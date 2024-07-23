Співробітники Neuralink прагнуть продати акції компанії, після їх зростання

Співробітники Neuralink планують продати свої акції після того, як їхня вартість різко зросла на тлі успішного першого випробування на людях. Про це пише Reuters, передає ЕП.

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Очікується, що наступного місяця Neuralink проведе тендерну пропозицію, щоб викупити акції у тих працівників, які бажають їх продати. Цей крок свідчить про те, що компанія готується до значного зростання.

Вартість Neuralink різко зросла після першого випробування на людях у січні. Це стало очевидним завдяки зростанню цін на акції компанії на вторинному ринку. Хоча обсяги цих угод невеликі й не дають чіткої картини поточної оцінки Neuralink, всі вони свідчать про значне зростання вартості, сягаючи в деяких випадках 8 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує оцінку компанії минулого року.

Зростання ціни акцій ймовірно підживлюється оптимізмом щодо перспектив технології Neuralink. Її успішне випробування на людях стало значним кроком вперед у розвитку нейроінтерфейсів, відкриваючи двері для широкого спектра потенційних застосувань у медицині та інших галузях.