Інтерес до житла знижується: як реагують ціни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 вересня 2024, 16:25

Інтерес до житла знижується: як реагують ціни

Впродовж року в абсолютній більшості регіонів України знижується інтерес покупців до новобудов. Виключенням став серпень, коли активність інвесторів зросла, але загальну ситуацію це не змінює. Як за цих умов змінюються ціни на квартири і в яких регіонах вони дешевшають, дослідили фахівці DIM.RIA.

Впродовж року в абсолютній більшості регіонів України знижується інтерес покупців до новобудов.

Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець серпня 2024 року активними є відділи продажів у 77% новобудов. Від початку літа в Україні здали в експлуатацію 23 новобудови на 72 секції: з них по 6 новобудов у Київській та Львівській областях, 5 — в Івано-Франківській, по 2 — в Дніпропетровській та Одеській областях, і по одному об'єкту в Житомирській та Хмельницькій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом серпня дещо знизилась майже в кожній області України, проте рік до року зростання вартості відбувалося в половині регіонів. Найстрімкіше зростання цін аналітики відзначили у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Черкаській областях. Найдорожчим на первинному ринку залишається Київ із середньою ціною $1 338 за м².

Попит

Протягом серпня аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів із усіх областей, проте у масштабі року збереглась тенденція зниження активності. Вона оминула лише Київську область, де користувачі робили в півтора раза більше пошукових запитів, порівнюючи з серпнем 2023 року, та Житомирську область, де пошуки також дещо зросли.

Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у Київській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, та в більшості решти регіонів вона знизилась, подекуди на понад 50% (Харківська та Сумська області). Також набагато менше власників почали пропонувати своє житло для продажу у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях: там спад кількості оголошень спостерігається на 37−47% протягом року.

Ціна

У серпні 2024 року ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах декількох відсотків, водночас, порівнюючи з даними за серпень 2023 року, вона переважно зростала. Найбільше зростання показали Волинська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Найдорожчим залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $85 845 за однокімнатне житло.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район із середньою ціною однокімнатної квартири $110 969, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському районі — $48 487.

Інтерес

У серпні в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся в Одеській та Львівській областях. Та, порівнюючи поточну та торішню ситуації, всі області почали отримувати менше пошукових запитів із купівлі житла. Найбільший відсоток покупців втратили Херсонська та Сумська області, а також відчутного зниження інтересу зазнали Івано-Франківська, Черкаська, Кіровоградська, Волинська, Чернівецька та Львівська області: від -40% до -46%.

Попри зменшення пошукових запитів, кількість відгуків користувачів всюди перевищує кількість доданих оголошень. П’ятірка областей, де попит найбільше перевищує пропозицію: Волинська, Тернопільська, Вінницька, Чернівецька та Житомирська, — тут на одне нове оголошення припадає в середньому 12−23 відгуків. Найбільша кількість оголошень та відгуків на них — у столиці, проте там розрив між пропозицією та попитом майже відсутній.

Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди, порівнюючи з серпнем попереднього року, у півтора-два раза зросла кількість пропозицій житла у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. При цьому в центральних областях, включно з Києвом, аналітики відзначили спад кількості житла.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ із середнім цінником 18 205 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці підвищилася на 1%, а протягом останнього року збільшення склало 18%. Ціни зростають і в інших регіонах, найактивніше — у Житомирській, Волинській, Рівненській областях (від +39% до +114% за рік).

Столиця дає змогу обрати бюджетніше житло, залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі — в середньому 10 293 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Шевченківський район із середньою ціною оренди за місяць 23 408 грн.

Інтерес

У серпні користувачі активніше шукали житло у Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській, Івано-Франківській областях та в столиці. Кількість пошуків там зросла від +12% до +44%.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні в Києві склало 1:9. При цьому в Київській області, не враховуючи Київ, на одне нове оголошення припадало у середньому 18 відгуків користувачів. Також високим попитом щодо пропозиції вирізнились Одеська, Хмельницька, Вінницька та Тернопільська області.

Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
9 вересня 2024, 16:30
#
Все толкове розмітають… Нормальних варіантів ще пошукати треба. (ІФ)
+
0
bosyak
bosyak
9 вересня 2024, 16:55
#
Читаєш текст — «росте» дивишся графіки в тексті «падає» цікава аналітика :)
+
0
torn
torn
9 вересня 2024, 17:49
#
Интерес к стране в целом со стороны её жителей сильно снизился, нужно срочно что-то менять
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами