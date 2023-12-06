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6 грудня 2023, 7:37

Гроші 35 тисяч інвесторів застрягли у довгобудах: чи є шанс повернути свої інвестиції

За офіційною статистикою, 75% будмайданчиків в Україні відновили роботу. Однак, чимало девелоперів лише імітують роботу, аби зберегти імідж. Насправді ж, через дефіцит оборотних коштів закінчити будівництво, розпочате ще до війни, вони не можуть. Що робити власникам квартир у «заморожених» проєктах, та чи можуть вони повернути гроші за довгобуд, дізнавався «Мінфін».

В Україні 75% будмайданчиків відновили роботу.

Скільки проєктів реально разморожено

Цього літа первинний ринок нерухомості вперше з початку війни відчув пожвавлення. Державні іпотечні програми та компенсаційні виплати за зруйноване або пошкоджене житло повернули покупців до відділів продажів забудовників.

Активізувалися й самі забудовники: за даними ЛУН, відновлено будівництво близько 75% житлових комплексів, розпочатих до вторгнення.

Найкраще йдуть справи у західних регіонах. Там частка розморожених майданчиків сягає 90%. Ситуація стрімко погіршується з наближенням до лінії фронту. У Миколаївській та Запорізькій областях, наприклад, поновлено роботи лише на третині будмайданчиків, а у Харківській — навіть менше, ніж на чверті.

У столиці відновлення робіт декларують 7 із 10 забудовників. Але експерти ринку не надто довіряють цій інформації.

«Із 90% ЖК, які поновили будівництво після 24 лютого 2022 року, станом на зараз реально це зробили трохи більше половини. Однак, прийнятними темпами можуть потішити заледве 35%», — каже експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Порівнюючи з 2022 роком, ситуація покращилася, але не настільки, щоб можна було говорити про нормальні темпи зведення будинків. Вже сьогодні затримки по ринку, за оцінками експертів, в середньому сягають 12−18 місяців. Такий лаг характерний для понад 60% усіх комплексів, які будувалися до 24 лютого. За окремими проєктами, за якими забудовники і до війни дозволяли собі затримки у 6−12 місяців, терміни здачі взагалі зміщуються на 2−3 роки.

Головна причина затримок — провальна фінансова модель реалізації багатьох проєктів, коли нове будівництво розпочинали за рахунок грошей, вкладених в інші проєкти. Вона спрацьовує, коли є постійний притік коштів, але за відсутності або мінімальної кількості продажів зазнає краху. Як наслідок, маємо відставання в динаміці, скорочення витрат на будівництво, перегляд обіцянок із благоустрою ЖК і, зрештою, заморожені проєкти.

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Головний запит до юристів — розірвання угоди

Інвестори, які зараз готові ризикувати і вкладати гроші у первинку, обирають проєкти з високим ступенем готовності — від 60% і більше.

За даними засновника UPLM — Школи професійного девелопменту Ігоря Райкова, цього року ринок інвестицій у первинну нерухомість становить $2,08 млрд. Серед лідерів: Львів — $0,8 млрд, Київ та Івано-Франківськ — по $0,2 млрд.

Для порівняння: у довоєнному 2021 році інвестиції сягали $9,7 млрд, а однозначним лідером був Київ із показником $2,5 млрд. Тоді учасники ринку говорили, що на ранніх стадіях будівництва продавалося від 40% до 70% квартир у столичних ЖК. Тобто в середньому кожні 6 із 10 квартир у більшості проєктів, розпочатих до 24 лютого 2022 року, були продані.

У лютому 2022 року, згідно даних ЛУН, в Україні зводили 1 300 ЖК, із них 221 — у Києві. Якщо врахувати, що з цієї кількості сьогодні в столиці реально будується лише 35%, то не все за планом йде у близько 77 ЖК. Якщо взяти середню кількість квартир у будинку (близько 800), можна припустити, що у понад 35 тис. інвесторів є наразі серйозні причини хвилюватися за свої вкладення.

Про це говорять і профільні юристи.

«Раніше, здебільшого, ми надавали супровід нашим клієнтам у виборі об'єкту нерухомості для інвестицій — від його повної перевірки до підписання договору. Але останніх пів року 90% інвесторів — наших клієнтів звертаються із запитом про розірвання угоди із забудовником», — констатує юрист, керівник та співзасновник сервісу Monitor.Estate Володимир Копоть.

Причини таких звернень, за його словами, різні: у людей змінилися доходи, вони вирішили переїхати до іншої країни тощо. Але головну роль все ж відіграє відсутність довіри до забудовників.

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Чи реально вилучити гроші з довгобуду

Вилучити інвестовані у будівництво кошти в процесі реалізації проєкту доволі складно.

«Впливу на забудовника, який не будує, майже немає. Усі мають заяву Торгово-промислової палати про засвідчення форс-мажорних обставин. І на сьогодні такі недбалі забудовники, на жаль, захищені законом», — пояснює засновник SENSAR Development Марк Марченко.

