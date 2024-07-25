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25 липня 2024, 9:10

ДП «Документ» відновило оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це повідомляє пресслужба.

З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.
Фото:biz.censor.net

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Як отримати послуги

Для отримання послуг, чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони «Резерв+» за допомогою QR-коду.

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Де можна подати документи

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Читайте: Роботу паспортного сервісу ДП «Документ» за кордоном продовжили на пів року

Які послуги надає ДП «Документ»

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах такий:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Передісторія

23 квітня уряд заборонив пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ». Відповідно до постанови, чоловіки від 18 до 60 років могли отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
potator
potator
25 липня 2024, 10:17
#
Родина там где *** в тепле, доказано арестовичем и сотнями других
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 липня 2024, 10:28
#
Вот очень интересно узнать мнение одного «эксперта». который тут в начале мая писал (как обычно) бред, о том что …проблем не будет.
И как он понимает фразу — …Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим…
И как он обьяснит комментарий МИД Украины —
… …С сегодняшнего дня зарубежные филиалы ГП «Документ» возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин. Для получения услуг необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины «Резерв+» с помощью QR-кода. Подтверждение наличия действующих военно-учетных документов является обязательным — сообщает МВД…
Ну ответит на вопрос -с какой целью был принят этот документ?
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 травня 2024 р. № 559 Київ
Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів і форми такого документа

…а то ляпать языком могут все, а вот ответить на конкретный вопрос как-то не получается…
Хотя, что можно взять с «эксперта» который за границей был в Египте по «горящей» путевке…
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0
potator
potator
25 липня 2024, 10:48
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Не нужно понимать, те кто свалил с деньгами так у них обычно есть и рашский паспорт, а те кто попал туда по сложившимся обстоятельствам так им этот паспорт и нах пока не нужен, они на временном сидят, а рава руська как ходила туда сюда без доков через дядьку погранца так и ходит платя за сумку 30 евро
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 липня 2024, 10:50
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На чем сидят???
А можно по подробней о такой форме документа.
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