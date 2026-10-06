Висотки Києва порожніють, Ірпінь здає дорожче за столицю: як змінюються ціни на оренду житла

У Києві на тлі посилення ворожих атак змінюється ринок оренди житла. Вчорашня двокімнатна квартира на Лук'янівці тепер здається «зі скрипом», а за таунхаус у Гостомелі без генератора просять 45 тисяч гривень. Розбираємося, що відбувається з цінами.

За даними ЛУН, за останній місяць орендні ставки на однокімнатні квартири знизилися на 2,76% — до 18 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири подешевшали на 7,4% — до 25 тисяч гривень, а трикімнатні — майже на 11% — до 40 тисяч гривень.

Керівник агентства нерухомості «КиївДімСервіс» Андрій Романов каже, що деякі квартири впали в ціні на 15%. Але є й категорія житла, яке, навпаки, дорожчає.

«На ринку почалося аномальне цінове розшарування. Квартири у безпечніших районах, на низьких поверхах, у будинках із автономним енергопостачанням стали дорожчими за останній місяць на 15−20%», — каже Романов.

За його словами, дорожчають також багато квартир у передмісті столиці, куди багато орендарів намагаються виїхати в надії на менш інтенсивні обстріли.

«Фактично цінники на орендовані квартири у відносно нових будинках в Ірпені, Бучі, Гостомелі вже зрівнялися за вартістю зі столичними, а іноді здаються навіть дорожче, ніж у Києві», — розповів «Мінфіну» рієлтор.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку оренди житла у Києві та передмісті.

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Обвал за арендою та нові запити постояльців

«Мінфін» уже писав, що через посилення атак на Київ у столичному регіоні розпочалася справжня «міграція постояльців». Багато орендарів, включаючи тих, по будинках яких прилетіло, почали шукати нове житло. Частина містян замислились над виїздом до передмістя. Особливо «переселенські настрої» посилилися серед тих, хто працює дистанційно, тобто може не виїжджати щодня до Києва на роботу.

У вересні ситуація з безпекою у столиці ще більше ускладнилася, повітряні тривоги часто тривають годинами. Це спровокувало появу нових тенденцій на ринку оренди.

За словами Романова, по-перше, знизився попит на житло, що орендується у столиці. «Попит упав приблизно на третину. Частина потенційних орендарів узагалі поїхали до інших регіонів. Очікуваного напливу студентів не відбулося, оскільки багато хто у вересні навчався дистанційно, і незрозуміло, як буде далі», — розповідає Романов.

По-друге, потенційні орендарі почали ще прискіпливіше вибирати житло.

«Йде дуже сильна прив'язка до районів. Так, найбезпечнішими нині вважаються Печерський, Деснянський та Дніпровський райони. І, навпаки, найнебезпечнішими — Святошинський, Солом'янський, Голосіївський та частково Шевченківський (зокрема, Лук'янівка) райони. Окрім того, люди почали масово відмовлятися від квартир на високих поверхах. Здавати їх зараз дуже складно, багато хто навіть дивитися не хоче. У списку основних вимог також — відсутність поблизу будинку промислових об'єктів, великих ТЦ, поштових відділень, тобто потенційно «небезпечних» об'єктів, куди може «прилетіти», — каже Романов.

Орендарі тримають в голові й складну зиму, якою українців лякають експерти. Тому багато хто шукає квартири в будинках із автономним енергопостачанням, з генераторами, а в ідеалі — з автономним опаленням.

По-третє, триває міграція орендарів до передмістя. Але люди почали «перебирати» напрямками. Так, багато хто не хоче селитися у Броварах, Вишневому, Бориспільському районі, а також у населених пунктах поблизу Одеської траси, де багато логістичних об'єктів і часто фіксуються «прильоти». Безпечнішими вважаються Ірпінь, Гостомель, Буча, населені пункти поблизу Обухівської траси.

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Як змінюються цінники на квартири

Зміни настроїв орендарів уже вплинули на ціни на орендоване житло.

За даними ЛУН, за останній місяць впали ставки навіть на найпопулярніші однокімнатні квартири. Якщо за попередні 6 місяців цінник на них зріс на понад 9%, то за останній місяць — упав майже на 2,8% — до 18 тисяч гривень.

Двокімнатні квартири за останній місяць подешевшали ще більше — на 7,41% — до 25 тисяч гривень. Трикімнатні квартири, які й до цього падали в ціні (за останні пів року — мінус 5,2%), у вересні подешевшали майже на 10,8% — до 40 тисяч гривень.

Але це усереднена статистика ринку. Насправді, за словами столичного рієлтора Ірини Луханіної, ставки впали нерівномірно. На деяке житло — на 3−5%, на деяке — набагато більше.

Романов також каже, що деякі квартири подешевшали за останній місяць на 15%. «Це стосується насамперед житла у „небезпечних“ будинках та районах, на високих поверхах, поряд із промисловими об'єктами, великими ТЦ та поштовими відділеннями», — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, є категорія житла, яке не лише не дешевшає, а й, навпаки, дорожчає.

«Щодо окремих квартир — ми бачимо зростання ставок на 15−20% за місяць. Йдеться насамперед про житло у відносно безпечних, „тихих“ мікрорайонах, нових будинках із автономним енергопостачанням, газовими плитами», — розповів «Мінфіну» Романов.

