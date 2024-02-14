Ремонт «під ключ» від забудовника: скільки коштує у 2024 році

Ремонт «під ключ» — корисна опція, яку все частіше пропонують українські забудовники. Вона заощаджує час, сили та фінанси. Разом із компанією «Інтергал-Буд» ми розповімо про те, якими бувають варіанти оздоблення квартир та скільки це коштує у 2024 році.

Чому ремонт «під ключ» може стати вдалим рішенням

Якщо власник нового житла, яке потребує ремонту, — не майстер на всі руки, і не є одночасно дизайнером інтер'єрів, електриком, штукатуром, плиточником, малярем, то йому доведеться наймати професіоналів. Далі події можуть розвиватися за двома сценаріями. Перший (ідеальний) — все йде, як треба, роботи виконуються вчасно і якісно, без виходу за межі запланованого бюджету. Другий (реальніший) — бригада не встигає з термінами, матеріалів знадобилося більше, ніж планувалося, а деякі види робіт майстри і зовсім не виконують. На пошуки інших потрібен час, сили та енергія. Щоб якісно все спланувати, треба зануритися в кожну деталь.

Утім, є й третій альтернативний сценарій — ремонт «під ключ» від забудовників. Послуга, яка користується дедалі більшим попитом серед їх клієнтів. І це легко пояснити.

По-перше, вона позбавляє головного болю, пов’язаного з пошуком професійних і відповідальних майстрів, які робитимуть ремонт. Хто з цим стикався, знає, що це — завдання «з зірочкою».

По-друге, це суттєве заощадження часу, адже відразу після отримання ключів покупці можуть заселитися у повністю готове житло, без жодних нюансів і недоробок, бо ремонт робиться паралельно з процесом будівництва.

По-третє, і головне. Як зазначають в компанії «Інтергал-Буд», ремонт «під ключ» від забудовника — це також суттєве заощадження коштів. «Заощадити, обираючи готове рішення, можна, щонайменше, 30% від приблизних витрат. Це з розрахунку однакових за класом та характеристиками матеріалів», — пояснює керівниця відділу інвестицій та аналітики компанії Анна Анісімова.

За її словами, економія відбувається внаслідок гуртових цін, які доступні для забудовника і недоступні для роздрібної закупівлі окремими споживачами. За цим же принципом відбувається здешевлення вартості виконання ремонтних робіт. Тобто для забудовника, з огляду на значні обсяги, ремонт буде суттєво дешевшим. Ця різниця дозволяє компанії пропонувати вигідний прайс на свої послуги, не втрачаючи маржинальності.

Щодо економії часу, то її розрахувати складніше. «Зазвичай, виконання ремонту самостійно займає у власника квартири, щонайменше, півроку. Це за оптимістичного сценарію, коли не виникає проблем із закупівлею матеріалів та пошуком виконавців. А проблеми бувають часто, особливо в умовах війни. Зрештою, це також гроші, які власник помешкання витратить на оренду житла для себе, очікуючи можливості в'їхати до власного. Або не доотримає прибутку, якщо квартира купувалась з метою здачі в оренду», — зауважують в «Інтергал-Буд».

Ремонт «під ключ» — це також ефективний спосіб убезпечити себе від ризиків, пов'язаних із подорожчанням матеріалів для оздоблення та курсових коливань. Розрахунок вартості будматеріалів, комплектуючих, техніки, меблів відбувається з урахуванням поточного курсу долара США. Це особливо актуально, коли йдеться про інвестицію в об'єкт на низькому та середньому етапі готовності. Тобто з моменту укладання угоди до отримання ключів від квартири може минути декілька років. Наскільки зросте вартість ремонту для покупця за цей час, прогнозувати важко. Але вона точно зросте. Натомість, інвестор може сплатити за ремонт забудовнику відразу та не перейматися за подальші коливання цін.

Який ремонт отримає покупець

Зазвичай, забудовники пропонують декілька стилів, в яких може бути оздоблена квартира. Вони, зазвичай, витримані у спокійній кольоровій гамі, але при цьому сучасні. Наприклад, клієнти «Інтергал-Буду» можуть обрати між базовим ремонтом квартири, який забудовник умовно назвав «оптимальним рішенням», та мебльованим ремонтом.

«У першому випадку інвестор отримує чистове оздоблення помешкання — необхідно тільки завезти меблі та техніку, у другому — плюс меблі, текстиль та побутову техніку, тобто абсолютно готову до заселення квартиру», — пояснила Анна Анісімова.

Компанія пропонує ремонт у трьох різних дизайнерських стилях:

сучасна класика;

мінімалізм;

сканді.

Оптимальний ремонт передбачає оздоблення стін, підлоги, стелі: шпалери під фарбування, вологостійкий ламінат, плитку у мокрих зонах, встановлення міжкімнатних дверей, облаштування санвузлів (в тому числі з сантехнічним обладнанням, пральною машиною та бойлером), встановлення освітлення та електрофурнітури, встановлення теплої підлоги.

