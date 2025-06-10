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10 червня 2025, 12:30

Середня зарплата в Україні зросла на 24%: що не так із оплатою праці

Бідність працюючих українців не може бути виправдана війною, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На скільки має зрости мінімальна зарплата, та що має передбачити уряд у стратегії зайнятості?

Бідність працюючих українців не може бути виправдана війною, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У І кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн.
Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, вона зросла на 24,1%. Якщо порівнювати з квартальною інфляцією (13,6%), то маємо непоганий результат — випередження на 10,5 в.п.

Найвищими темпами зростала оплата праці в:

  • авіаційному транспорті (на 51,5%),
  • сільському господарстві (на 46,9%) та
  • будівництві (на 35,3%).

Якщо зіставляти зарплати у доларовому еквіваленті, то у І кварталі 2025 року українці отримували у середньому 562 долари — це на 48 доларів більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням росії.

Але вистачає тенденцій, які викликають серйозну тривогу.

Хто отримував менше

В 13 із 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської, її підтягнули вгору три галузі:

  • ІТ — 65 579 грн,
  • авіатранспорт — 52 561 грн,
  • фінансова та страхова діяльність — 50 289 грн.

Зарплати працівників водного транспорту, порівнюючи з І кварталом 2024 року, взагалі зменшились на 6,1%.

Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримували у середньому 12 448 гривень, задіяні у сфері творчості та мистецтва — 13 014 гривень.

Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим, порівнюючи з середнім по економіці, — 12,5% та 12,9% відповідно.

Ненабагато більше отримували освітяни — 14 307 гривні, їх доходи зросли, порівнюючи з І кварталом 2024 року, на 13,1%.

Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які отримували у січні-березні в середньому 17 222 грн, було ще меншим — лише на 11,6%.

Усі ці «збільшення зарплат» для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).

Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент 472 долари).

Підвищення рівня оплати праці у сільському господарстві на 46,9% дозволило досягти показника 21 295 грн (510 доларів).

Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% склали 26 183 грн (627 доларів).

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Що буде далі

Люди, які зайняті на будівництві, у сільському господарстві та промисловості, — дуже затребувані категорії працівників у Європейському Союзі.

Це наводить (і не тільки мене) на риторичне запитання — а чи буде кому відновлювати Україну у час повоєнної відбудови, особливо в умовах, коли ми прискореними темпами рухаємось до ЄС і в рамках перемовин вже узгоджуємо з партнерами заходи щодо гармонізації законодавства у сфері вільного переміщення працівників?

Бідність працюючого населення — проблема для України не нова, її не можна списувати виключно на триваючу війну.

Згодом люди, які сьогодні заробляють еквівалент 300−500 доларів, отримуватимуть (якщо напрацюють немаленький мінімальний стаж у 30/35 років) одні з найнижчих пенсій на нашому континенті — еквівалент 100−150 доларів, створюючи через це ще більшу загальну бідність українців.

Неодноразово наголошував, що нам потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату — вона має щонайменше не ставати меншою у реальному вимірі через інфляцію.

Потрібні заходи для створення не просто робочих місць, а високооплачуваних та високотехнологічних робочих місць, а це зав’язане на створення стимулюючих умов для залучення інвестицій та покращання бізнес-клімату.

У Стратегії зайнятості, яку нині розробляє Уряд, серед інших, повинно знайтись місце і для блоку питань, пов’язаних із конкретними кроками для наближення заробітних плат українців у середньостроковій перспективі до рівня наших найближчих сусідів у ЄС.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Коментувати

Коментарі - 7

+
+29
Я_ __
Я_ __
10 червня 2025, 12:57
#
«Усі ці „збільшення зарплат“ для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).»

Данька, щось з твоєю «інфляцією» не так, як може бути подорожчання продуктів харчування на 15,5%, а комуналки на 19,5%, якщо інфляція всього 13,6%?)))))))

Але звісно ми всі тобі «віримо», тому поки що, Геть манцев геть звідси)
+
+29
Я_ __
Я_ __
10 червня 2025, 12:58
#
«Усі ці „збільшення зарплат“ для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).»


Або коротко про реальну інфляцію :)

Продукти харчування на 15,5% знаючи виробників — просто через зменшення упаковки, щоб не втрачати попит і не викликати шок в споживачів, але «офіційна» інфляція" 13,6%, ага :)
+
0
Hennady
Hennady
10 червня 2025, 13:39
#
Якби у можновладців був дійсно державницькій підхід до справ, то мінімальна зарплата вже давно була б зо 15 тис.грн.
В кого «біла» зарплата 23 460 — для них нічого б не змінилося.
А в кого «сіра» 23 460 = 8 000 по документах + 15 460 в конверті, стала б 15 000 по документах + 8 460 в конверті.
Податкові надходження збільшилися б (те, що їх розкрадають — то інша справа), сірим працівникам більше йшло б на пенсію, лікарняні, простої і т.д.
+
+15
bosyak
bosyak
10 червня 2025, 13:46
#
Цивільна авіація третій рік не працює, а зарплати в ній ростуть… Нобелевка з економіки.
+
0
Abramon
Abramon
10 червня 2025, 14:06
#
«Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент 472 долари).» — там з/п в конвертах, а їх не порахуєш, в цілому вся будівельна галузь — це «тіньово-відкатна» сфера економіки.
+
0
Abramon
Abramon
10 червня 2025, 14:16
#
«Потрібні заходи для створення не просто робочих місць, а високооплачуваних та високотехнологічних робочих місць, а це зав’язане на створення стимулюючих умов для залучення інвестицій та покращання бізнес-клімату.» Як тоді будуть з’являтись українські скоробагатьки? Більшість власників бізнесів (є винятки і не поодинокі) українські підприємці і бізнесмени з українським паспортом — це люди, які вважають найманих працівників рабами і бидлом, яке повинно працювати одне за двох-трьох і за три копійки. Нікого не дивує рівень цін на товари і послуги, і рівень зарплат? Щось не сходиться. Нерівномірний розподіл прибутку?
Іноземні компанії там інша філософія.
+
0
bosyak
bosyak
10 червня 2025, 15:18
#
Високооплачувані і високотехнологічні робочі місця тільки в зонах високої доданої вартості. Податок на додану вартість робить неможливими таки зони. Що оподатковується — то втрачається.
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