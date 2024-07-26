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26 липня 2024, 9:28

За п’ять місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $2 мільярди

З січня по травень 2024 року в Україну було імпортовано 144 824 легкових авто (вживаних та нових). Це на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

З січня по травень 2024 року в Україну було імпортовано 144 824 легкових авто (вживаних та нових).
Фото: freepik.com

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Загальна митна вартість цих авто становила $1,947 млрд, що на 52% більше, ніж торік.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто

  • Нiмеччина — 28898 од.;
  • США — 23772 од.;
  • Японiя — 15248 од.;
  • Китай — 14465 од.;
  • Корея — 7608 од.;
  • Францiя — 7264 од.;
  • Словаччина — 6874 од.;
  • Мексика — 6584 од.;
  • Ввелика Британя — 6191 од.;
  • Чехія — 6080 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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