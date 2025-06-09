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9 червня 2025, 12:25

Українці затарюються безготівковим доларом і євро

Чому зростає євро, а українці почали надавати перевагу придбанню безготівкової валюти, замість кешу, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. «Мінфін» вибрав головне.

Чому зростає євро, а українці почали надавати перевагу придбанню безготівкової валюти, замість кешу, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Валютний ринок за тиждень за динамікою валют не зробив жодних сюрпризів чи різких рухів. Коливання незначні.

Безготівковий долар пройшов тиждень, знизившись з 41,52 до 41,40 грн, готівковий долар також просів — із 41,76 до 41,62 грн. Безготівковий євро підріс через світові тенденції з 47,07 до 47,27 грн, готівковий євро підвищився з 47,71 до 47,77 грн.

У населення досить цікаві тенденції на валютному ринку. Ці зміни, радше, стосуються відображення статистики в перші дні місяця, аніж зміни поведінки українців. Проте, згідно з даними НБУ, фіксується різке зростання попиту на безготівкову валюту, проти минулого тижня (майже удвічі) — з 10 М до 20 М дол на день. При цьому продаж валюти зріс лише на 5% — до 16 М дол.

Таким чином, вперше за останні 4 місяці українці купили більше безготівкової валюти, ніж продали (сальдо — 4 М дол).

З готівковою валютою ситуація геть інша. Чистий попит на готівкову валюту знизився до мінімальних за 6 тижнів рівнів, і становив 8 М дол на день (-23%). Таке враження, що частина готівкових покупок перейшла на міжбанк. Проте новий тиждень покаже, чи ці тенденції — примхи статистики, чи зміна поведінки.

На міжбанку попит та пропозиція несуттєво знизились, активність звужується під впливом літніх місяців. Проте ринок залишається стабільно дефіцитним. Попит перевищує пропозицію валюти на 96 М дол.

Інтервенції НБУ за тиждень знизились на 2,2% — до 638,8 М дол.

Основні події минулого тижня: забагато негативу

На що звернув увагу:

Масовані обстріли. Безпековий ризик грає проти ринку. До цього додаємо новини про недостатність протиповітряного захисту через дії США.

Які очікували, за ВВП-варантами не було виплат, що призвело до дефолту, й зниженню рейтингу України агенцією S&P до дефолтного рейтингу. Проте, це жодним чином не вплинуло на ринок, бо Україна не має запозичень на вільному фінансовому ринку, а спирається на зовнішню допомогу.

Мінфін, після місії з МВФ, озвучив, що готується два проєкти бюджетної декларації: базова (в якій Україна повинна знизити дефіцит бюджету з 19,5% до 9,9% ВВП, й військові дії припиняться у 2025 році), та альтернативна, в який війна буде продовжена у 2026 році.

Авжеж, рішення НБУ щодо облікової ставки, яка залишилась незмінною — на рівні 15,5%. Нацбанк тримає інфляцію у фокусі й сподівається на її сповільнення у другій половині року.

Держстат опублікував макростатистику, згідно з якою у 1 кв. 2025 року українська промисловість впала на 6,4%, будівництво — на 11%, роздрібна торгівля зросла на 5%, середня зарплата зросла на 24,1%. Таким чином, фіксується падіння реального сектору економіки через досягнення стелі відновлення, при збереженні споживання, яке стимулюється доходами. Така собі «гримуча суміш», яка вказує на перспективу збереження й розширення дефіциту торгівельного балансу.

ЄС закрив торговий безвіз із Україною з 6 червня. На цей рік матимемо зниження економіки на рівні 0,5%.

Трамп зливається, перспективи ЄС тануть, на рівні досягнення внутрішніх маяків МВФ (реформи БЕБ, митниці) проблеми, синхронізації рішень з кредиторами (Укренерго) під питанням.

Якось забагато негативу.

Читайте також: Курс долара та євро 9−13 червня: чому ситуація з валютою знову не дасть нудьгувати

Головні події цього тижня

Публікація макростатистики: інфляція — 10 червня, грошово-монетарна статистика (кредити, депозити) — 12 червня.

Продовжується закупівля газу.

Чекаємо реакцію ЄБРР на непогодження нового статуту НЕК Укренерго. Є ризик вимог щодо виданих кредитів.

Авжеж, безпековий чинник.

Щодо долара — залишаємось близько поточних рівнів — не більше 41,75 грн. Проте за євро дуже ймовірним є продовження зростання, й може сягнути 48 грн за євро.

При цьому, згідно з даними НБУ, в чистому попиті на готівкову валюту 70% займає саме євро й попит на євро зберігається (дивись графік).

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