Генератори, повербанки, батареї з Tesla: як ще українці дають раду блекаутам

Наразі росія вивела з ладу або захопила понад половини внутрішніх електрогенеруючих потужностей України, змусивши енергетичні компанії проводити віялові відключення електроенергії у всій країні, внаслідок чого будинки та підприємства залишилися без електрики на 20 годин на день. Як звичайні українці та українські підприємці адаптуються до цих умов, розповів FT. «Мінфін» вибрав головне.

До російського вторгнення Україна могла виробляти близько 55 гігават електроенергії. Наразі ця потужність впала нижче 20 ГВт. Аналітики стверджують, що українці стикатимуться з відключеннями електроенергії до закінчення війни, оскільки російські атаки триватимуть, а ремонтні роботи надолужуватимуть втрачене.

За словами Володимира Омельченка, експерта з енергетики з аналітичного центру Центру Разумкова, очікується, що деякі ключові атомні та теплові блоки знову включаться в роботу наступного місяця після завершення ремонтних робіт, що певною мірою полегшить ситуацію. Крім того, тиск на мережу знизився після того, як минулого тижня спала сильна хвиля спеки.

Проте ремонтні роботи, як і раніше, дозволять відновити подачу електроенергії споживачам лише до 12 годин на добу, а подальші атаки з боку росії можуть завдати ще більших збитків.

Наталія Шаповал, керівник Інституту Київської школи економіки, заявила, що Україна та її партнери мають зрозуміти ширшу стратегію росії: якщо атаки триватимуть, Україна незабаром може залишитися без електроенергії для свого великого капіталомісткого бізнесу, що призведе до падіння податкових надходжень.

«Це стане справді серйозною проблемою для нашої макроекономічної ситуації», — сказала вона.

Як пристосовується бізнес

У Києві світлофори вимикаються, коли відключається електрика, а переходи регулюються в міру потреби, при цьому пішоходи вночі тримають увімкненими ліхтарики своїх телефонів, щоб водії могли їх бачити. Ресторани розробили «меню для вимкнених пристроїв», яке показує, які страви вони можуть приготувати, коли немає електрики.

Подолання енергетичної кризи спричинило зростання витрат підприємств у всій Україні. Бізнесу довелося адаптуватись. У всьому Києві дизельні генератори, припарковані біля магазинів та кафе, починають працювати, як тільки відключається електрика, і багато домогосподарств у столиці підключають свої прилади до систем акумуляторних батарей будинку.

Роман Вакуленко встановив у магазині генератор. «Але це означає, що ціна нашої роботи зросте, і люди почнуть обурюватися», — сказав він. «Якщо раніше щось коштувало 800 [гривень], то тепер це коштує 900» ($22).

Для деяких додаткові витрати на електроенергію призводять до збитків і так напруженої бізнес-моделі.

У холодильному сховищі площею 1000 квадратних метрів у Києві Андрій Алейник зберігає близько 300 тонн заморожених продуктів.

«Кафе може вимагати 2 кіловати енергії на годину, а нам потрібно 400 кіловат», — сказав Алейник. Такий генератор може коштувати від 70 000 до 150 000 євро. «Це дуже велика сума. Щоб піти та купити це, нам довелося б виплачувати кредит, я не знаю, 10 чи 20 років».

Відключення електроенергії, які турбують підприємство Алейника близько 12 годин на день, призвели до часткового танення заморожених продуктів, що скорочує термін їх зберігання. «Ми бачимо, як протікає вишня, наприклад. За таких температур вона розморожується».

З огляду на те, що відключення електроенергії також порушили логістику, а клієнти купують менш швидкопсувні продукти через відключення електроенергії вдома, продажі Алейника впали на 70% за останні два місяці. «Я не знаю, що ми робитимемо», — сказав він.

Алейник сподівається, що його підприємство увійде до списку критично важливих підприємств, яким енергокомпанії України гарантують безперебійне електропостачання.

Що ще роблять українці

«Ситуація складна», — каже Дмитро Білоцерковець, депутат Київської міської ради та радник мера. Автобуси все частіше замінюють електричний громадський транспорт, такий як тролейбуси та трамваї під час скорочень. «Найголовніше зараз — спробувати максимально стимулювати відновлювані джерела енергії», — додав він.

Сонячні та вітрові проєкти з'являються у всій Україні. Лікарні покривають дахи сонячними панелями; листи сонячних панелей встановлюються у невеликих селах, які використовують електроенергію для подачі води зі свердловин; місто Луцьк встановило сонячні панелі на світлофорах, щоб вони продовжували працювати, коли відключено основну електрику.

Для тих, хто живе у багатоквартирних будинках, часто з електричними плитами та електричними водяними насосами, відключення електроенергії може означати, що немає можливості готувати або митися, а також немає ліфтів.

30-річний Олександр Бенца протягом багатьох років купував розбиті Tesla на страхових аукціонах у США та імпортував їх до України, де його механіки відновлювали та перепродавали автомобілі. Коли навесні почалися найсерйозніші відключення електроенергії, він зрозумів, що його ремеслу є нове застосування. Бенца знайшов електриків, які здатні виконувати небезпечну роботу з «розділення» акумуляторів Tesla на декілька систем, що перезаряджаються.

«Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме близько $10 000. І ви можете перетворити це на 12 батарей, а також продати деталі», — сказав він. Свій бренд він назвав «Українські автономні системи».

Кожна вироблена таким чином система має потужність 5 кіловат-годин, що достатньо для роботи освітлення та електроустаткування — але не енергоємного електричного опалення — у звичайній київській квартирі протягом 10 годин. Частину він продає армії без націнки, але більшість його клієнтів — цивільні особи.

Попит зріс із майже нульового до надхмарного за останні два місяці, і Бенца очікує, що він зростатиме з наближенням зими.

«Те, що ми бачимо зараз, — це лише маленький, маленький, маленький шматочок. Те, що ми побачимо взимку, буде дуже великою проблемою», — сказав Бенца.

Батько Бенца пішов на крок далі за сина і підключив увесь свій будинок у передмісті Києва безпосередньо до Tesla, припаркованої у дворі. Це автомобіль із акумулятором ємністю 100 кВт·год. «Ви можете живити цілий будинок на цій батареї протягом тижня», — сказав Бенца.