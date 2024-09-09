Інтерес до житла знижується: як реагують ціни

Впродовж року в абсолютній більшості регіонів України знижується інтерес покупців до новобудов. Виключенням став серпень, коли активність інвесторів зросла, але загальну ситуацію це не змінює. Як за цих умов змінюються ціни на квартири і в яких регіонах вони дешевшають, дослідили фахівці DIM .RIA.

Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець серпня 2024 року активними є відділи продажів у 77% новобудов. Від початку літа в Україні здали в експлуатацію 23 новобудови на 72 секції: з них по 6 новобудов у Київській та Львівській областях, 5 — в Івано-Франківській, по 2 — в Дніпропетровській та Одеській областях, і по одному об'єкту в Житомирській та Хмельницькій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом серпня дещо знизилась майже в кожній області України, проте рік до року зростання вартості відбувалося в половині регіонів. Найстрімкіше зростання цін аналітики відзначили у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Черкаській областях. Найдорожчим на первинному ринку залишається Київ із середньою ціною $1 338 за м².

Попит

Протягом серпня аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів із усіх областей, проте у масштабі року збереглась тенденція зниження активності. Вона оминула лише Київську область, де користувачі робили в півтора раза більше пошукових запитів, порівнюючи з серпнем 2023 року, та Житомирську область, де пошуки також дещо зросли.

Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у Київській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, та в більшості решти регіонів вона знизилась, подекуди на понад 50% (Харківська та Сумська області). Також набагато менше власників почали пропонувати своє житло для продажу у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях: там спад кількості оголошень спостерігається на 37−47% протягом року.

Ціна

У серпні 2024 року ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах декількох відсотків, водночас, порівнюючи з даними за серпень 2023 року, вона переважно зростала. Найбільше зростання показали Волинська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Найдорожчим залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $85 845 за однокімнатне житло.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район із середньою ціною однокімнатної квартири $110 969, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському районі — $48 487.

Інтерес

У серпні в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся в Одеській та Львівській областях. Та, порівнюючи поточну та торішню ситуації, всі області почали отримувати менше пошукових запитів із купівлі житла. Найбільший відсоток покупців втратили Херсонська та Сумська області, а також відчутного зниження інтересу зазнали Івано-Франківська, Черкаська, Кіровоградська, Волинська, Чернівецька та Львівська області: від -40% до -46%.

Попри зменшення пошукових запитів, кількість відгуків користувачів всюди перевищує кількість доданих оголошень. П’ятірка областей, де попит найбільше перевищує пропозицію: Волинська, Тернопільська, Вінницька, Чернівецька та Житомирська, — тут на одне нове оголошення припадає в середньому 12−23 відгуків. Найбільша кількість оголошень та відгуків на них — у столиці, проте там розрив між пропозицією та попитом майже відсутній.

Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди, порівнюючи з серпнем попереднього року, у півтора-два раза зросла кількість пропозицій житла у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. При цьому в центральних областях, включно з Києвом, аналітики відзначили спад кількості житла.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ із середнім цінником 18 205 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці підвищилася на 1%, а протягом останнього року збільшення склало 18%. Ціни зростають і в інших регіонах, найактивніше — у Житомирській, Волинській, Рівненській областях (від +39% до +114% за рік).

Столиця дає змогу обрати бюджетніше житло, залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі — в середньому 10 293 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Шевченківський район із середньою ціною оренди за місяць 23 408 грн.

Інтерес

У серпні користувачі активніше шукали житло у Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській, Івано-Франківській областях та в столиці. Кількість пошуків там зросла від +12% до +44%.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні в Києві склало 1:9. При цьому в Київській області, не враховуючи Київ, на одне нове оголошення припадало у середньому 18 відгуків користувачів. Також високим попитом щодо пропозиції вирізнились Одеська, Хмельницька, Вінницька та Тернопільська області.