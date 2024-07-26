З січня по травень 2024 року в Україну було імпортовано 144 824 легкових авто (вживаних та нових). Це на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
26 липня 2024, 9:28
За п’ять місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $2 мільярди
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Загальна митна вартість цих авто становила $1,947 млрд, що на 52% більше, ніж торік.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто
- Нiмеччина — 28898 од.;
- США — 23772 од.;
- Японiя — 15248 од.;
- Китай — 14465 од.;
- Корея — 7608 од.;
- Францiя — 7264 од.;
- Словаччина — 6874 од.;
- Мексика — 6584 од.;
- Ввелика Британя — 6191 од.;
- Чехія — 6080 од.
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Джерело: Мінфін
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