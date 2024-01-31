Модульні будинки — ідеальне рішення як для власної дачі, так і для бізнесу. Пояснюємо, чому

Модульні будинки: вартість, терміни, переваги

Модульні будинки — це свого роду конструктор, де ціла будівля збирається з окремих частин — модулів. Останні виготовляються на заводах, після чого транспортуються до замовника, де виробник збирає з них готову конструкцію. Для будівництва використовуються дерево, пиломатеріали та різні утеплювачі.

Модульні будинки мають декілька вагомих переваг перед традиційним будівництвом.

По-перше, такі споруди можна встановлювати на різних земельних ділянках, зберігаючи їх ландшафт. На заваді цьому не стануть навіть складний рельєф чи несприятлива для будівництва структура ґрунту. Оскільки модульний будинок може бути як капітальною спорудою, так і тимчасовим рішенням (юридично), для їх монтажу не потрібно отримувати спеціальний дозвіл. Наприклад, якщо ваша ділянка знаходиться на орендній землі. Але переважно встановлюються на ділянках із призначенням для будівництва і введення в експлуатацію.

По-друге, терміни та вартість такого будівництва приємно здивують будь-якого замовника. Наприклад, проєкт SCANDI 4, який є одним із найпопулярніших серед клієнтів компанії SCANDI — виробника модульних будинків із понад 16-річним досвідом, коштує сьогодні 1,7 мільйона гривень. Стільки доведеться віддати за сучасний одноповерховий будинок площею понад 82 м² із двома спальнями. До ціни, зазвичай, вже включені:

доставка;

фундаменти;

монтаж;

опалення;

освітлення в базовому виконанні;

кухня, яка йде в подарунок.

Терміни виготовлення стартують від одного місяця. Ще тиждень може піти на монтаж конструкції. Тобто і ціна, і терміни не співставні з традиційним будівництвом, яке може зайняти роки і коштувати в рази більше. Важливо також і те, що ціни на такі будинки фіксовані. Тобто замовник точно знає, скільки йому коштуватиме проєкт на виході. Без будь-яких затримок і здорожчань, які часто трапляються при будівництві цегляних споруд.

«Ви побачили будинок вживу десь у друзів або на виставковій локації, чи, наприклад, відпочивали в ньому у заміському комплексі. Ви розумієте і можете візуалізувати, що саме такий будинок перенесеться на вашу ділянку. І ви відразу розумієте ціну, тому що вона фіксована і зазначена на сайті», — зауважують в SCANDI.

Серед інших переваг модульного житла можна відзначити наступні:

Екологічність. В ході будівництва використовують дерево, зокрема, для внутрішнього оздоблення. Це може бути сосна чи смерека. Таке рішення лише грає на користь здоров’я дихальної системи майбутніх жителів, бо деревина регулює вологість повітря. А ще — допомагає зняти стрес та покращити настрій завдяки природній текстурі та натуральній кольоровій гамі.

Енергоефективність. Завдяки технології збірного каркасу будівництво модульних будинків відповідає усім сучасним вимогам та тенденціям збереження тепла. SCANDI має клас енергоефективності А+, згідно Нідерландським нормам будівництва NTA 8800, що допоможе заощадити на експлуатації будинку.

Сучасний дизайн. Модульний будинок здатний прикрасити та ідеально вписатися в будь-яку ділянку, на якій його буде змонтовано.

Відсутність будівельного сміття. Перша асоціація з будівництвом та ремонтом — гори сміття, які доведеться прибирати та вивозити з ділянки. Це ще й супроводжується пилом та шумом. Але у разі модульно-каркасного будівництва ці явища вдалося мінімізувати.

Щодо довговічності таких споруд, то виробники дають на них гарантію близько 50−70 років. Утім, запевняють вони, що, якщо мати справу із досвідченим та відповідальним підрядником, то модульні будинки здатні прослужити набагато довше.

Модульні будинки, як рішення для бізнесу

Окрім приватних клієнтів, модульними будинками активно цікавиться й бізнес. Наприклад, у SCANDI близько 30% замовлень припадає саме на підприємців. Останні використовують їх для будівництва котеджних містечок, офісів, магазинів, кемпінгів, шоурумів, кафе та інших потреб.

«Це концептуально, швидко, та естетично. До того ж, не потребує погоджень, тому що будинок SCANDI може бути і як тимчасова споруда, інтегрована в природу», — пояснили в компанії.

В Україні її будинки вже декілька років успішно проходять суворі «випробування» експлуатацією у декількох заміських комплексах відпочинку із постійним завантаженням на 80−90%. «Кемпінги, велосипеди, природа, зони відпочинку, кемпери — спеціальні машини для подорожей. І SCANDI дуже успішно вже інтегрувалися в цю історію. Є кейси з реалізацією 20+ будинків для оренди», — кажуть у компанії.

Є в неї досвід реалізації подібних проєктів і в Європі. Зокрема, у Німеччині, де модульні будинки від SCANDI з’явилися на території вже існуючого кемпінгу площею у 25 гектарів.

Один із найпопулярніших серед бізнесу продуктів — одномодульний будинок SCANDI CAMP, площею 22 кв.м., який повністю готовий до використання. Ці будинки розраховані на 1−2 людини, тому їх найчастіше замовляють для тематичних комплексів відпочинку, де головним є тиша і спокій, та єднання з природою: центри медитацій, йоги. Такі споруди швидко встановлюються і вже за декілька днів їх можна експлуатувати. Потужності компанії дозволяють їй виробляти 15−16 будинків щомісяця.

«Це рішення є дуже влучним для бізнесу. Тому що виготовляється швидко. Має дуже привабливу ціну і цей будинок може перевозитись в нове місце. Дана позиція реалізується від 4 одиниць», — резюмують в SCANDI.