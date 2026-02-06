Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 15:42

На фоні проблем з електрикою та теплом у Києві дешевшають квартири

Складна енергетична ситуація мала свій вплив на ринок нерухомості. Так у Києві вартість житла в новобудовах за останній місяць знизилась майже на 2%. В яких регіонах на цьому фоні метри продовжують дорожчати та що відбувається з попитом, йдеться у дослідженні DIM.RIA.

Складна енергетична ситуація мала свій вплив на ринок нерухомості.

Обережний попит первинного ринку

Пропозиція

У січні кількість відділів продажу новобудов, що продовжують працювати, залишається незмінною — 83%. Впродовж місяця в експлуатацію було введено 37 нових будинків на 76 секцій загалом: 27 секцій — у Київській (2 з них — у столиці), 12 — у Вінницькій, 11 — у Івано-Франківській, по 6 — у Львівській та Тернопільській, 4 — у Волинській, 3 — у Одеській, по 2 — у Житомирській та Закарпатській, а також по 1 — у Хмельницькій, Полтавській та Черкаській області.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах відрізняється у залежності від регіону: динаміка коливань у порівнянні з попереднім місяцем — у межах 1−3% в середньому. Найбільше зростання ціни зафіксовано у Рівненській області — +3,4%. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у січні становила $1 418/м² (-1,9% у порівнянні з груднем 2025). Найбільше зменшення ціни за місяць спостерігається у Харківській області — падіння на 3%.

Попит

Попит на новобудови серед українців у січні був нерівномірним по країні. Найпомітніше зростання — у Тернопільській (+9%) та Черкаській (+7%) областях. Найбільш відчутне падіння попиту зафіксовано у Волинській (-40%), Хмельницькій (-32%) та Рівненській (-30%) областях.

Ціни на вторинному ринку ростуть

Пропозиція

У січні кількість оголошень на вторинному ринку продовжила зменшуватись. Найбільше пропозиція впала у Києві (-20%), Кіровоградській (-14%) та Черкаській (-10%) областях.

Ціни

Вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання зафіксовано у Волинській (+6%), Дніпропетровській (+6%), Івано-Франківській (+5%) та Львівській (+5%) областях. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у січні становить $87 тис.

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у січні становила $49 тис.

Попит

У січні попит на вторинне житло зростав практично по всій території України. Найпомітніше — у Івано-Франківській (+26%), Тернопільській (+26%) та Вінницькій (+20%) областях. Падіння попиту відбулось у Хмельницькій (-17%) та Миколаївській (-9%) областях, а також в Києві (-8%).

Як змінилась оренда

Пропозиція

У січні кількість пропозицій у сегменті оренди здебільшого впала по країні. Найістотніше зменшення відбулось у Сумській (-33%), Чернігівській (-33%) та Одеській (-20%) областях. Найбільше зростання спостерігалось у Волинській (+12%) та Харківській (+11%) областях.

Ціни

У січні 2026-го Київ знову лідирує за середньою ціною на оренду — 22,5 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру (+2% порівняно з груднем 2025-го). Найдешевше житло можна орендувати у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,7 тис. грн. Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 25 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Попит

Інтерес до оренди на початку року був різним у залежності від регіону. Найбільше зростання попиту зафіксовано у Запорізькій (+20%), Херсонській (+15%), Харківській (+14%) та Івано-Франківській (+14%) областях. Найбільше зниження інтересу до оренди у січні спостерігалось у Черкаській (-15%) області.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
6 лютого 2026, 16:51
#
Вообще, непонятно, кто покупает жильё за оверпрайс, когда там уже трубы лопнули. Чтобы что?
Лучше бы, показали динамику пригорода: сколько людей покупает или арендует домов с твердотопливным отоплением.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
