Новий інвестиційний напрямок — нерухомість Занзібару: дохідність до 15%

Увага більшості інвесторів прикута до вже розкручених напрямків, на кшталт Балі, Дубая чи півдня Іспанії. Водночас на мапі з’являється дедалі більше точок, які ще не стали мейнстримом, але вже демонструють бурхливе зростання. Одна з них — Занзібар. Як можна заробити на такій нерухомості, «Мінфіну» розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.

Танзанія у багатьох досі викликає занепокоєння, пов’язані з образом «дикої Африки», але реальність поступово стирає ці стереотипи. Танзанія вже входить до п’ятірки найдинамічніших економік Африки.

В умовах, коли розвинені ринки перегріті, зростає інтерес до напрямків, здатних дати вищу дохідність за відносно низького порогу входу. Занзібар — яскравий приклад саме такого ринку.

Доступний старт: апартаменти від $80 тис. і дохідність до 15%

Почати інвестувати в нерухомість на Занзібарі сьогодні можна з суми, яка на багатьох інших курортних ринках навіть не дозволяє розраховувати на апартаменти біля моря.

Йдеться про $80 тис. за житло площею 40−50 квадратних метрів усього за 300 метрів від узбережжя. Повноцінна вілла з меблями, басейном і двома спальнями може коштувати близько $135 тис. Це окремий будинок на ділянці у 1,5 сотки, з трьома санвузлами, повним технічним оснащенням і меблями. Все це без додаткових податків на оформлення і комунальними витратами, що не перевищують $120 на місяць.

Реальна дохідність складає 12−15%. Варто зазначити, що йдеться про первинний ринок: проєкти ще добудовуються, і вхід на ранньому етапі може дати додаткову перевагу. Конкуренція ще низька, і це дає змогу сформувати свою стратегію з орієнтацією на майбутнє зростання.

Такий потенціал рідко залишається поза увагою: великі інвестори вже викуповують ділянки по декілька гектарів, роблячи ставку не лише на орендний дохід, а й на подальший перепродаж землі або масштабні девелоперські проєкти.

Зростаючий турпотік, великі бренди та нова інфраструктура

Зростання туристичного потоку — головний драйвер локального ринку нерухомості. Якщо у 2024 році Занзібар відвідало понад 800 тис. туристів, то до 2030 року уряд Танзанії планує довести цю цифру до 2 млн. Паралельно розширюється інфраструктура: злітно-посадкову смугу в аеропорту вже подвоїли, відкрито прямі рейси з Європи.

До острова активно заходять міжнародні готельні мережі. У стадії будівництва або запуску проєкти Four Seasons, Anantara, Hilton та ще декількох глобальних гравців. Їхня присутність не тільки створює ефект довіри до локації, а й дає поштовх до розвитку сервісу, транспортної доступності, якості будівництва. Усе це формує нову хвилю попиту: як із боку туристів, так і з боку інвесторів.

Окремої уваги заслуговує зв’язка Занзібару з материковою Танзанією. Туристичні маршрути дедалі частіше комбінують пляжний відпочинок із сафарі на материку. Ще декілька років тому такі подорожі здавались розкішшю, доступною одиницям. Сьогодні це масовий продукт: з’явилися доступніші тури, нові готелі й організовані маршрути.

Для багатьох мандрівників, які вже встигли відпочити в усьому світі, саме дика Африка стає новим етапом.

Цей інтерес підкріплюється й активністю в соцмережах. За останні пів року TikTok буквально вибухнув роликами із сафарі, пляжів Занзібару та нових вілл на узбережжі. Це формує додаткову хвилю попиту з боку молодшої, динамічної аудиторії, яка спочатку подивиться у стрічці, а потім забронює поїздку.

Важливо також розуміти, з якої точки стартує розвиток. Інфраструктура в Танзанії ще донедавна була мінімальною: без доріг, сервісу, навіть санітарних умов. Саме тому сьогоднішнє зростання таке відчутне: будується з нуля, і кожен новий крок — це якісний прорив, який відразу відчуває і турист, і підприємець, і девелопер.

Що треба врахувати інвестору

Інвестуючи в Занзібар, важливо розуміти, що це не ринок із усталеною регуляторною системою. Законодавча база ще перебуває в процесі формування, а стандарти будівництва не завжди відповідають очікуванням європейських покупців.

Забудовники можуть пропонувати високу дохідність, але це завжди має йти в парі з перевіркою: хто будує, на якому етапі проєкт, чи є досвід, яка юридична структура угоди, хто забезпечує подальше управління.

Окремим пунктом стоїть вибір керуючої компанії. Саме від неї залежить реальний рівень доходу, заповнюваність об'єкта, прозорість звітності та контроль за станом майна. Без надійного оператора навіть перспективна вілла на першій лінії може виявитися пасивом замість активу.

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Вікно можливостей

Ринок нерухомості Занзібару сьогодні перебуває в тій фазі, коли основні гравці вже зайшли, але ціни ще не встигли злетіти. Це проміжок, який на зріліших ринках давно втрачено. Саме зараз можна зайти в об'єкти з прицілом на зростання вартості протягом наступних трьох-п'яти років — поки завершуються великі проєкти, формується інфраструктура і стабілізується туристичний потік.

Інвестору важливо оцінити свої цілі. Це ринок, який потребує включеності, уваги до деталей, готовності до більшої активності.

Можливості відкриті для різних стратегій: для когось це придбання апартаментів під оренду, для інших повноцінна вілла біля океану. А для інвесторів із вищим бюджетом варто розглядати викуп ділянок землі з прицілом на перепродаж або створення власного проєкту. Ринок зростатиме і, як показує практика, ті, хто заходить на ранніх етапах, у результаті виграють найбільше.