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15 червня 2026, 12:30

Як купити частку в балійській віллі з $500 через смартфон: розбір раунду La Casa Española

Український fintech Binaryx відкрив збір на колекцію Spanish-colonial вілл у Bingin, Uluwatu. Вхід — від $30.70 за частку, забудовник із 5 закритими проєктами, завершення — осінь 2026.

Український fintech Binaryx відкрив збір на колекцію Spanish-colonial вілл у Bingin, Uluwatu.

На Балі нічна оренда Spanish-colonial вілли у Bingin коштує туристу кілька сотень доларів. Booking, платіж у валюті, виїзд, наступний заїзд — так щодня працює локальний ринок. Орендний дохід з цієї механіки роками отримував лише той, хто купив віллу цілком: чек від $100 000, юрист в Індонезії, керуючий на місці. Binaryx відкрив інший шлях — частку у віллі від $500 через мобільний застосунок, з автоматичним розподілом орендного доходу через смарт-контракт. Дохід прогнозний, не гарантований. Але сам механізм уже працює — на попередніх об'єктах того самого забудовника.

Binaryx продовжує збір на La Casa Española — колекцію з 4 Spanish-colonial вілл у Bingin (район Uluwatu на Балі), які будує Rumah Archipelago Villas. Це локальний забудовник, який закрив п’ять попередніх проєктів поспіль — кожен продано за 3−10 місяців.

Що саме ти купуєш

Токен — частку в конкретній віллі: 2 спальні, 187 м² споруди, 90 м² землі, басейн, 2 хвилини до пляжу Bingin. Ціна Binaryx — $350 000 на віллу, на $40 000 нижче стандартної ціни забудовника ($390 000). Прогнозована ринкова вартість завершеного аналога — $425 000, що створює потенційне зростання вартості до $75 000 на момент здачі (прогнозно, не гарантовано).

Ти купуєш частку у Wyoming DAO LLC, яка володіє договором оренди на віллу. Кожна вілла поділена на 10 000 часток. Ціна частки на першій фазі зростає від $30.70 до $37.33: хто входить раніше, платить менше.

Параметр

Значення

Локація

Bingin, Uluwatu, Bali

Мінімальний чек

від $30.70

Прогнозований ROI на фазі будівництва

26.92−38.44% (за умовами договору)

Прогнозований APR від оренди

11−16.29% (за умовами договору)

Завершення

вересень 2026

Юр. форма

Wyoming DAO LLC + leasehold 30+20 років

Показники прогнозні. Як це виглядає на тлі альтернатив: депозит у гривні — 13−16%, але інфляція з'їдає частину прибутку; депозит USD в Україні — 1−3%; S&P 500 — близько 10% річних у доларі з високою волатильністю.

La Casa прогнозує вище.

Як зайти

Реєстрація у застосунку або на сайті, ідентифікація (KYC) через камеру за 5−15 хвилин (вимога юрисдикції Wyoming DAO LLC), поповнення рахунку криптою (USDT/USDC на Polygon) або через сервіси-партнери, що приймають банківські картки, купівля шарів від $30.70. Після здачі об'єкта в експлуатацію — щохвилинне нарахування орендних дивідендів на гаманець. Вихід у будь-який момент — через вторинний ринок між інвесторами (P2P) за 20−40 хвилин, комісія продавця 5%.

Цей забудовник вже виплачує дивіденди — на попередній віллі

Головне питання до раунду на фазі будівництва: «А як я пересвідчусь, що оренда реально запрацює після здачі?» Rumah Archipelago одночасно забудовник і оператор оренди своїх об'єктів — Booking і Airbnb, заселення гостей, розподіл доходу. Все закріплено за ним — забудовник напрацьовує своє портфоліо, формує унікальні концепти, що не знайдеш на Балі.

Згідно з останніх даних цей комплекс заброньовано до кінця серпня.

За 4 задокументовані місяці (жовтень 2025 — січень 2026) інвестори отримали $26 277: 23.10 — $6 551; 21.11 — $6 583; 20.12 — $6 514; 20.01 — $6 629. Виплати щомісяця 20−21 число згідно зі звітів від здачі, без пропусків, варіація <2%.

Перевірити можна на платформі у карточках об'єктів Tropical Loft у Padonan, де токенізовані вілли 2, 3 і 4:

  • Villa 2 — в оренді з 28 березня 2025 р. (працює понад рік)

  • Villa 3 — з 1 травня 2025 р.

  • Villa 4 — з 21 червня 2025 р.

За 4 задокументовані місяці (жовтень 2025 — січень 2026) інвестори отримали $26 277: 23.10 — $6 551; 21.11 — $6 583; 20.12 — $6 514; 20.01 — $6 629.

Виплати щомісяця 20−21 число згідно зі звітів від здачі, без пропусків, варіація <2%.

Ризики, для кого підходить і не підходить

Ризики — затримка будівництва (листопад 2026 — очікувана, не гарантована дата), туристичний попит Балі, оренда землі на 50 років (а не повне володіння, що для іноземців на Балі заборонено), курс USD/UAH, глибина вторинного ринку.

Підходить, якщо маєш регулярний дохід від $800/міс і шукаєш альтернативу депозиту, комфортний із 50-річним горизонтом оренди і готовий пройти ідентифікацію. Не підходить, якщо шукаєш швидких 100% за місяць, не готовий до того, що номінал не гарантований, або хочеш повне володіння віллою.

«La Casa — випадок, де всі частини сходяться: забудовник з п’ятьма закритими проєктами, вхід на $40 000 нижче ціни забудовника, 50-річний горизонт оренди землі, який ми не ховаємо, а виносимо в першу секцію документації», — Олег Курченко, CEO Binaryx.

Також Олег нещодавно був на об'єкті де разом із забудовником взяв коментарі по поточному етапу будівнитцва.

Параметри раунду, результати due diligence, документи оренди та розрахунок дохідності — на сторінці об'єкта:

Реєстрація, доступність від $500 для диверсифікованого портфеля.

Ідентифікація — 5 хвилин у застосунку.

Платформа: аудит смарт-контрактів Blaize 9.8/10, Trustpilot 4.7/5, 2 400+ інвесторів, 37 токенізованих об'єктів.

Інвестиційна діяльність за межами України регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, відповідно до статті 6 Закону України «Про інвестиційну діяльність». Інвестор несе повну відповідальність за дотримання законодавства України та іноземної держави, де розташований об'єкт інвестування. Звертаємо увагу, що в Україні діють обмеження валютного законодавства, які можуть впливати на можливість здійснення платежів для придбання іноземних активів. У зв'язку з цим, деталі та можливості проведення фінансових операцій для інвестицій ви маєте самостійно уточнювати в уповноважених банках. Ми не надаємо консультацій щодо способів оплати чи механізмів переказу коштів за кордон. Перед прийняттям будь-якого інвестиційного рішення, а також перед здійсненням фінансових операцій, ми рекомендуємо звертатися до незалежних юридичних, фінансових та податкових консультантів.

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