До мебльованого ремонту входить комплект усіх необхідних для проживання меблів: ліжко, м'які меблі, шафи, обідня група, крісла, дзеркала, кухня та побутова техніка у кухні та ванні. Є текстиль.

Щодо дизайну, то жоден стиль, який пропонують в «Інтергал-Буд», не передбачає яскравих кольорів та деталей. Зазвичай, це дуже спокійна, стримана гама, приємні природні текстури та мотиви, що формують відчуття затишку.

«Проєктуючи кожне дизайнерське рішення, наша команда фахівців враховує сучасні тенденції дизайну. Дизайнери компанії аналізують популярні тренди, які сподобаються більшості потенційних майбутніх мешканців», — говорить Анна Анісімова.

Який саме дизайнерський стиль обрати — це питання смаку покупця. Але, щоб краще зорієнтуватися та не помилитися з вибором, можна подивитися каталоги у відділі продажів компанії-забудовника. «Інтергал-Буд», наприклад, пропонує відвідати шоу-рум та оглянути запропоновані варіанти самостійно.

Ціна питання

Вартість квартири з ремонтом від забудовника вираховується з двох складових: вартості самої квартири і, відповідно, ремонту. В «Інтергал-Буді» розповіли, що станом на початок лютого 2024 року ціни на останній були наступними:

$300 — вартість квадратного метра базового ремонту;

— вартість квадратного метра базового ремонту; $600 — вартість квадратного метра мебльованого ремонту.

До базового ремонту без меблів можна окремо дозамовити комплектацію меблями та технікою кухні. В такому разі додатково треба сплатити $4500. До цієї ціни включено гарнітур та побутову техніку (холодильник, посудомийку, духову шафу, варочну панель, витяжку).

Якщо ж порівнювати квартиру однієї і тієї ж самої площі без ремонту та з ремонтом «під ключ», то різниця буде наступною. Наприклад, у ЖК «Причал» від «Інтергал-Буду» двокімнатна квартира площею 64,47 кв м. коштуватиме:

3 034 017 грн — без ремонту;

3 765 107 грн — із дизайнерським ремонтом;

4 496 197 грн — із ремонтом та меблюванням.

Хто замовляє ремонт «під ключ»

До повномасштабної війни готовим ремонтом, здебільшого, цікавилися покупці, які були націлені на пасивний дохід із оренди. «Зараз, коли спекулятивний попит на ринку нерухомості відчутно скоротився, інтерес до ремонтів „під ключ“ не впав, навпаки, ми спостерігаємо зростання зацікавленості через внутрішні міграційні процеси», — зауважила Анна Анісімова.

За даними «Інтергал-Буду», наразі більшість угод на ринку — це купівля житла для власного проживання. Чимала частка з таких продажів стосується ВПО та тих людей, чиє житло постраждало внаслідок дій країни-агресора. Тобто покупці зацікавлені якнайшвидше заїхати до нової оселі, адже їм немає де жити. Тому пропозиція готових квартир із ремонтом якнайкраще відповідає на цей запит.

Купівлю з ремонтом розглядають й учасники програми «єОселя». Для них це можливість знизити фінансове навантаження, пов'язане з облаштуванням нового помешкання. Адже, у випадку самостійного оздоблення квартири, потрібно відразу і сплачувати іпотеку, і паралельно збирати гроші на ремонт, і платити за оренду, очікуючи завершення робіт та можливості заїхати. Балансувати між цими потребами важко. Тому, у такому випадку, значно вигідніше та простіше купити відразу готове житло з ремонтом.

«Загалом, ми вбачаємо у пропозиції ремонту „під ключ“ сталий тренд. Із кожним роком кількість квартир, які купують відразу з оздобленням, зростає. Адже це справді вигідно. В сегменті недорогого масового житла — це must have-пропозиція», — зазначає Анна Анісімова.

Саме «Інтергал-Буд» першою запропонувала ремонти від забудовника на українському ринку. Однак, якщо брати до уваги країни заходу, там ця пропозиція існує давно, і більшість угод на первинці передбачає хоча б мінімальне оздоблення помешкання.

«Голі стіни після будівельників цікавлять лише покупців певних категорій. До прикладу, в еліт-класі. В такому разі всі дизайнерські рішення є індивідуальними, а матеріали преміальними», — пояснюють в «Інтергал-Буді».

Забудовники, зазвичай, пропонують готовий ремонт у ЖК економ- та комфорт-сегменту. Власники житла бізнес- та преміум-класу віддають перевагу власним дизайн-проєктам та підрядникам, які їх втілюють. Однак, це набагато дорожче та довше.

Замовляти ремонт «під ключ» чи ні — питання індивідуальне. Якщо покупець вагається, варто враховувати власні сили та очікування. Звісно, зробити під себе, власний смак та вподобання — оптимальне рішення. Але підійде воно, зазвичай, для людей, які не обмежені в ресурсі часу та коштів. Ремонт від забудовника, натомість, і вигідніший, і при його виконанні враховуються сучасні тенденції дизайну. Та, в будь-якому разі, останнє слово за покупцем.