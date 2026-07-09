Податок на нерухомість 2026: хто платить, як рахується і що робити якщо сума неправильна

До 1 липня податкова мала розіслати повідомлення про податок на нерухомість 2026. І відразу два табори: одні впевнені, що якщо лист не прийшов — платити не треба. Інші панікують від суми, яка здається помилкою. У юридичній компанії YANKIV розібрали все по суті: хто платить, скільки, де перевірити і що робити якщо сума неправильна.

Хто взагалі платить — і хто має пільгу

Платять не всі. Відповідно до статті 266.4.1 Податкового кодексу база оподаткування зменшується на пільгову площу:

квартира — пільга 60 кв.м

будинок — пільга 120 кв.м

квартира + будинок одночасно — загальна пільга 180 кв.м

Тобто якщо ваша квартира до 60 кв.м — податку немає взагалі. Якщо квартира 80 кв.м — податок рахується лише за 20 «зайвих» метрів понад пільгу, а не за всю площу.

Якщо ви власник тільки частки — платите виключно за свою частку.

Як рахується сума: головний нюанс з роком

Ставку податку встановлює місцева рада, але є законодавча стеля — не більше 1,5% мінімальної заробітної плати за кожен зайвий квадратний метр.

І тут головна плутанина, на якій помиляються всі: хоча платимо у 2026 році, податок рахується за 2025 рік. Тому береться мінімальна зарплата станом на 1 січня 2025 року — 8 000 грн.

Не плутайте роки. Нова мінімалка 2026 року — 8 647 грн — застосується лише до податку за 2026 рік, який платитимете аж у 2027-му.

Максимальна ставка у 2026 році: 8 000×1,5% = 120 грн за кожен зайвий метр на рік.

Приклад розрахунку. Квартира в Києві, 80 кв.м, ставка максимальна — 120 грн. Від 80 віднімаємо пільгових 60, залишається 20 метрів. 20×120 = 2 400 грн на рік.

Підставте свої цифри — формула та сама.

Де знайти ставку саме у вашій громаді

Ставка залежить від рішення місцевої ради і може бути від 0,5% до 1,5%. Щоб знайти точну ставку:

Гугліть «сайт ДПС України ставки податків та зборів».

Переходьте на офіційну сторінку ДПС.

Оберіть свою область → для фізичних осіб → податок на майно, відмінне від земельної ділянки.

Завантажте зведену таблицю ставок — там буде ставка по вашому типу нерухомості.

Податок на розкіш: окрема доплата

Для власників великого житла є додаткова надбавка. Якщо квартира понад 300 кв.м або будинок понад 500 кв.м — нараховується ще 25 000 грн на рік за кожен такий об'єкт. Це понад стандартний податок за зайві метри, а не замість нього.

Типові помилки і міфи — відповіді ваші питання

«Не прийшов лист — не плачу»

Це найпоширеніша і найнебезпечніша помилка. Обов’язок сплатити податок на нерухомість виникає від того, що нерухомість є у вашій власності — а не від того, що ви отримали або не отримали лист.

Відповідно до пункту 42.4 ПКУ, податкове повідомлення-рішення (ППР) надіслане до вашого Електронного кабінету, вважається врученим — навіть якщо ви туди не заходили. Тому не чекайте паперовий конверт: папір може загубитися, а обов’язок сплатити — ні.

«Квартира 45 метрів, чому щось нарахували»

За законом — не мало б. Але на практиці ДПС інколи нараховує з помилкою: неправильна площа, стара адреса, зайвий власник. Тому суму завжди перевіряйте, не платіть наосліп.

«Продав квартиру, а податок все одно прийшов»

Класична ситуація. Дані в реєстрах оновлюються із затримкою, тому нарахування може прилетіти на вже продану нерухомість. Вирішується через звірку — про неї нижче.

«Проігнорую і забудеться»

Не забудеться. Податкова має право стягнути борг примусово і нарахувати за три роки назад. А якщо ви платник єдиного податку — борг по податку на нерухомість може стати підставою для анулювання спрощеної системи.

Коли і як приходить ППР

ППР за 2025 рік податкова має надіслати до 1 липня 2026 року. Але на практиці лист може прийти й пізніше. Більшість повідомлень надсилається Укрпоштою — і вони можуть просто не дійти.

Тому не чекайте — самостійно перевіряйте Електронний кабінет або «Вчасно.Звіт». Там видно як самі нарахування, так і листи від податкової.

Алгоритм: де перевірити і як сплатити

Крок 1. Заходьте у «Вчасно.Звіт» або Електронний кабінет ДПС — там у розділі повідомлень знайдете ППР за формою Ф.

Крок 2. Перевіряйте стан розрахунків — розділ «Податки» покаже, чи є нарахування і чи немає боргу.

Крок 3. Якщо нарахування є і сума правильна — сплачуйте протягом 60 днів від вручення ППР. Реквізити є прямо в ППР або підставляються автоматично у «Вчасно.Звіт».

Якщо платите вручну через банк — у полі «Призначення платежу» вказуйте: «101 податок на нерухомість за 2025 рік». Перевіряйте IBAN саме вашої громади, бо рахунки різняться по областях.

Що робити якщо сума неправильна

Не платіть наосліп і не сваріться з інспектором.

Крок 1. Візьміть технічний паспорт житла і звірте площу, адресу, кількість власників із тим, що нарахувала ДПС.

Крок 2. Якщо є розбіжність — подайте письмову заяву на звірку до податкової за своєю адресою і додайте копії документів на право власності. Це пряме законодавче право платника.

Крок 3. Якщо розбіжність підтвердилась — ДПС робить перерахунок і надсилає нове ППР. Старе вважається скасованим, платите вже за правильною сумою.

На практиці податківці не поспішають зі звіркою, тому іноді потрібно зателефонувати кілька разів або особисто прийти до інспекції.

Строки і штрафи за прострочення сплати податку на нерухомість

Сплатити треба протягом 60 днів з дня вручення ППР.

Відповідно до пункту 124.1 ПКУ за прострочення:

до 30 днів — штраф 5% від суми боргу;

понад 30 днів — 10%;

після 90 днів — додатково нараховується пеня.

Якщо ДПС взагалі не надіслала і не вручила ППР — штраф за несвоєчасну сплату не застосовується. Строк рахується від вручення, а якщо вручення не було — карати нема за що. Але обов’язок заплатити при цьому залишається.

Пільга при воєнному стані

Відповідно до підпункту 69.22 підрозділу 10 ПКУ, податок на нерухомість не нараховується і не сплачується за житло, розташоване на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях згідно з офіційним Переліком. Звільнення діє з першого числа місяця початку бойових дій або окупації по останнє число місяця їх завершення. Також звільнено житло, знищене або пошкоджене внаслідок агресії.

Важливо: звільнення діє лише для активних бойових дій та окупації. Території можливих бойових дій під цю пільгу не підпадають — там податок платиться на загальних підставах. Не плутайте з пільгою для ФОП 1−2 груп по єдиному податку — там правило ширше, для нерухомості воно суворіше.

Податок на нерухомість 2026: підсумковий алгоритм сплати