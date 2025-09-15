Multi від Мінфін
15 вересня 2025, 18:00

Ринок оренди активізується, попит на купівлю житла зростає

У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області. Про це йдеться у дослідженні DIM.RIA.

У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра.

Первинний ринок: попит зростає всюди, ціни поки стабільні

Пропозиція

У серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні — 83 %. Протягом місяця в експлуатацію було введено 10 нових будинків (13 секцій), зокрема: по 2 — у Київській, Львівській та Хмельницькій, по 1 — у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

Ціни

У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

Попит

Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни. І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях.

Вторинний ринок: попит та ціни поступово зростають

Пропозиція

Найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.

Ціни

За даними маркетплейсу DIM.RIA вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому… Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.

Попит

Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка — у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях. У Хмельницькій області у серпні зафіксовано найпомітніше зниження попиту — падіння на 22 %.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у серпні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області він становить 1:19, Тернопільській — 1:17, Черкаській та Кіровоградській — 1:14.

Ринок оренди: традиційне зростання активності наприкінці літа

Пропозиція

За даними DIM.RIA у серпні ринок оренди демонструє значні відмінності між різними регіонами. Найбільше нових оголошень з'явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.

Ціни

Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці піднялась на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%. Найдорожча оренда в Печерському районі — 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Ціни зросли і в інших регіонах, найактивніше — у Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях.

Попит

Інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.

Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Nobleman
Nobleman
15 вересня 2025, 20:15
#
Все больше и больше комментариев под новостями про недвижимость, видимо люди действительно побежали покупать
+
0
Abramon
Abramon
15 вересня 2025, 21:25
#
«Найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.» — в Києві мабуть продавці нерухомості чекатимуть цін 2008-2010 років, а тоді влаштовуватимуть розпродаж. Ну, удачі…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
