку купується заради заробітку: інвестор володіє об'єктом і отримує дохід від його оренди. Окремий і дедалі популярніший формат — апартаменти в готелі, де власник не тільки купує номер у приватну власність, а й заробляє на потоці гостей. Головними тут є два питання — де купити квадратні метри, а також хто і як ними керуватиме. Саме від керуючої компанії залежить заповнюваність, рівень сервісу і підсумковий дохід.

Чому курорт і чому цілий рік

Якщо розглядати нерухомість саме як дохідний актив і тиху гавань, то по-справжньому виправданими є лише курортні локації, і навіть серед них варто вибирати ті, що працюють не сезонно, а цілий рік. Інакше, актив більшу частину року просто простоює, а разом із ним простоюють і вкладені гроші. Яскравий приклад курорту, що вийшов за межі сезону, — Буковель. Ще декілька років тому він сприймався як суто зимова історія: лижний пік і затишшя до наступного снігу. Сьогодні після лижного сезону сюди приходять SPA, гастрономія, оздоровлення й подієвий туризм, тож попит розтягується на весь рік.

Масштаб цього попиту добре видно з аналітики керуючої компанії Maestro Hotel Management. Це український готельний оператор із десятьма роками досвіду, який управляє 18 готелями та 10 ресторанами, налічує понад 700 співробітників і входить до рейтингу Forbes NEXT 250. За його оцінками, що спираються на відкриті дані та галузеву статистику, Буковель відвідує понад 2,5 мільйона туристів щороку, а завантаженість готелів преміум сегменту тримається на рівні 78−92%. Середня ціна за ніч тут на 40−60% вища, ніж у середньому класі, а розташування в центрі курорту додає ще 30−50% до вартості ночі. Для інвестора це означає стабільний попит майже цілий рік, а не лише взимку.

Як це працює на прикладі FERRO

Саме на цьому ринку з’являється FERRO Premium Resort Bukovel — апарт-готель у центрі курорту на 202 апартаменти трьох форматів. Модель прозора: інвестор купує апартамент у приватну власність, а після введення готелю в експлуатацію управління бере на себе професійний керуючий, який веде повний цикл — від бронювання й маркетингу до сервісу та контролю якості. Власник отримує 80% доходу та бачить завантаженість і виплати в онлайн-кабінеті. За прогнозною моделлю на даних оператора, дохідність сягає до 12% річних, окупність — 9−10 років, а сукупна дохідність, із урахуванням зростання вартості активу, — 35%.

На що дивитися перед входом

Дохідна нерухомість має й свої компроміси: поріг входу вищий, ніж у депозиту чи облігацій, а вкладені кошти не можна забрати миттєво. Тому перед рішенням варто перевірити декілька речей: хто керуватиме об'єктом і який у нього досвід, на якій стадії будівництво й наскільки прозоро забудовник про нього звітує, наскільки зрозумілою є модель розподілу доходу і як оформляється власність.

У випадку FERRO купівля оформляється за сучасною схемою, яку в Україні запровадив закон про гарантування речових прав на майбутню нерухомість. Інвестор підписує нотаріальний договір на майбутній об'єкт нерухомості й реєструє на конкретний апартамент спеціальне майнове право: його право саме на цей номер вноситься до державного реєстру ще до завершення будівництва, а після введення готелю в експлуатацію автоматично стає повноцінним правом власності. Додатковий запобіжник — гарантійна частка: частину площ у будові забудовник за законом «заморожує» й не може продати, що страхує добудову проєкту навіть у форс-мажорних обставинах. Саме будівництво компанія фінансує власними коштами. Оплатити апартамент можна повністю або в розтермінування до введення готелю в експлуатацію — вартість стартує від $4 500 за квадратний метр (у гривні з прив'язкою до курсу долара), а розтермінування на ранньому етапі сягає 18 місяців.

Процес будівництва компанія тримає відкритим: наразі тривають роботи з фундаментною плитою, а введення в експлуатацію заплановане на перший квартал 2028 року. Концепцію проєкту описують як спокійну, некрикливу розкіш — і в архітектурі, і в сервісі. Серед переваг локації — захищений краєвид: із панорамного боку готелю вже фізично нічого не звести, тож вид із апартаментів не «перекриють» сусідні споруди. Попри центральне розташування, готель свідомо відмежований від найгучнішої, «динамічної» зони курорту. Так інвестор отримує подвійну перевагу локації — попит і вартість, які дає центр Буковеля, разом із приватністю та спокоєм, яких зазвичай у центрі бракує. Проєктом передбачено інфраструктуру для цілорічного відпочинку — SPA-комплекс із басейном і саунами, інфініті-басейн на даху з прозорим дном, ресторан авторської кухні, sky lounge, паркінг, укриття та ski room.



«FERRO Premium Resort ми будуємо як актив, що працюватиме на власника десятиліттями: визначальними для нас є локація в серці Буковеля, концепція quiet luxury і прозорість будівництва на кожному етапі», — пояснює CEO та co-founder Mama Build Developer Ігор Данів.

Замість висновку

Дохідна курортна нерухомість не скасовує ні депозит, ні валюту, ні золото — у кожного своя роль у портфелі. Її перевага в іншому: вона відповідає відразу на два запити інвестора — як зберегти капітал і як змусити його працювати. Для тих, хто вже має нерухомість і шукає диверсифікацію та пасивний дохід, апартаменти в преміальному готелі на курорті, що зростає, виглядають логічним наступним кроком. І FERRO Premium Resort Bukovel може бути цікавим варіантом.