Все ж варіанти, за словами юриста, керівника та співзасновника сервісу Monitor.Estate, можна розглянути. Перший — переговори. Наскільки вони будуть плідними і про що, в результаті, вдасться домовитися сторонам, залежить великою мірою від того, наскільки забудовник цінує свою репутацію. Другий шлях — судовий, і це вже крайній захід.

Вікторія Берещак говорить: дуже важливо, які умови містилися в договорі про купівлю квартири у новобудові на момент його підписання.

«Практично немає девелоперів, які б пропонували умови, за якими можливе розірвання контракту без наслідків для інвестора. Тому, якщо ви захочете розірвати угоду будь-яким чином, найімовірніше, це будуть великі штрафні санкції з подальшими значними втратами для вас. Ви втратите суттєвий відсоток і навряд чи погодитеся на цю історію», — уточнює Вікторія Берещак.

Вона навела приклад із проблемним кейсом у SAGA Development. Девелопер заднім числом нарахував шалену пеню своїм інвесторам. При цьому спочатку пообіцяв відстрочку на пеню на час дії воєнного стану, проте, вже з квітня 2023 року порушив своє слово. В результаті, у майбутніх власників квартир виникли шалені борги на десятки тисяч доларів штрафу.

«Багато інвесторів почали думати, що з цим робити, звернулися до суду. Але договір складений таким чином, що навіть розірвання — це складний юридичний процес, він потягне за собою втрату левової частки квартири, і це буде не 5%, і не 10%, а значно більше», — розповідає Вікторія Берещак.

Тому, перш ніж переходити до дій, інвесторам варто добре обдумати свої кроки та можливі наслідки. Володимир Копоть радить спершу зважити всі «за» і «проти», порахувати можливі збитки. За аналізом можливостей виходу із ситуації краще, з його слів, звернутися до юристів і разом із ними визначити, який шлях буде менш безболісний.

«В кожному випадку своя історія взаємин та умов договору, тому універсальної поради тут немає», — підкреслює юрист.

Загалом, він зауважує, що фіксація збитків і вихід із будівництва — дорожчий варіант, але простіший в емоційному та психологічних планах.

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Зарадити можна лише розголосом

Насправді, в інвесторів у будівництво житла, яке ведеться в’ялими темпами або взагалі «заморожене», небагато варіантів, як б повпливати на забудовників. Найоптимальніший варіант для них, на думку Марка Марченка, чекати.

«Як би це жорстко не звучало, але інвесторам, які вклалися в такі проєкти, краще відпустити цю ситуацію. А на майбутнє підходити до вибору забудовника ретельніше», — вважає засновник SENSAR Development.

Більшість експертів із ним погоджуються, втім, радять все ж займати проактивнішу позицію, наскільки — залежить від ситуації. Якщо вона не вкрай критична, і є розуміння, що девелопер має запас міцності і до війни мав гарну репутацію, якою дорожив, то спробувати інформаційно його пресувати.

«Рекомендація — не замовчувати проблему. Йти в публічну площину, шукати інших інвесторів, у яких такі ж проблеми», — каже Володимир Копоть.

Але чим ситуація критичніша, як-от із Київміськбудом, тим більшими мають бути масштаби розголосу. Варто залучати до процесу вирішення питання місцеву владу, звертатися до голови профільного комітету ВР або очільника профільного міністерства тощо.

«Тобто кричати і привертати увагу. Тому що є великий ризик того, що після війни на нас чекає велике переформатування. І у нас є два варіанти. Безболісний — це об'єднання, злиття: деякі компанії продаватимуть свій земельний банк, аби залучити партнерів для добудови об'єктів. Або дуже болісний: це історія, коли у нас трапляться нові Укрбуди, КМБ, Аркади і, відповідно, десятки тисяч кинутих інвесторів», — попереджає Вікторія Берещак.

Зараз немає чіткого розуміння, яким шляхом піде український ринок нерухомості. Це реально дуже залежить від девелоперів, від того, як вони прорахують свою бізнес-модель і наскільки їм вистачить бізнес-логіки й розуміння, що часу відкладати свої обов’язки немає. Треба вже будувати, шукати гроші, інвесторів і заводити їх в проєкт, інакше, буде крах компаній.

