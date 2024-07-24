Ferrari дозволила купувати автівки в Європі за криптовалюту. Раніше така опція була доступна лише для мешканців США. Про це пише Reuters.

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Компанія уклала договір з сервісом BitPay. Він дає змогу проводити транзакції в біткоїнах, Ethereum та USDC.

У Ferrari не виключають впровадження ініціативи в низці інших країн, де криптовалюта може законно використовуватися в платіжних операціях.

У рамках партнерства BitPay миттєво конвертує криптовалютні платежі в традиційну валюту від імені дилерів Ferrari, захищаючи їх від коливань цін і виключаючи комісії для клієнтів.