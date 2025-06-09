Українці затарюються безготівковим доларом і євро

Валютний ринок за тиждень за динамікою валют не зробив жодних сюрпризів чи різких рухів. Коливання незначні.

Безготівковий долар пройшов тиждень, знизившись з 41,52 до 41,40 грн, готівковий долар також просів — із 41,76 до 41,62 грн. Безготівковий євро підріс через світові тенденції з 47,07 до 47,27 грн, готівковий євро підвищився з 47,71 до 47,77 грн.

У населення досить цікаві тенденції на валютному ринку. Ці зміни, радше, стосуються відображення статистики в перші дні місяця, аніж зміни поведінки українців. Проте, згідно з даними НБУ, фіксується різке зростання попиту на безготівкову валюту, проти минулого тижня (майже удвічі) — з 10 М до 20 М дол на день. При цьому продаж валюти зріс лише на 5% — до 16 М дол.

Таким чином, вперше за останні 4 місяці українці купили більше безготівкової валюти, ніж продали (сальдо — 4 М дол).

З готівковою валютою ситуація геть інша. Чистий попит на готівкову валюту знизився до мінімальних за 6 тижнів рівнів, і становив 8 М дол на день (-23%). Таке враження, що частина готівкових покупок перейшла на міжбанк. Проте новий тиждень покаже, чи ці тенденції — примхи статистики, чи зміна поведінки.

На міжбанку попит та пропозиція несуттєво знизились, активність звужується під впливом літніх місяців. Проте ринок залишається стабільно дефіцитним. Попит перевищує пропозицію валюти на 96 М дол.

Інтервенції НБУ за тиждень знизились на 2,2% — до 638,8 М дол.

Основні події минулого тижня: забагато негативу

На що звернув увагу:

Масовані обстріли. Безпековий ризик грає проти ринку. До цього додаємо новини про недостатність протиповітряного захисту через дії США.

Які очікували, за ВВП-варантами не було виплат, що призвело до дефолту, й зниженню рейтингу України агенцією S&P до дефолтного рейтингу. Проте, це жодним чином не вплинуло на ринок, бо Україна не має запозичень на вільному фінансовому ринку, а спирається на зовнішню допомогу.

Мінфін, після місії з МВФ, озвучив, що готується два проєкти бюджетної декларації: базова (в якій Україна повинна знизити дефіцит бюджету з 19,5% до 9,9% ВВП, й військові дії припиняться у 2025 році), та альтернативна, в який війна буде продовжена у 2026 році.

Авжеж, рішення НБУ щодо облікової ставки, яка залишилась незмінною — на рівні 15,5%. Нацбанк тримає інфляцію у фокусі й сподівається на її сповільнення у другій половині року.

Держстат опублікував макростатистику, згідно з якою у 1 кв. 2025 року українська промисловість впала на 6,4%, будівництво — на 11%, роздрібна торгівля зросла на 5%, середня зарплата зросла на 24,1%. Таким чином, фіксується падіння реального сектору економіки через досягнення стелі відновлення, при збереженні споживання, яке стимулюється доходами. Така собі «гримуча суміш», яка вказує на перспективу збереження й розширення дефіциту торгівельного балансу.

ЄС закрив торговий безвіз із Україною з 6 червня. На цей рік матимемо зниження економіки на рівні 0,5%.

Трамп зливається, перспективи ЄС тануть, на рівні досягнення внутрішніх маяків МВФ (реформи БЕБ, митниці) проблеми, синхронізації рішень з кредиторами (Укренерго) під питанням.

Якось забагато негативу.

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Головні події цього тижня

Публікація макростатистики: інфляція — 10 червня, грошово-монетарна статистика (кредити, депозити) — 12 червня.

Продовжується закупівля газу.

Чекаємо реакцію ЄБРР на непогодження нового статуту НЕК Укренерго. Є ризик вимог щодо виданих кредитів.

Авжеж, безпековий чинник.

Щодо долара — залишаємось близько поточних рівнів — не більше 41,75 грн. Проте за євро дуже ймовірним є продовження зростання, й може сягнути 48 грн за євро.

При цьому, згідно з даними НБУ, в чистому попиті на готівкову валюту 70% займає саме євро й попит на євро зберігається (дивись графік).