При цьому дуже дешевих квартир у столиці, як і раніше, не так багато. За даними ЛУН, об'єктів, вартістю до 10 тисяч гривень на місяць, здається всього трохи більше тисячі (загалом у базі квартир, що здаються, — близько 140 тисяч об'єктів).

Наприклад, за 6 999 гривень можна зняти одиничку площею 40 квадратних метрів на шостому поверсі 9-поверхового будинку в Дарницькому районі. За 8,5 тисяч здається однокімнатна квартира в Деснянському районі на 7 поверсі 9-поверхівки. За такі ж гроші на Троєщині можна зняти одиничку на 7 поверсі старої панельки. За 10 тисяч гривень у Дніпровському районі виставлено однокімнатну квартиру площею 35 квадратів на 12 поверсі 16-поверхівки.

У ціновій категорії від 10 до 20 тисяч гривень на місяць вибір житла значно більший (понад 6 тисяч об'єктів). І багато з них відповідають новим запитам потенційних орендарів.

Скажімо, за 20 тисяч гривень виставлено однокімнатну квартиру з новим ремонтом у ЖК із автономним енергопостачанням на Софіївській Борщагівці.

За 18,5 тисяч здається одиничка площею 40 квадратів у ЖК на Нивках. За такі ж гроші можна винайняти однокімнатну квартиру з гарним ремонтом на першому поверсі 9-поверхівки на Оболоні.

За 20 тисяч пропонується двокімнатна квартира в ЖК на Осокорках. Ремонт у ній, щоправда, далеко не найсучасніший. Але, як зазначено в оголошенні, у квартирі є індивідуальне опалення, а в будинку є укриття.

Квартири, в яких «є все» — від дизайнерського ремонту до автономного енергопостачання і «тихого мікрорайону», коштують від 30−40 тисяч на місяць.

Скажімо, за 45,2 тисяч виставлено двокімнатну квартиру в новому ЖК на Виноградарі з дизайнерським ремонтом, генератором, автономним опаленням. А за 112 тисяч гривень на місяць пропонується двокімнатна квартира в ЖК в історичному центрі Києва з дизайнерським ремонтом, висококласною побутовою технікою, інвертором, місцем на підземному паркінгу.

«Квартири у відносно нестарих будинках, із автономним енергопостачанням, гарним ремонтом та у „тихих“ мікрорайонах коштують від 20 тисяч і вище. Для порівняння: на тій же Лук'янівці аналогічне житло можна винайняти за 15 тисяч. Тобто за різницю в районах доведеться доплачувати 5 тисяч. А якщо квартира розташована в „небезпечному“ районі, скажімо, на тій же Лук'янівці, та ще й на високому поверсі, то не факт, що її взагалі вдасться здати — люди навіть дивитися не хочуть, яких би знижок не пропонували господарі», — зазначив Романов.

На думку рієлторів, «цінове розшарування» на орендовані квартири в Києві в міру наближення зими тільки посилюватиметься, особливо, якщо почнуться перебої зі світлом і опаленням. «Хороші» квартири можуть подорожчати ще на 10−15%, тоді як «погані» — подешевшають на 5−10%.

Передмістя за ціною столиці

Цінові зміни спостерігаються і на ринку оренди у передмісті.

За словами Романова, багато квартир за містом коштують вже не тільки не менше, а й часто більше, ніж у столиці.

«Скажімо, нещодавно ми продали за 93 тисячі доларів квартиру в Ірпені у новому ЖК. І нові власники відразу ж здали її за 29 тисяч гривень на місяць. Це на 3−4 тисячі дорожче, ніж коштує аналогічний об'єкт у столиці», — каже Романов.

У тому ж Ірпені за 18 тисяч здається однокімнатна квартира площею 38 квадратів у ЖК із індивідуальним опаленням, хорошим ремонтом, і, як зазначено окремо, з укриттям. За 25 тисяч пропонується однокімнатна квартира в новому ЖК із дизайнерським ремонтом, резервним енергопостачанням. Для порівняння: одиничка в старому будинку «без автономії» в Ірпені коштує 9−10 тисяч гривень на місяць.

У Броварах, які останнім часом часто стають об'єктом ворожих атак, ціни суттєво нижчі. Скажімо, однокімнатна квартира в новому ЖК із автономним енергопостачанням пропонується за 14−15 тисяч гривень, а двокімнатну квартиру в старому будинку можна винайняти за 10 тисяч.

Рієлтори кажуть, що зростає попит і на будинки та таунхауси у передмісті, через що вони також подорожчали за останній місяць на 5−7%.

«Цінники на старі будинки та таунхауси без особливого ремонту та обладнання для резервного енергопостачання стартують від 30 тисяч гривень. Сучасні об'єкти з автономним енергоживленням коштують від тисячі доларів і вище», — зазначив Романов.

Наприклад, у Гостомелі таунхаус площею 70 квадратів із новим ремонтом, але без генератора, здається за 45 тисяч гривень.

У Бучі таунхаус площею 73 квадрати здається за 50 тисяч, а в Ірпені таунхаус площею 118 квадратних метрів — за 54 тисячі гривень.

При цьому попит на відносно недорогі будинки (до 1−1,2 тисяч доларів на місяць), за словами риєлторів, вже зараз перевищує пропозицію, тому не виключено, що до зими вони подорожчають ще на 5−10%.