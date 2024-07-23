Нові та вживані: названо найпопулярніші дизельні авто в Україні

З січня по червень автопарк України поповнили 36,4 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 2% менше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

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Скільки куплено нових та вживаних авто

З них: 8,1 тис. од. нових (+34%) та 28,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25% продажів, проти 22% у І півріччі 2023 р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 25%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 2564 од.;

VW Touareg — 496 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 475 од.;

BMW X3 — 393 од.;

Mitsubishi L200 — 351 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто: