Nvidia працює над флагманським ШІ-чипом для Китаю — ЗМІ

Nvidia сконцентрувалась над розробкою версій своїх нових флагманських чипів штучного інтелекту для китайського ринку, яка буде сумісна з чинними нормами експортного контролю США, пише Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Таке рішення компанія ухвалила на тлі зупинки постачання до Китаю передових чипів штучного інтелекту, розроблених Nvidia та іншими компаніями. Це частина комплексу заходів, спрямованих на те, щоб завадити Пекіну отримувати передові американські технології.

Nvidia цьогоріч представила свою лінію чипів Blackwell у березні, яка повинна бути запущена у масове виробництво наприкінці року.

За даними агентства Reuters, найпросунутіший чіп Nvidia для китайського ринку — H20 — спочатку мав слабкий старт після початку поставок цього року, і американська компанія встановила на нього ціну нижчу, ніж у конкуруючого чипа від Huawei.