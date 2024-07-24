Акції Tesla впали на тлі затримки з презентацією роботаксі

Tesla прозвітувала про невтішні прибутки та підтвердила, що довгоочікувана презентація роботаксі була відкладена. На цьому тлі акції компанії впали на премаркеті на 7%. Про це повідомляє Bloomberg.

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Презентацію роботаксі перенесли на 10 жовтня, але компанія покаже лише прототипи автівок. Більш доступні моделі, які могли б пожвавити продажі, підуть у виробництво не раніше першої половини наступного року.

Запланований завод у Мексиці на паузі до закінчення президентських виборів у США в листопаді, а людиноподібний робот, який, за прогнозами Маска, підніме вартість Tesla до небес, не почне продаватися до 2026 року.

Таке поєднання відтермінувань залишає інвесторів у вичікувальній позиції на тлі падіння обсягів виробництва і продажів автомобілів Tesla.

Найбільший у світі продавець електромобілів з акумуляторними батареями значно відстає від темпів 1,8 мільйона поставок минулого року і підтвердив, що зростання обсягів буде «значно нижчим» у 2024 році.