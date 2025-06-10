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10 червня 2025, 18:00

Податок із переказів на картку: коли його дійсно потрібно сплачувати

Як переказати гроші, щоб не отримати запитань від податкової, продати власні речі та торгувати в інтернеті, щоб не потрапити під штраф, ДТ розповіла аудитор, адвокат, керуючий партнер «Сайвена Груп» Олена Жукова. «Мінфін» вибрав головне.

Як переказати гроші, щоб не отримати запитань від податкової, продати власні речі та торгувати в інтернеті, щоб не потрапити під штраф, ДТ розповіла аудитор, адвокат, керуючий партнер «Сайвена Груп» Олена Жукова.

Останніми тижнями Інтернет гуде. З кожної праски звучать коментарі «експертів», що лякають величезним оподаткуванням, аж 23% від «обороту», всіх, хто отримує перекази на картку…

Нових законопроєктів щодо отаких змін я не бачила. Закону, який запроваджував би оподаткування переказів на банківські картки фізичних осіб за ставкою 18+5%, не існує. Щобільше, інформацію про такий податок навіть офіційно спростувало Міністерство фінансів України…

Ну, а після того, як усі видихнули, візьмемося за розбір польотів. Бо диму без вогню не буває, і щось усе ж таки у цій царині відбулося.

Що відбулося

За інформацією Державної податкової служби, податківцями було надіслано щонайменше три тисячі листів фізичним особам, які отримали 97,5 тис. переказів на загальну суму 162,7 млн грн. У громадян запрошували «пояснення та їхні документальні підтвердження» (надалі цитата з одного такого запиту): «…щодо здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та отримання доходів. Вам у період із 01.03.25 до 24.03.25 ТОВ „Нова Пей“ було здійснено 13 переказів на суму 6 000 грн».

Розкладемо ситуацію по полицях.

Перше запитання: чи дійсно треба сплачувати «податок із переказів»? — І так, і ні — залежить від ситуації. Та від того, як подивитися. Та від хоробрості платника податків. Та від його бажання, у разі чого, йти до суду. Та й узагалі багато від чого…

Нюанс 1: позика — не дохід

Переказ — це лише банківська розрахункова операція. Вона може бути різною — супроводжувати «дохід» або якусь іншу операцію.

Наприклад, якщо людина отримує кредит від банку (і його потім треба повернути) — це точно не дохід.

Те ж саме стосується також інших надходжень, що «кредитоподібні» (усі види позик, поворотних допомог тощо).

Тому перша порада: якщо людина отримала позику (яку потрібно повернути) — це точно не дохід. Так і треба відповісти податківцям: була позика, ось договір. Оскільки це не дохід, то отримані гроші не будуть ані задекларовані, ані оподатковані.

Нюанс 2: подарунки від родичів

Податкова бажає (за результатами такого «виявлення з’ясування походження коштів») виявити платника податків, який не сплатив ПДФО.

Але є випадки, коли отриманий дохід не оподатковується. Найчастіше це подарунки від близьких родичів. Якщо це саме ваш випадок, також доцільно надати інформацію податковій, надати документи. Наприклад, мама щомісяця перераховує гроші дочці-студентці.

Найкращий варіант — пояснити це податковій, надати документи, що підтверджують родинні зв’язки (зазвичай, свідоцтво про народження дитини). І всі питання податківців буде знято. Такий варіант — найлегший. Це друга порада.

Нюанс «два з половиною». Є ще (досить невеликий) перелік доходів, які не оподатковуються. Наприклад, не оподатковуються (підпункт 165.1.24 статті 165 Податкового кодексу України):

«165.1.24. Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках…».

Тож, якщо гроші вам заходили за, наприклад, мед або саджанці троянд, краще так і пояснити податківцям. Правда, там ще довідка потрібна від сільської/міської ради. Ну, зробіть таку довідку, якщо немає. В будь-якому разі, це буде найкращим варіантом (легше та дешевше, ніж буцатися з податковою). Тобто порада № 2,5: якщо гроші надійшли за вирощену сільгосппродукцію, поясніть це податківцям, надайте довідку.

Нюанс 3: торгівля в інтернеті

Найпоширеніший, це перекази — інтернет-торгівля.

Якщо людина займається інтернет-торгівлею (системно, давно), то це вже підприємницька діяльність. І треба реєструватися як ФОП.

Що я зробила б? В максимально стислі строки зареєструвалася б ФОП і всю подальшу торгівельну діяльність проводила б саме в статусі ФОП. Безумовно, зі сплатою податків (не такі вони вже й великі для ФОП, тут узагалі немає місця для будь-яких обговорень чи суперечок).

Щодо минулих гріхів (як у вищенаведеному прикладі — «Вам у період із 01.03.25 до 24.03.25 ТОВ „Нова Пей“ було здійснено 13 переказів на суму 6 000 грн»). Я, ймовірно, пішла б до податкової та домовилася з ними, що:

  1. вони швидко нараховують податок на 6 000 грн (за ставкою ПДФО 18% + ВЗ 5%);
  2. я швидко його сплачую;
  3. на цьому наші взаємовідносини «щодо минулих гріхів» закінчуються. (Якщо податкова опиратиметься, то 6 000 грн треба просто задекларувати до 01.05.2026 року та сплатити ПДФО і ВЗ).

Чому саме так? Ну, по-перше, податки таки треба сплачувати (особливо під час війни).

По-друге, оскільки оподаткування переказів за ставкою 18+5% не існує, як не існує жодного закону, який встановлював би подібне оподаткування з 1 травня 2025 року, то все сумніше: такий податок існував завжди (ну, не завжди, але дуже-дуже довго). Це різновид ПДФО, який є в Податковому кодексі, та й до нього теж був відповідний закон.

Тобто нарахувати ПДФО податківці можуть не тільки з 01.05.2025 і за період значно довший, ніж один-два місяці. Не писатиму тут, який саме цей строк, щоб не лякати. Просто повірте, це навіть не рік і не два…

Тому порада № 3: максимально швидко реєструйтеся ФОП і починайте працювати легально. Це завжди виходить дешевше. Та й спокійніше.

Читайте також: Банки закручують «податкові» гайки: як продати власні речі та не потрапити під фінмоніторинг

Нюанс 4: продаж власних речей — це не підприємництво

Існує велика кількість громадян, які продавали вживані речі. Їх особливо шкода. Вживані речі продають не від гарного життя, і це не підприємницька діяльність.

Такі люди не планують отримати прибуток, вони просто хочуть вижити, але… Теоретично, вони підпадають під оподаткування в 23% (18+5). Підставою для такого нарахування є пункт 173.1 статті 173 ПКУ:

«173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього кодексу».

Теоретично, вихід є, в юридичній площині. Тобто треба йти до суду, якщо податкова накладе штраф і зробить нарахування.

Тож закінчу цю статтю підказкою для юристів, які відстоюватимуть у суді інтереси платника податків. Річ у тім, що в ПКУ немає чіткого визначення «доходу фізичної особи». Є фраза, яка коротко звучить так: дохід — це будь-який дохід…

Ось цитата:

«14.1.54. Дохід із джерелом їх походження з України — будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді…».

Тож бажаю кожному адвокату, що піде до суду з такою справою, перемоги! Тому що несправедливо штрафувати бідних людей за те, що депутати не змогли написати якісний закон.

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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
10 червня 2025, 19:30
#
Податок із переказів на картку: коли його дійсно потрібно сплачувати

Ніколи.

Бо в Україні такого податку не існує.
+
0
Три літри
Три літри
10 червня 2025, 19:40
#
Відразу скажу що стаття мені подобаєтся. Крім хайпового заголовку, який скоріш за все ви*** редакція Мінфіну вміст статті це майже те саме що казав і я ще з часів відомого фейка про «письмо податкової про податок на перекази на карту».

Але нажаль є й недоліки. Прицитую весь фрагмент

Існує велика кількість громадян, які продавали вживані речі. Їх особливо шкода. Вживані речі продають не від гарного життя, і це не підприємницька діяльність.
Такі люди не планують отримати прибуток, вони просто хочуть вижити, але… Теоретично, вони підпадають під оподаткування в 23% (18+5). Підставою для такого нарахування є пункт 173.1 статті 173 ПКУ:
«173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього кодексу».

Я останні два місяці неодноразово посилався саме на ці пункти в Податковому кодексі, жодного зрадофіла переконати не зміг, але зараз мова про інше.

Пункт 167.2 встановлюе ставку податку не 18%, а 5%. Тож разом з військовим збором податок складе лише 10%, а не 23%.

Ось як це пункт виглядає станом на 10 червня 2025 року: «167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом»
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