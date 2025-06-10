Податок із переказів на картку: коли його дійсно потрібно сплачувати

Як переказати гроші, щоб не отримати запитань від податкової, продати власні речі та торгувати в інтернеті, щоб не потрапити під штраф, ДТ розповіла аудитор, адвокат, керуючий партнер «Сайвена Груп» Олена Жукова. «Мінфін» вибрав головне.

Останніми тижнями Інтернет гуде. З кожної праски звучать коментарі «експертів», що лякають величезним оподаткуванням, аж 23% від «обороту», всіх, хто отримує перекази на картку…

Нових законопроєктів щодо отаких змін я не бачила. Закону, який запроваджував би оподаткування переказів на банківські картки фізичних осіб за ставкою 18+5%, не існує. Щобільше, інформацію про такий податок навіть офіційно спростувало Міністерство фінансів України…

Ну, а після того, як усі видихнули, візьмемося за розбір польотів. Бо диму без вогню не буває, і щось усе ж таки у цій царині відбулося.

Що відбулося

За інформацією Державної податкової служби, податківцями було надіслано щонайменше три тисячі листів фізичним особам, які отримали 97,5 тис. переказів на загальну суму 162,7 млн грн. У громадян запрошували «пояснення та їхні документальні підтвердження» (надалі цитата з одного такого запиту): «…щодо здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації та отримання доходів. Вам у період із 01.03.25 до 24.03.25 ТОВ „Нова Пей“ було здійснено 13 переказів на суму 6 000 грн».

Розкладемо ситуацію по полицях.

Перше запитання: чи дійсно треба сплачувати «податок із переказів»? — І так, і ні — залежить від ситуації. Та від того, як подивитися. Та від хоробрості платника податків. Та від його бажання, у разі чого, йти до суду. Та й узагалі багато від чого…

Нюанс 1: позика — не дохід

Переказ — це лише банківська розрахункова операція. Вона може бути різною — супроводжувати «дохід» або якусь іншу операцію.

Наприклад, якщо людина отримує кредит від банку (і його потім треба повернути) — це точно не дохід.

Те ж саме стосується також інших надходжень, що «кредитоподібні» (усі види позик, поворотних допомог тощо).

Тому перша порада: якщо людина отримала позику (яку потрібно повернути) — це точно не дохід. Так і треба відповісти податківцям: була позика, ось договір. Оскільки це не дохід, то отримані гроші не будуть ані задекларовані, ані оподатковані.

Нюанс 2: подарунки від родичів

Податкова бажає (за результатами такого «виявлення з’ясування походження коштів») виявити платника податків, який не сплатив ПДФО.

Але є випадки, коли отриманий дохід не оподатковується. Найчастіше це подарунки від близьких родичів. Якщо це саме ваш випадок, також доцільно надати інформацію податковій, надати документи. Наприклад, мама щомісяця перераховує гроші дочці-студентці.

Найкращий варіант — пояснити це податковій, надати документи, що підтверджують родинні зв’язки (зазвичай, свідоцтво про народження дитини). І всі питання податківців буде знято. Такий варіант — найлегший. Це друга порада.

Нюанс «два з половиною». Є ще (досить невеликий) перелік доходів, які не оподатковуються. Наприклад, не оподатковуються (підпункт 165.1.24 статті 165 Податкового кодексу України):

«165.1.24. Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках…».

Тож, якщо гроші вам заходили за, наприклад, мед або саджанці троянд, краще так і пояснити податківцям. Правда, там ще довідка потрібна від сільської/міської ради. Ну, зробіть таку довідку, якщо немає. В будь-якому разі, це буде найкращим варіантом (легше та дешевше, ніж буцатися з податковою). Тобто порада № 2,5: якщо гроші надійшли за вирощену сільгосппродукцію, поясніть це податківцям, надайте довідку.

Нюанс 3: торгівля в інтернеті

Найпоширеніший, це перекази — інтернет-торгівля.

Якщо людина займається інтернет-торгівлею (системно, давно), то це вже підприємницька діяльність. І треба реєструватися як ФОП.

Що я зробила б? В максимально стислі строки зареєструвалася б ФОП і всю подальшу торгівельну діяльність проводила б саме в статусі ФОП. Безумовно, зі сплатою податків (не такі вони вже й великі для ФОП, тут узагалі немає місця для будь-яких обговорень чи суперечок).

Щодо минулих гріхів (як у вищенаведеному прикладі — «Вам у період із 01.03.25 до 24.03.25 ТОВ „Нова Пей“ було здійснено 13 переказів на суму 6 000 грн»). Я, ймовірно, пішла б до податкової та домовилася з ними, що:

вони швидко нараховують податок на 6 000 грн (за ставкою ПДФО 18% + ВЗ 5%); я швидко його сплачую; на цьому наші взаємовідносини «щодо минулих гріхів» закінчуються. (Якщо податкова опиратиметься, то 6 000 грн треба просто задекларувати до 01.05.2026 року та сплатити ПДФО і ВЗ).

Чому саме так? Ну, по-перше, податки таки треба сплачувати (особливо під час війни).

По-друге, оскільки оподаткування переказів за ставкою 18+5% не існує, як не існує жодного закону, який встановлював би подібне оподаткування з 1 травня 2025 року, то все сумніше: такий податок існував завжди (ну, не завжди, але дуже-дуже довго). Це різновид ПДФО, який є в Податковому кодексі, та й до нього теж був відповідний закон.

Тобто нарахувати ПДФО податківці можуть не тільки з 01.05.2025 і за період значно довший, ніж один-два місяці. Не писатиму тут, який саме цей строк, щоб не лякати. Просто повірте, це навіть не рік і не два…

Тому порада № 3: максимально швидко реєструйтеся ФОП і починайте працювати легально. Це завжди виходить дешевше. Та й спокійніше.

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Нюанс 4: продаж власних речей — це не підприємництво

Існує велика кількість громадян, які продавали вживані речі. Їх особливо шкода. Вживані речі продають не від гарного життя, і це не підприємницька діяльність.

Такі люди не планують отримати прибуток, вони просто хочуть вижити, але… Теоретично, вони підпадають під оподаткування в 23% (18+5). Підставою для такого нарахування є пункт 173.1 статті 173 ПКУ:

«173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього кодексу».

Теоретично, вихід є, в юридичній площині. Тобто треба йти до суду, якщо податкова накладе штраф і зробить нарахування.

Тож закінчу цю статтю підказкою для юристів, які відстоюватимуть у суді інтереси платника податків. Річ у тім, що в ПКУ немає чіткого визначення «доходу фізичної особи». Є фраза, яка коротко звучить так: дохід — це будь-який дохід…

Ось цитата:

«14.1.54. Дохід із джерелом їх походження з України — будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді…».

Тож бажаю кожному адвокату, що піде до суду з такою справою, перемоги! Тому що несправедливо штрафувати бідних людей за те, що депутати не змогли написати якісний закон.