Обсяги введеного житла в Україні за півріччя 2025 року знизилися на 6,7%

У першому півріччі 2025 року в Україні здали в експлуатацію 51,6 тис. нових квартир. Це на 6,7% (або на 3,5 тис.) менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було введено 55 тис. квартир. Про це йдеться в дослідженні від ЛУН з посиланням на дані Держстату.

На ринку спостерігається і зниження відсотка квартир у багатоквартирних будинках: якщо за пів року 2024 їх було 38 390 (69,8% від загальної кількості), то зараз — 34 576 (67,1%).

Якщо говорити про площу зданого житла, то за 1 півріччя 2025 року загалом по Україні вона становила 4,27 млн кв.м. Це на 6,4% менше, ніж було здано у січні-червні 2024 року.

Регіони-лідери зростання

Проте варто зазначити, що зменшення загального обсягу завершення будівництва не означає, що будувати стали менше по всій країні. Зокрема в Одеській області у 2025 році побудували 0,39 млн кв.м житла (+56% у порівнянні з таким же періодом торік, 0,25 млн кв.м).

Якщо рахувати в кількості квартир, то за пів року 2025 їх в Одеській області з'явилося 6570 (з них 5759 — в будинках з двома та більше квартирами). Це більш ніж вдвічі перевищує показники першого півріччя 2024: 3 085 квартир, з яких 2 215 в таунхаусах та багатоквартирних будинках.

Також суттєве зростання обсягів нового житла Держстат зафіксував в Черкаській області (+51,6% рік до року). У 2025 за перші пів року в області здали 0,09 млн кв.м житла, тоді як у 2024 — лише 0,06 млн кв.м. В кількості квартир це: 2025 рік — 1126 шт., з яких 776 в будинках з двома та більше квартир, 2024 рік — 760 шт. загалом (дані по розподілу квартир за типом будинків за цей період не наводяться).

Крім того збільшення обсягів завершеного будівництва у порівнянні з 1 півріччям 2024 року відбулося в Миколаївській (+35,8%, 0,03 млн кв.м), Чернігівській (+24,4%, 0,05 млн кв.м), Тернопільській (+23,7%, 0,1 млн кв.м), Львівській (+8,9%, 0,48 млн кв.м) областях.

Регіони зі спадом будівництва

Натомість відчутне зниження обсягів закінчення будівництва зафіксовані у:

Харківській області (-40,4%, 0,06 млн кв.м)

Житомирській області (-37,7%, 0,06 млн кв.м)

Запорізькій області (-30,6%, 0,06 млн кв.м)

Сумській області (-29,1%, 0,02 млн кв.м)

Волинській області (-27,2%, 0,18 млн кв.м)

Ситуація в столиці та Київській області

В Києві за підсумками першого півріччя теж скоротилися обсяги зданого житла. Цього року забудовники ввели в експлуатацію 0,49 млн кв.м новобудов, що на 22% менше, ніж за той же період торік (0,63 млн кв.м). Якщо рахувати у квартирах, то у 2025 році за перше півріччя в столиці з'явилося 7 380 одиниць житла, а у 2024-му за той же період — 9 360.

Проте, наразі столиця посідає друге місце в країні за кількістю зданих житлових «квадратів». А перше місце посіли забудовники Київської області, які за пів року здали в експлуатацію 9 853 квартири загальною площею 0,88 млн кв.м (-7,9% у порівнянні з аналогічним показником минулого року).

На третьому місці — забудовники Львівської області з 5646 квартир загальною площею 0,48 млн кв.м (+8,9%).