Що таке фліпінг нерухомості і як на ньому заробити

Фліпінг нерухомості — це спосіб заробити ще до того, як будинок здадуть в експлуатацію. Купуєш на старті — продаєш на піку. Чи працює ця модель в Україні та що треба враховувати аби не втратити гроші, в колонці для ЕП розповіла провідний інвестиційний експерт Ribas Invest Юлія Боднар. «Мінфін» обрав головне.

Чому фліпінг вигідний

Головна перевага — швидка капіталізація. Якщо обрати вдалий проєкт, то за два роки можна отримати прибуток 10−30%, а іноді й більше. Інвестор купує нерухомість за першою ціною та перепродає дорожче на етапі будівництва. Це динамічна капіталізація, яка може принести значно більший дохід за короткий термін, ніж органічна, коли об'єкт введений в експлуатацію і щороку додає 3−5%.

Як правильно спланувати фліпінг

Перший крок — вибір девелопера. Надійний забудовник той, у кого нема проблемних або недобудованих проєктів, хто має якісну комунікацію та прозорі умови інвестування. Добре, якщо девелопер може показати реалізовані об'єкти та приклади фліпінгу, щоб інвестор розумів рівень виконання робіт і формат співпраці.

Другий крок — вибір етапу входу. Найкращий момент для купівлі — старт продажів або навіть передпродажна стадія, коли будівництво ще не почалося. Інвестор бере на себе найбільший ризик саме на цьому етапі, адже багато залежить від реалізації проєкту, репутації девелопера та ринкових умов.

Водночас це точка з найвищим потенціалом прибутковості. Чим раніше інвестор заходить, тим нижча ціна за квадратний метр, а отже, тим більший може бути дохід у фіналі завдяки капіталізації активу або перепродажу на піку попиту.

Третій крок — оцінити локацію. Захід країни зараз у фокусі уваги, оскільки там збільшується кількість нових проєктів. Проте ціни там можуть досягти певного плато, як це сталося у Львові. А от Вінниця, Хмельницький та Одеса досі цікаві для інвестування, оскільки мають хороший потенціал подальшого зростання.

Як мінімізувати ризики

Один з головних ризиків — недобросовісний девелопер. Якщо в нього є заморожені проєкти або проблеми з дозвільною документацією, це може призвести до фінансових втрат. Щоб цього уникнути, потрібно уважно перевіряти репутацію забудовника, читати відгуки та аналізувати попередні об'єкти.

Інший ризик — обрання невдалої локації. Вона має бути привабливою не лише з інвестиційної точки зору, а й з погляду комфорту. Для більшості людей гарна локація — це місце поблизу столиці чи великого міста з хорошим під'їздом.

Ще одним ризиком є зовнішні чинники. Інвестори, які купують нерухомість у регіонах з високими воєнними ризиками, можуть зіткнутися з відсутністю покупців або втратою вартості об'єкта. Тому краще обирати безпечніші регіони або розглядати варіанти інвестування за кордоном.

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Також потрібно враховувати юридичні нюанси. Важливо уважно читати договір, особливо пункт про передавання прав. Деякі девелопери встановлюють приховані платежі або ускладнюють процедуру перепродажу. Краще заздалегідь уточнити умови та переконатися, що немає обмежень на фліпінг.