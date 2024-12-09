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9 грудня 2024, 15:46

Де в Україні дешевше наймати квартиру та за скільки реально купити нерухомість

Попит на нерухомість зростає попри війну. Які пропозиції на ринку були восени, як змінилась ціна, де дешевше винаймати квартиру дослідили DIM.RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України. «Мінфін» обрав головне.

Попит на нерухомість зростає попри війну.

Ціни на нерухомість зростають, але не всюди

На первинному ринку середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом осені зросла майже у кожній області України.

Найбільш стрімкий ріст цін аналітики відзначили у Рівненській, Миколаївській, Закарпатській та Вінницькій областях: +5−7% у доларі за три місяці.

На вторинному ринку восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у своїх пропозиціях продажу, зросла у більшості областей.

Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.

Скільки коштує квадратний метр у столиці

На первинному ринку середня ціна становила восени $1 341 за м². На вторинному ринку найдорожчими з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.

Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. — у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області — $64 тис.

На яку нерухомість зростає попит

Протягом осені аналітики DIM.RIA відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів у центральних та деяких західних областях. Найбільше порівняно з літом кількість пошукових запитів, повʼязаних з новобудовами, зросла у Черкаській області (+15%).

Пожвавилась зацікавленість і на ринку вторинного житла. Найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області — на 3% більше.

Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.

Де дешевше орендувати квартиру

На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст — у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.

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Кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.

Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.

За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському — за 12 тис. грн, у Дніпровському — за 13.

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Коментарі - 1

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bonv
bonv
9 грудня 2024, 16:12
#
Франківськ попит +13 що і треба було доказати.
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