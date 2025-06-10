Бідність працюючих українців не може бути виправдана війною, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На скільки має зрости мінімальна зарплата, та що має передбачити уряд у стратегії зайнятості?
Середня зарплата в Україні зросла на 24%: що не так із оплатою праці
У І кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн.
Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, вона зросла на 24,1%. Якщо порівнювати з квартальною інфляцією (13,6%), то маємо непоганий результат — випередження на 10,5 в.п.
Найвищими темпами зростала оплата праці в:
- авіаційному транспорті (на 51,5%),
- сільському господарстві (на 46,9%) та
- будівництві (на 35,3%).
Якщо зіставляти зарплати у доларовому еквіваленті, то у І кварталі 2025 року українці отримували у середньому 562 долари — це на 48 доларів більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням росії.
Але вистачає тенденцій, які викликають серйозну тривогу.
Хто отримував менше
В 13 із 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської, її підтягнули вгору три галузі:
- ІТ — 65 579 грн,
- авіатранспорт — 52 561 грн,
- фінансова та страхова діяльність — 50 289 грн.
Зарплати працівників водного транспорту, порівнюючи з І кварталом 2024 року, взагалі зменшились на 6,1%.
Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримували у середньому 12 448 гривень, задіяні у сфері творчості та мистецтва — 13 014 гривень.
Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим, порівнюючи з середнім по економіці, — 12,5% та 12,9% відповідно.
Ненабагато більше отримували освітяни — 14 307 гривні, їх доходи зросли, порівнюючи з І кварталом 2024 року, на 13,1%.
Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які отримували у січні-березні в середньому 17 222 грн, було ще меншим — лише на 11,6%.
Усі ці «збільшення зарплат» для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).
Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент 472 долари).
Підвищення рівня оплати праці у сільському господарстві на 46,9% дозволило досягти показника 21 295 грн (510 доларів).
Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% склали 26 183 грн (627 доларів).
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Що буде далі
Люди, які зайняті на будівництві, у сільському господарстві та промисловості, — дуже затребувані категорії працівників у Європейському Союзі.
Це наводить (і не тільки мене) на риторичне запитання — а чи буде кому відновлювати Україну у час повоєнної відбудови, особливо в умовах, коли ми прискореними темпами рухаємось до ЄС і в рамках перемовин вже узгоджуємо з партнерами заходи щодо гармонізації законодавства у сфері вільного переміщення працівників?
Бідність працюючого населення — проблема для України не нова, її не можна списувати виключно на триваючу війну.
Згодом люди, які сьогодні заробляють еквівалент 300−500 доларів, отримуватимуть (якщо напрацюють немаленький мінімальний стаж у 30/35 років) одні з найнижчих пенсій на нашому континенті — еквівалент 100−150 доларів, створюючи через це ще більшу загальну бідність українців.
Неодноразово наголошував, що нам потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату — вона має щонайменше не ставати меншою у реальному вимірі через інфляцію.
Потрібні заходи для створення не просто робочих місць, а високооплачуваних та високотехнологічних робочих місць, а це зав’язане на створення стимулюючих умов для залучення інвестицій та покращання бізнес-клімату.
У Стратегії зайнятості, яку нині розробляє Уряд, серед інших, повинно знайтись місце і для блоку питань, пов’язаних із конкретними кроками для наближення заробітних плат українців у середньостроковій перспективі до рівня наших найближчих сусідів у ЄС.
Коментарі - 7
Данька, щось з твоєю «інфляцією» не так, як може бути подорожчання продуктів харчування на 15,5%, а комуналки на 19,5%, якщо інфляція всього 13,6%?)))))))
Але звісно ми всі тобі «віримо», тому поки що, Геть манцев геть звідси)
Або коротко про реальну інфляцію :)
Продукти харчування на 15,5% знаючи виробників — просто через зменшення упаковки, щоб не втрачати попит і не викликати шок в споживачів, але «офіційна» інфляція" 13,6%, ага :)
В кого «біла» зарплата 23 460 — для них нічого б не змінилося.
А в кого «сіра» 23 460 = 8 000 по документах + 15 460 в конверті, стала б 15 000 по документах + 8 460 в конверті.
Податкові надходження збільшилися б (те, що їх розкрадають — то інша справа), сірим працівникам більше йшло б на пенсію, лікарняні, простої і т.д.
Іноземні компанії там інша філософія.