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9 липня 2026, 16:00

12% річних у валюті: чи є реальними пасивні інвестиції в медичну нерухомість під час війни? Розбір кейсу Leleka by Odesa

На українському інвестиційному ринку з'явився напрям, досі невідомий для більшості приватних інвесторів, — девелопмент медичних об'єктів. Формат новий, але фахівці вже називають його одним із найцікавіших рішень для тих, хто вкладає гроші надовго. Причина проста: попит на медицину майже не залежить від обставин. Він тримається і під час війни, і під час економічної турбулентності, і в періоди ринкових коливань, коли інші сегменти нерухомості просідають. Саме ця стійкість і робить медичні проєкти привабливими. Розберемо, як це працює, на прикладі — проєкті Leleka by Odesa, представленому в інвестиційному каталозі InvestMarket від «Мінфіну».

На українському інвестиційному ринку з'явився напрям, досі невідомий для більшості приватних інвесторів, — девелопмент медичних об'єктів.

Що таке Leleka by Odesa

Leleka by Odesa — це приватний пологовий пансіонат в Одесі, який поєднує медицину високого рівня з інфраструктурою п'ятизіркового готелю. Ідея проста й водночас нова для українського ринку: народження дитини тут розглядають не як окрему медичну процедуру, а як цілісний досвід родини. Комплекс охоплює всі етапи — від підготовки до вагітності до післяпологового відновлення, з реабілітаційним простором для матерів, зоною для немовлят, wellness-рестораном, басейнами та SPA.

За проєктом стоять партнери з досвідом. Медичну частину забезпечує центр «Лелека» — він приймає пологи вже дев'ять років і є єдиним в Україні закладом, акредитованим за міжнародним стандартом JCI, який вважають золотим стандартом якості в охороні здоров'я. Будівництвом опікується девелоперська група Spatium, яка навіть під час повномасштабної війни звела та ввела в експлуатацію 12 об'єктів — від житлових комплексів до медичних центрів і артготелю. Управлятиме комплексом компанія ARTMEDIUM, що вже має мережу діючих клінік в Одесі.

Розташування — практично серце міста: три хвилини пішки до Потьомкінських сходів, п'ять хвилин автівкою до Дерибасівської, та близько семи — до залізничного вокзалу. Міжнародний аеропорт — приблизно за 20 хвилин їзди. Загальна площа комплексу становитиме 6 500 кв. м, а сама будівля матиме 11 поверхів. Наразі зведено монолітно-залізобетонний каркас, і за планом пологовий будинок має запрацювати навесні 2027 року.

Як влаштована інвестиція та на чому заробляє інвестор

Механіка володіння тут відрізняється від класичного придбання квартири. Для інвесторів діє пайова, кооперативна модель. Людина отримує частку в проєкті, відповідно до укладеного договору, і за нею закріплюється конкретний юніт — власний інвестиційний актив у системі управління комплексом.

Дохід формується не з операційного прибутку клініки, а з орендної моделі. Отже, інвестор не залежить від того, наскільки завантажений заклад у конкретний місяць, бо його виплати зафіксовані договором оренди у доларах. Загальна вартість реалізації проєкту — $16 мільйонів. 30% від суми вкладає сам девелопер власними коштами, що прямо свідчить про його зацікавленість у результаті.

Якщо коротко про цифри:

  • вартість квадратного метра стартує від $2 600;

  • мінімальний поріг входу — від $50 000;

  • прогнозована дохідність — до 12% річних у доларах США;

  • дохід нараховується вже з першого місяця інвестування та виплачується щомісяця;

  • окупність оцінюють приблизно у 100 місяців.

Вигоди для інвестора

Головна перевага проєкту — його унікальність. Приватного пологового такого формату на півдні України ще немає, тож інвестор заходить у нішу без прямих конкурентів і на етапі, коли актив тільки формується. Саме вхід на стадії будівництва зазвичай дає найкращу різницю між ціною входу та майбутньою вартістю.

Друга сильна сторона — передбачуваність доходу. Він фіксований, прив'язаний до долара і не залежить ні від сезонності, ні від валового доходу закладу, бо забезпечений договором оренди. Гроші починають працювати з першого місяця, а не після виходу проєкту на прибуток. Додає впевненості й те, що девелопер вкладає в об'єкт власні 30%, а медичну репутацію забезпечує партнер зі світовою акредитацією. Нарешті, сам сегмент медицини залишається одним із найстійкіших: діти народжуються, незалежно від економічних циклів, тож попит на такі послуги має довгостроковий характер.

Ризики й як їх зменшити

Звичайно, будь-яка інвестиція в об'єкт на етапі будівництва пов’язана з певними ризиками: терміни можуть затягнутися, інфраструктура проєкту — змінитися, а в документах теоретично можуть виявитися юридичні невідповідності. Ігнорувати це не варто.

Втім, їх можна мінімізувати. Перед укладенням угоди має сенс перевірити репутацію та історію забудовника, вивчити дозвільну документацію на будівництво, переконатися в прозорості схеми участі та в тому, як саме закріплюється ваш юніт. Якщо бракує власного досвіду, розумно залучити фахівця, який супроводить угоду. У випадку Leleka by Odesa на користь проєкту грають підтверджений досвід Spatium і статус медичного партнера, але остаточне рішення завжди варто ухвалювати після власної перевірки.

Для кого ця пропозиція та що робити далі

Формат підійде як інвесторам-початківцям, які шукають зрозумілий актив із валютною дохідністю, так і досвідченим гравцям, що хочуть диверсифікувати чи розширити свій портфель нетиповим для ринку інструментом.

Усі деталі, актуальні умови та потенціал доходу можна дізнатися на сторінці проєкту Leleka by Odesa в InvestMarket від «Мінфіну», де також можна замовити безкоштовну консультацію та отримати повну комерційну пропозицію. Під час цієї розмови фахівець відповість на всі запитання та допоможе прорахувати вашу модель участі.

Джерело: Мінфін
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