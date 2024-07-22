Tesla планує впровадити роботів-гуманоїдів у 2025 році

Ілон Маск заявив, що вже наступного року Tesla вироблятиме роботів-гуманоїдів для внутрішнього використання в компанії. Цю заяву він зробив за кілька місяців після того, як оголосив про випуск роботів до кінця 2024 року, пише Reuters.

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«Ми сподіваємося, що в 2026 році автовиробник почне масове виробництво роботів і для інших компаній», — написав Маск у пості на платформі соціальних мереж X.

У квітні він заявив, що робот Tesla під назвою Optimus зможе виконувати заводські завдання до кінця цього року і готовий до продажу вже наприкінці 2025 року.

Роботи-гуманоїди вже кілька років знаходяться в розробці японської Honda і Boston Dynamics при Hyundai Motor. Компанії роблять ставку на роботів для розв'язання проблеми нестачі робочої сили та виконання рутинних повторюваних завдань, які можуть бути небезпечними або стомлюючими, наприклад, у логістиці, складському господарстві та виробництві.