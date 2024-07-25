З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це повідомляє пресслужба.
ДП «Документ» відновило оформлення паспортів для чоловіків за кордоном
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Як отримати послуги
Для отримання послуг, чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони «Резерв+» за допомогою QR-коду.
Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.
Де можна подати документи
Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).
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Які послуги надає ДП «Документ»
Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах такий:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).
Передісторія
23 квітня уряд заборонив пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ». Відповідно до постанови, чоловіки від 18 до 60 років могли отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України.
Коментарі - 4
И как он понимает фразу — …Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим…
И как он обьяснит комментарий МИД Украины —
… …С сегодняшнего дня зарубежные филиалы ГП «Документ» возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин. Для получения услуг необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины «Резерв+» с помощью QR-кода. Подтверждение наличия действующих военно-учетных документов является обязательным — сообщает МВД…
Ну ответит на вопрос -с какой целью был принят этот документ?
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 травня 2024 р. № 559 Київ
Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів і форми такого документа
…а то ляпать языком могут все, а вот ответить на конкретный вопрос как-то не получается…
Хотя, что можно взять с «эксперта» который за границей был в Египте по «горящей» путевке…
А можно по подробней о такой форме документа.