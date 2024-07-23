З січня по червень автопарк України поповнили 36,4 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 2% менше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
23 липня 2024, 10:10
Нові та вживані: названо найпопулярніші дизельні авто в Україні
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Скільки куплено нових та вживаних авто
З них: 8,1 тис. од. нових (+34%) та 28,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25% продажів, проти 22% у І півріччі 2023 р.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 25%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 2564 од.;
- VW Touareg — 496 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 475 од.;
- BMW X3 — 393 од.;
- Mitsubishi L200 — 351 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 2574 од.;
- Skoda Octavia — 2022 од.;
- VW Passat — 1947 од.;
- Nissan Qashqai — 1485 од.;
- VW Golf — 1023 од.
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Джерело: Мінфін
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