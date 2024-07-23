Toyota викупить власні акції на $5,2 млрд

Toyota Motor Corp викупить свої акції на суму 806,8 мільярда єн ($5,2 мільярда) у великих японських банків та страхових компаній. Компанія планує загалом викупити власні цінні папери на суму 1 трлн єн. Про це повідомляє Bloomberg.

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Аналітики зазначають, що це гарна новина для акціонерів компанії, оскільки у червні Bloomberg повідомляло, що Mitsubishi й Sumitomo планують почати продаж своїх часток у Toyota на суму 1,32 трлн єн.

Великими акціонерами компанії також є MS&AD Insurance, Tokio Marine та Sompo Holdings Inc, які разом володіють акціями на суму понад 3 трлн єн.

Банки та страхові компанії планують продати свої акції Toyota протягом кількох років, залишивши зовсім маленькі частки або взагалі позбутися їх.

У 2024 році акції Toyota зросли на 26%, тоді як у 2023 році зростання становило 43%.