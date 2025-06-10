Середня зарплата в Україні зросла на 24%: що не так із оплатою праці

Бідність працюючих українців не може бути виправдана війною, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев . На скільки має зрости мінімальна зарплата, та що має передбачити уряд у стратегії зайнятості?

У І кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн.

Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, вона зросла на 24,1%. Якщо порівнювати з квартальною інфляцією (13,6%), то маємо непоганий результат — випередження на 10,5 в.п.

Найвищими темпами зростала оплата праці в:

авіаційному транспорті (на 51,5%),

сільському господарстві (на 46,9%) та

будівництві (на 35,3%).

Якщо зіставляти зарплати у доларовому еквіваленті, то у І кварталі 2025 року українці отримували у середньому 562 долари — це на 48 доларів більше, ніж в середньому в останній рік перед повномасштабним вторгненням росії.

Але вистачає тенденцій, які викликають серйозну тривогу.

Хто отримував менше

В 13 із 25 секторів економіки зарплата не дотягує до середньоукраїнської, її підтягнули вгору три галузі:

ІТ — 65 579 грн,

авіатранспорт — 52 561 грн,

фінансова та страхова діяльність — 50 289 грн.

Зарплати працівників водного транспорту, порівнюючи з І кварталом 2024 року, взагалі зменшились на 6,1%.

Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримували у середньому 12 448 гривень, задіяні у сфері творчості та мистецтва — 13 014 гривень.

Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим, порівнюючи з середнім по економіці, — 12,5% та 12,9% відповідно.

Ненабагато більше отримували освітяни — 14 307 гривні, їх доходи зросли, порівнюючи з І кварталом 2024 року, на 13,1%.

Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які отримували у січні-березні в середньому 17 222 грн, було ще меншим — лише на 11,6%.

Усі ці «збільшення зарплат» для найменш оплачуваних категорій громадян не покривали навіть рівень інфляції, яка у І кварталі 2025 року становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, комунальні послуги — на 19,5%).

Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн (еквівалент 472 долари).

Підвищення рівня оплати праці у сільському господарстві на 46,9% дозволило досягти показника 21 295 грн (510 доларів).

Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% склали 26 183 грн (627 доларів).

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Що буде далі

Люди, які зайняті на будівництві, у сільському господарстві та промисловості, — дуже затребувані категорії працівників у Європейському Союзі.

Це наводить (і не тільки мене) на риторичне запитання — а чи буде кому відновлювати Україну у час повоєнної відбудови, особливо в умовах, коли ми прискореними темпами рухаємось до ЄС і в рамках перемовин вже узгоджуємо з партнерами заходи щодо гармонізації законодавства у сфері вільного переміщення працівників?

Бідність працюючого населення — проблема для України не нова, її не можна списувати виключно на триваючу війну.

Згодом люди, які сьогодні заробляють еквівалент 300−500 доларів, отримуватимуть (якщо напрацюють немаленький мінімальний стаж у 30/35 років) одні з найнижчих пенсій на нашому континенті — еквівалент 100−150 доларів, створюючи через це ще більшу загальну бідність українців.

Неодноразово наголошував, що нам потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату — вона має щонайменше не ставати меншою у реальному вимірі через інфляцію.

Потрібні заходи для створення не просто робочих місць, а високооплачуваних та високотехнологічних робочих місць, а це зав’язане на створення стимулюючих умов для залучення інвестицій та покращання бізнес-клімату.

У Стратегії зайнятості, яку нині розробляє Уряд, серед інших, повинно знайтись місце і для блоку питань, пов’язаних із конкретними кроками для наближення заробітних плат українців у середньостроковій перспективі до рівня наших найближчих сусідів у ЄС.