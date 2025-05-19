H2O від Stolitsa Group: Житловий комплекс з найдовшою береговою лінією

Компанія « Stolitsa Group » оголосила старт продажів в одному з наймасштабніших житлових комплексів на Лівому березі Києва — ЖК Н2О. Формула води тут не випадково: комплекс знаходиться поміж двох озер. Водойми, зелені зони і відокремленість від міської метушні роблять це місце якщо не райським, то дуже до того подібним.

Локація

Н2О знаходиться на вулиці Колекторній, поруч зі станцією метро «Позняки» — в пʼяти хвилинах автом або 15 хвилинах пішки. Менше 17 кілометрів відділяють комплекс від Хрещатика.

Хоча ЖК розташований поблизу із позняківським житловим масивом, він геть не схожий на притаманні йому «камʼяні джунглі». Тут панує природа, затишок, атмосфера відпочинку. Водночас комплекс має поблизу все необхідне: тут насправді безліч соціальних, побутових, торговельних і розважальних об'єктів.

Н2O — це…

Комплекс комфорт-класу з усіма перевагами бізнес-класу. Задуманий як територія приватності, безпеки, власного простору — закриті квартали зі своєю внутрішньою прибудинковою територією, без сторонніх.

Загальна площа — 57 гектарів. Комплекс включатиме 29 будинків. Зараз завершуються роботи на першому з них — в експлуатацію буде введений в І кварталі 2026 року. Візитівка проєкту — власна сучасна набережна протяжністю 6 кілометрів: ідеальне місце для велопрогулянок та ранкових пробіжок.

Від решти цей ЖК відрізняється ще й тим, що не буде вщент запаркованим — для автівок відведені одразу 8 (!) паркінгів з охороною і можливістю встановити зарядні станції для електрокарів. Тож у дворі переважно зони відпочинку — 120 тис. м2 озеленення та 30 тис м2 спортивних і дитячих майданчиків.

Квартири мрії

Доступно безліч видів планування квартир площею від 40 до 190 кв.м². На верхніх поверхах — апартаменти з відкритими терасами і розкішним видом на місто. Однокімнатна квартира обійдеться у 2,12 млн грн та дорожче, чотирикімнатна — від 3,75 млн грн.

За даними ЛУН ціни на даному етапі будівництва та за умови 100% оплати:

1-кімнатні — від 46 663 до 49 301 грн. за м2

2-кімнатні — від 40 343 до 45 570 грн. за м2

3-кімнатні — від 37 064 до 41 257 грн. за м2

2-рівневі — від 33 585 до 36 652 грн. за м2

Інфраструктура поблизу

У пішій доступності від Н2O є численні аптеки і медичні заклади, численні освітні заклади — гімназія Міжнародних відносин, Скандинавська гімназія, ліцей «Інтелект» — дитячі садочки, METRO, Епіцентр, ТРЦ, кінотеатри, інші заклади та магазини.

Власна інфраструктура

Її різноманіття не залишить часу сумувати. На території комплексу для мешканців працюватиме цілий ТРЦ загальною площею 40 тис м2. Будь-які товари та послуги за кілька кроків від дому. Підприємці можуть розширити бізнес, орендувавши або придбавши комерційні приміщення.

Проєктом передбачено будівництво:

-7 нових дитячих садочків

-2 нові сучасні школи

-1 нова дитяча поліклініка

Для поціновувачів активного і здорового способу життя: велодоріжки вздовж берегової лінії, сучасні стадіони для футболу, волейбольні та баскетбольні майданчики, спортивні майданчики у дворах.

Хто будує?

Забудовник комплексу — компанія «Stolitsa Group», що вже є гарантією безпечних інвестицій. Компанія є лідером в будівництві столичного житла, успішно працює більше 20 років і за цей час ввела в експлуатацію 136 будинків. Іноземний капітал компанії, пов'язаний також з іншим успішним бізнесом в Україні — мережею супермаркетів Novus — забезпечує SG та її клієнтам високу стійкість до будь-яких можливих ризиків. Усі дозвільні документи на будівництво H2O можна перевірити за посиланням. Будівельні роботи йдуть згідно затверджених графіків та зобов'язань перед інвесторами.

Технічні характеристики

Клас: комфорт

Кількість будинків: 29

Поверховість: 16−26

Технологія будівництва: монолітно-каркасна

Стіни: газоблок

Висота стелі: 2.68 м

Утеплення: мінеральна вата

Централізоване опалення

Резервне живлення усіх будинків: при відключеннях електропостачання в будинках буде вода, опалення, працюватиме ліфт (один на під'їзд), а також протипожежні системи, у дворі буде освітлення.

Умови придбання

За даними ЛУН.ua до кінця травня 2025 року при 100% діє знижка 12%. Термін здійснення платежу — 3 банківських дні з моменту укладення договору. Вартість квартири лишається незмінною, крім випадків зміни її площі за паспортом БТІ.

Також забудовник надає можливість розтермінування на 3 роки із першим внеском від 30%.

Більше інформації в Офісі продажів: Київ, проспект П.Григоренка, (067) 428−02−66.