Чи мають мобілізовані підприємці сплачувати податки

Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало фізичних осіб-підприємців (ФОПів) були мобілізовані до лав Збройних Сил України. Це викликало цілком логічні питання: чи можуть вони продовжувати вести бізнес, і як бути з податками. На ці питання «Мінфіну» відповіла адвокат Адвокатського обʼєднання «Максим Боярчуков та партнери» Ірина Боса.

Чи може мобілізований ФОП вести підприємницьку діяльність

Так, ФОП, який був мобілізований, не позбавляється статусу суб'єкта господарювання. Згідно з чинним законодавством, мобілізований підприємець може залишатися зареєстрованим і не зобов’язаний припиняти підприємницьку діяльність.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не містить заборон щодо ведення бізнесу ФОПами, які проходять військову службу. Однак участь у підприємницькій діяльності на практиці часто обмежена фізично через виконання службових обов’язків.

У такому випадку, підприємець може делегувати управління своїм бізнесом іншій особі — через довіреність, шляхом найму працівників або через автоматизовані онлайн-системи (особливо це стосується ІТ-сфери, електронної комерції тощо).

Чи є податкові пільги для мобілізованих ФОП

Ключовим нормативним документом, що регулює звільнення мобілізованих ФОПів від сплати податків, є пункт 25 Підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Відповідно до нього, ФОПи, які були мобілізовані, звільняються від нарахування, сплати та подання звітності щодо:

єдиного податку (1−3 групи),

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) (для загальної системи),

військового збору.

Це звільнення діє на період проходження військової служби, включно із часом лікування після поранення або реабілітації.

Звільнення діє лише за умови, що:

підприємець не здійснює господарську діяльність особисто;

у визначений строк подає до податкової служби: заяву про звільнення, копію документа, що підтверджує мобілізацію (наприклад, військовий квиток, повістка, довідка з частини).

Тобто мобілізовані ФОПи, незалежно від системи оподаткування чи наявності працівників, не платять і не звітують за ПДФО, ЄП та військовим збором за весь період мобілізації.

Що з Єдиним соціальним внеском (ЄСВ)

ФОПи, які не є роботодавцями, також звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на період мобілізації.

На підставі пункту 9−2−9−18 Розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», мобілізовані ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе, а період служби буде зарахований до страхового стажу за наявності довідки з військової частини.

Якщо у мобілізованого ФОПа є наймані працівники, ФОП має призначити уповноважену особу (на підставі довіреності) для нарахування зарплат, сплати податків і ЄСВ за працівників. Уповноважена особа нараховує ЄСВ за працівників під час мобілізації, а після демобілізації ФОП має сплатити нарахований ЄСВ протягом 180 днів без штрафів чи пені.

Важливо: якщо ФОП сам вирішив не платити ЄСВ, він втратить страховий стаж, адже добровільне звільнення не надається автоматично — потрібно подати заяву.

Що відбувається, якщо ФОП продовжує отримувати дохід

Тут потрібно розрізняти:

1. Якщо дохід отримує сам ФОП під час служби — податкове звільнення не застосовується. Відповідно до п. 9.9 Підрозділу 8 Розділу Х Х Податкового кодексу України (ПКУ) «Платники єдиного податку першої і другої груп, які з 24 лютого 2022 року мобілізовані (призвані) на військову службу, звільняються від нарахування, сплати єдиного податку та подання податкової звітності на весь період такої служби». Аналогічна норма діє і для платників третьої групи ЄП на спрощеній системі (за винятком ПДВ).

2. Якщо діяльність веде довірена особа або наймані працівники, і ФОП не бере участі в операційних процесах — звільнення діє. Якщо підприємець продовжує особисто здійснювати підприємницьку діяльність під час служби, то він не має права на податкові пільги (лист ДПС № 1123/ІПК/99−00−04−03−03−06 від 21.03.2023). Якщо діяльність здійснюють наймані працівники або довірена особа, а ФОП не бере участі у процесах, тоді право на звільнення зберігається.

У будь-якому разі, підприємець має фіксувати спосіб ведення діяльності на час служби, а податкова зазвичай приймає рішення, орієнтуючись на подані документи.

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Як діяти при мобілізації та демобілізації ФОПа

Після призову (або під час служби, якщо є представник) подати до ДПС заяву і копію військового квитка, чи іншого документа (для резервістів, учасників тощо) про мобілізацію.

Підстава: п. 9.9 Підрозділу 8 Розділу Х Х Податкового кодексу України (щодо єдиного податку); п. 9¹ Розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску» № 2464-VI (щодо ЄСВ).

Після демобілізації (або завершення лікування/реабілітації) протягом 10 днів подати заяву і копію документа, аби остаточно закріпити звільнення та уникнути автоматичних нарахувань або штрафів за відсутність звітності. Підстава: п. 9.9 Підрозділу 8 Розділу ХХ ПКУ (абзац 2).

Якщо не було заяв — податкові зобов’язання та штрафи можуть бути нараховані, потім потрібно:

подати заяву;

надати документи;

впродовж 60 діб із дати демобілізації добровільно сплатити податки без санкцій.

Підстава: п. 9.9 Підрозділу 8 Розділу ХХ ПКУ, абзац 5 «…за умови добровільної сплати таких податкових зобов’язань протягом 60 календарних днів із дня закінчення дії обставин, передбачених цим пунктом, штрафні санкції та пеня не застосовуються».

Також існує норма п. 69 Підрозд. 10 Розд. XX ПКУ: «за відсутності можливості, платник може звернутись пізніше — до 30 вересня 2022 (!) чи протягом 60 днів після поновлення можливостей без відповідальності».