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Коментарі - 11

+
+150
washburn
washburn
6 грудня 2023, 9:48
#
Головне щоб не почали добудовувати за рахунок коштів платників податків.
+
0
Lamo
Lamo
6 грудня 2023, 9:59
#
Але у зепопулістів навряд чи на якісь інші рішення мізків вистачить і не будуть вони проти самих себе якісь рішення приймати.
+
+72
Zorika
Zorika
6 грудня 2023, 11:58
#
Не переживайте. В Украине, особенно сейчас, никто париться о бедных инвесторах не будет
+
+45
uxui
uxui
6 грудня 2023, 10:33
#
А смысл достраивать. Денег подстригли с холопов. и на этом хватит
+
+90
Игорь УА
Игорь УА
6 грудня 2023, 10:41
#
На заголовок отвечу кратко — шансов вернуть нет!
+
+30
YakovBoricov
YakovBoricov
6 грудня 2023, 11:59
#
Дуже смішно звучить про якись шанси для людей забрати свої кошти… Нехай хоч один юрист покаже своє ПІБ та скаже що гроші можна повернути))))Хіба що якась наївна дитина у вигляді студента. Не смішіть людей на цьому ресурсі. Реалії такі: шансів взагалі немає, вони нульові. Якщо суд інвестор виграє, то на рахунку нічого не буде. По факту інвестор заплатить великі судові збори та адвокату, ще раз втратить свої гроші, а потім Виконавча служба скаже, що нічого зробити не може)))) Взагалі я не розумію людей які вкладають свої кошти в нашу нерухомість. На жаль, цей ринок в нашій країні не відноситься до цивілізаційного. Українській ринок нерухомості можна порівняти з ринком наркотиків. Асоціації , більшість власників будівельних компаній мають пряме відношення к корупційним схемам та Верховної ради. Ці бандформування повністю під собою все і всіх тримають, їх дуже — дуже все влаштовує , під них написані українські закони та періодично вносяться правки тільки які їх влаштовують. А бідні та нещасні звісно можуть як тут і написано постояти з плакатиками і сльози лити — оце все що дозволяється робити.
+
+30
YakovBoricov
YakovBoricov
6 грудня 2023, 12:08
#
До війни одному відомому грузину дуже кортілося заволодіти землею на якій стоять хрущевки, вже написали цілу купу вихвалюючих статей які це виправдали та як чудово було б знести ці будинки, провели радіо та телепередачі, підготували вже і Закон , в якому пропонувалося просто висилити людей куди-небудь, в якісь інші та незручні віддалені райони законно, а на цій землі щось побудувати та продати … уявляєте собі таке?))))) А тут війна їм всі горшки побила. Які там регіони?))) Почніть зі столиці перевірки. Он за Окружною дорогою люди купили собі квартири і що: електрику платять як юридичні особи, каналізація незаконна, водопровід незаконний , платіжки приходять з величезними сумами, бо все через схеми. Люди і судяться і просять у місцевих рад , депутатів , але все марно, бо голови сіль рад і інших інституцій або кум, або сват… із влади ніхто їм і не збирається допомогти заключити прямі Договори на постачання, щоб вийти з комунального рабства. Мені розповідали кумедну історію, коли люди об'єдналися і з адвокатами викликали поліцію щоб скласти протокол, для вирішення одного подібне питання, вже і протокол почали складати, але потім був дзвінок поліцейські вибачились сказали що їм поступив наказ їхати та нічого не робити)))) Все схвачено!
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
6 грудня 2023, 12:24
#
Так це вже в зданих квартирах у людей проблеми з електрикою, водою, каналізацією, сумами в платіжках . І від цих проблем влада відмежується — не хоче допомогти, бо все на корупції. Оце цивілізаційно?))) Українських ринок нерухомості - це обман та мильна бульбашка. Наразі дивлюся, що квартири здорожчали. Але не тому що вони того вартують, а тому що люди необізнані. На жаль, попадають і родини військових у яких з’явилися кошти та вони думають що виграють з того що куплять собі залізобетон. Схаменіться, бо якщо в цей залізобетон прилетить ракета, то ваші кошти миттєво згорять і цей залізобетон взагалі не вартує таких сум!!!))))). Нехай спочатку закони поміняють, зроблять їх цивільними та прозорими для інвесторів та виженуть з Верховної ради повязаних з Власниками осіб. Влада повинна нести відповідальність за всі Дозволи які видає. Або не видавайте усім підряд (жорсткі вимоги та гарантії), або несіть солідарну відповідальність і потім вперед за свій рахунок вводіть усе в експлуатацію. Бо зараз все виглядає як от колись з МММ! А такого бути не повинно.
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
6 грудня 2023, 13:14
#
По вигляду тих інвесторів в них на хліб нема. Звідки гроші на новобудову. Бариги щось мутять.
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
6 грудня 2023, 14:42
#
1)якщо Ви вживаєте слово «барига», то навіщо тоді на цей ресурс заходити?) Вам треба тікати від капіталізму у Північну Корею, там все «по справедливості " та ніхто не «мутить» 2)українські сім'ї, які живуть з проблемами в новобудовах / або так і не засилилися думаю що з Вами не згодні
3)якщо у Вас не виходить заробити кошти в цьому житті, то може Вам потрібно роботу чи бізнес змінити, або освіту нарешті здобути? 4) і от коли Ви накінець заробите гроші, то з вашою квартирою теж будуть проблеми, бо ринок нерухомості злочинний
+
+15
laa1999
laa1999
6 грудня 2023, 23:24
#
Добре -назвимо буржуа, який не вгадав з інвестицією.
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