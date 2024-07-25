ДП «Документ» відновило оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це повідомляє пресслужба.

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Як отримати послуги

Для отримання послуг, чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони «Резерв+» за допомогою QR-коду.

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Де можна подати документи

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

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Які послуги надає ДП «Документ»

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах такий:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Передісторія

23 квітня уряд заборонив пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ». Відповідно до постанови, чоловіки від 18 до 60 років могли отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України.