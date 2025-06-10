Як переказати гроші, щоб не отримати запитань від податкової, продати власні речі та торгувати в інтернеті, щоб не потрапити під штраф, ДТ розповіла аудитор, адвокат, керуючий партнер «Сайвена Груп» Олена Жукова. «Мінфін» вибрав головне.
Податок із переказів на картку: коли його дійсно потрібно сплачувати
Останніми тижнями Інтернет гуде. З кожної праски звучать коментарі «експертів», що лякають величезним оподаткуванням, аж 23% від «обороту», всіх, хто отримує перекази на картку…
Нових законопроєктів щодо отаких змін я не бачила. Закону, який запроваджував би оподаткування переказів на банківські картки фізичних осіб за ставкою 18+5%, не існує. Щобільше, інформацію про такий податок навіть офіційно спростувало Міністерство фінансів України…
Ну, а після того, як усі видихнули, візьмемося за розбір польотів. Бо диму без вогню не буває, і щось усе ж таки у цій царині відбулося.
Що відбулося
За інформацією Державної податкової служби, податківцями було надіслано щонайменше три тисячі листів фізичним особам, які отримали 97,5 тис. переказів на загальну суму 162,7 млн грн. У громадян запрошували «пояснення та їхні документальні підтвердження» (надалі цитата з одного такого запиту): «…щодо здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та отримання доходів. Вам у період із
Розкладемо ситуацію по полицях.
Перше запитання: чи дійсно треба сплачувати «податок із переказів»? — І так, і ні — залежить від ситуації. Та від того, як подивитися. Та від хоробрості платника податків. Та від його бажання, у разі чого, йти до суду. Та й узагалі багато від чого…
Нюанс 1: позика — не дохід
Переказ — це лише банківська розрахункова операція. Вона може бути різною — супроводжувати «дохід» або якусь іншу операцію.
Наприклад, якщо людина отримує кредит від банку (і його потім треба повернути) — це точно не дохід.
Те ж саме стосується також інших надходжень, що «кредитоподібні» (усі види позик, поворотних допомог тощо).
Тому перша порада: якщо людина отримала позику (яку потрібно повернути) — це точно не дохід. Так і треба відповісти податківцям: була позика, ось договір. Оскільки це не дохід, то отримані гроші не будуть ані задекларовані, ані оподатковані.
Нюанс 2: подарунки від родичів
Податкова бажає (за результатами такого «виявлення з’ясування походження коштів») виявити платника податків, який не сплатив ПДФО.
Але є випадки, коли отриманий дохід не оподатковується. Найчастіше це подарунки від близьких родичів. Якщо це саме ваш випадок, також доцільно надати інформацію податковій, надати документи. Наприклад, мама щомісяця перераховує гроші дочці-студентці.
Найкращий варіант — пояснити це податковій, надати документи, що підтверджують родинні зв’язки (зазвичай, свідоцтво про народження дитини). І всі питання податківців буде знято. Такий варіант — найлегший. Це друга порада.
Нюанс «два з половиною». Є ще (досить невеликий) перелік доходів, які не оподатковуються. Наприклад, не оподатковуються (підпункт 165.1.24 статті 165 Податкового кодексу України):
«165.1.24. Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках…».
Тож, якщо гроші вам заходили за, наприклад, мед або саджанці троянд, краще так і пояснити податківцям. Правда, там ще довідка потрібна від сільської/міської ради. Ну, зробіть таку довідку, якщо немає. В будь-якому разі, це буде найкращим варіантом (легше та дешевше, ніж буцатися з податковою). Тобто порада № 2,5: якщо гроші надійшли за вирощену сільгосппродукцію, поясніть це податківцям, надайте довідку.
Нюанс 3: торгівля в інтернеті
Найпоширеніший, це перекази — інтернет-торгівля.
Якщо людина займається інтернет-торгівлею (системно, давно), то це вже підприємницька діяльність. І треба реєструватися як ФОП.
Що я зробила б? В максимально стислі строки зареєструвалася б ФОП і всю подальшу торгівельну діяльність проводила б саме в статусі ФОП. Безумовно, зі сплатою податків (не такі вони вже й великі для ФОП, тут узагалі немає місця для будь-яких обговорень чи суперечок).
Щодо минулих гріхів (як у вищенаведеному прикладі — «Вам у період із
- вони швидко нараховують податок на 6 000 грн (за ставкою ПДФО 18% + ВЗ 5%);
- я швидко його сплачую;
- на цьому наші взаємовідносини «щодо минулих гріхів» закінчуються. (Якщо податкова опиратиметься, то 6 000 грн треба просто задекларувати
до 01.05.2026року та сплатити ПДФО і ВЗ).
Чому саме так? Ну, по-перше, податки таки треба сплачувати (особливо під час війни).
По-друге, оскільки оподаткування переказів за ставкою 18+5% не існує, як не існує жодного закону, який встановлював би подібне оподаткування з 1 травня 2025 року, то все сумніше: такий податок існував завжди (ну, не завжди, але дуже-дуже довго). Це різновид ПДФО, який є в Податковому кодексі, та й до нього теж був відповідний закон.
Тобто нарахувати ПДФО податківці можуть не тільки
Тому порада № 3: максимально швидко реєструйтеся ФОП і починайте працювати легально. Це завжди виходить дешевше. Та й спокійніше.
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Нюанс 4: продаж власних речей — це не підприємництво
Існує велика кількість громадян, які продавали вживані речі. Їх особливо шкода. Вживані речі продають не від гарного життя, і це не підприємницька діяльність.
Такі люди не планують отримати прибуток, вони просто хочуть вижити, але… Теоретично, вони підпадають під оподаткування в 23% (18+5). Підставою для такого нарахування є пункт 173.1 статті 173 ПКУ:
«173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього кодексу».
Теоретично, вихід є, в юридичній площині. Тобто треба йти до суду, якщо податкова накладе штраф і зробить нарахування.
Тож закінчу цю статтю підказкою для юристів, які відстоюватимуть у суді інтереси платника податків. Річ у тім, що в ПКУ немає чіткого визначення «доходу фізичної особи». Є фраза, яка коротко звучить так: дохід — це будь-який дохід…
Ось цитата:
«14.1.54. Дохід із джерелом їх походження з України — будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді…».
Тож бажаю кожному адвокату, що піде до суду з такою справою, перемоги! Тому що несправедливо штрафувати бідних людей за те, що депутати не змогли написати якісний закон.
Коментарі - 2
Ніколи.
Бо в Україні такого податку не існує.
Але нажаль є й недоліки. Прицитую весь фрагмент
Існує велика кількість громадян, які продавали вживані речі. Їх особливо шкода. Вживані речі продають не від гарного життя, і це не підприємницька діяльність.
Такі люди не планують отримати прибуток, вони просто хочуть вижити, але… Теоретично, вони підпадають під оподаткування в 23% (18+5). Підставою для такого нарахування є пункт 173.1 статті 173 ПКУ:
«173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього кодексу».
Я останні два місяці неодноразово посилався саме на ці пункти в Податковому кодексі, жодного зрадофіла переконати не зміг, але зараз мова про інше.
Пункт 167.2 встановлюе ставку податку не 18%, а 5%. Тож разом з військовим збором податок складе лише 10%, а не 23%.
Ось як це пункт виглядає станом на 10 червня 2025 року: «167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом»