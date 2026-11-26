В суспільстві існує точка зору, що забудовники зводячи житло зовсім не хвилюються про розвиток мереж та соціальної інфраструктури. До 2020 р. законодавство зобов’язувало частину витрат на будівництво спрямовувати міській владі, однак Верховна Рада скасувала цю норму вважаючи її корупційною рентою для чиновників, до того ж витрати перекладались на покупців. Як запровадити новий механізм за яким забудовники справді фінансуватимуть розвиток міст, в колонці для «Мінфіну» розповів співзасновник ІГ MOLODIST, член Ради директорів КБУ, керівник представництва КБУ на Київщині Володимир Карплюк.

Як використовувались платежі раніше

Попередня система мала як переваги, так і недоліки. Її головною ідеєю було залучення забудовників до створення та розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів. Водночас ефективність цього механізму значною мірою залежала від того, наскільки прозоро місцева влада визначала розмір внесків, контролювала їх сплату та використання.

Попередня норма закону «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачала не лише грошову сплату. Існував також інструмент, який дозволяв забудовнику виконувати роботи з розвитку інженерної інфраструктури за межами власної земельної ділянки, а їхню кошторисну вартість зараховувати в рахунок пайової участі. Збудовані мережі та об'єкти передавалися у комунальну власність.

Це давало можливість розвивати інфраструктуру комплексно. Наприклад, забудовник міг прокласти мережі безпосередньо до свого об'єкта, але з урахуванням перспективи підключення інших споживачів.

Щодо корупційних ризиків, то вони не були унікальними для механізму пайової участі. Як і у випадку з іншими бюджетними надходженнями, багато залежало від прозорості рішень місцевої влади. Фактично це такі самі бюджетні надходження, як податки, що наповнюють місцевий бюджет.

На мою думку, проблема полягала не в самій ідеї участі забудовників, а в тому, як саме цей механізм реалізовувався на місцях. Тому, обговорюючи його повернення, потрібно не просто відновити попередню модель, а врахувати її слабкі місця.

До внесення змін закон передбачав використання використання внесків забудовників виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту. Йшлося, зокрема, про будівництво шкіл і дитячих садків, прокладання інженерних мереж тощо. А ось використовувати їх, щоб просто закрити дірки в бюджеті — заборонялося. Тому, якщо такий механізм повертати, його цільове призначення має бути збережене, а використання коштів — відкритим для громадського контролю.

Не менш важливим є питання розміру пайової участі. За попередньою редакцією закону граничний розмір внеску становив 4% загальної кошторисної вартості будівництва житлових будинків і 10% — нежитлових будівель та споруд. Конкретний розмір пайової участі визначали органи місцевого самоврядування, але він не міг перевищувати встановлених законом граничних ставок. Закон дозволяв робити ці ставки нижчими, тому на практиці у 2020 році діяли 2% для житла та 4% для нежитлових об'єктів

Однією з переваг законодавчого регулювання було те, що воно визначало спільні правила для всіх забудовників. Якщо в одній громаді пайова участь передбачена, а в сусідній її немає, це створює різні умови для компаній, які працюють на одному ринку. Тому основні принципи такого механізму та правила визначення ставок мають встановлюватися на державному рівні.

Як уникнути корупційних ризиків

Водночас попередня модель мала недолік, який важливо не повторити. Органи місцевого самоврядування могли встановлювати розмір пайової участі нижче законодавчої граничної ставки. Я вважаю це одним із корупційних ризиків попередньої системи. Якщо зараз напрацьовується нова законодавча ініціатива, цей аспект потрібно окремо опрацювати, щоб унеможливити маніпуляції та індивідуальні домовленості. Правила мають бути чіткими, зрозумілими й однаковими для всіх учасників ринку.

Однак питання справедливості не обмежується лише розміром внеску. Необхідно також розуміти, хто саме відповідає за розвиток інженерної інфраструктури, до якої підключаються нові житлові комплекси, і хто має фінансувати її модернізацію.

Сьогодні ми маємо мережі, які перебувають у власності органів місцевого самоврядування, їх комунальних підприємств. Переважно це системи водопостачання та водовідведення (рідше теплопостачання). Водночас частина інфраструктури належить приватним операторам. Наприклад, у Київській області це електромережі, які обслуговує ДТЕК.

Саме власник або оператор мережі визначає технічні умови приєднання та вимоги до виконання робіт. Наприклад, коли будівельна компанія звертається до ДТЕК, вона отримує технічні умови, які можуть передбачати прокладання кабельних ліній, будівництво підстанцій та інші роботи. При цьому ці рішення можуть враховувати не лише потреби конкретного житлового комплексу, а й перспективу підключення інших споживачів у мікрорайоні.

Таким чином, забудовник може інвестувати кошти в інфраструктуру, яка надалі обслуговуватиме не лише його об'єкт, а й інших мешканців та споживачів. І в такому випадку важливо розуміти, як ці витрати враховуватимуться під час визначення його додаткових фінансових зобов'язань перед громадою.

Водночас потрібно враховувати, що комунальні та приватні оператори отримують кошти за обслуговування абонентів. У тарифах на окремі комунальні послуги прописується утримання, оновлення та реконструкція мереж. Тому важливо чітко розуміти, хто відповідає за конкретну ділянку мережі, які зобов'язання вже виконав забудовник і за що він фактично сплачує.

Нерідко будівельні компанії звинувачують у недостатній участі в прокладанні або модернізації зовнішніх комунікацій. Однак не всі такі роботи належать до їхніх безпосередніх обов'язків. Якщо забудовник уже оплатив приєднання до мережі комунальному підприємству, наприклад водоканалу чи підприємству теплопостачання, подальший розвиток відповідної інфраструктури має відбуватися з урахуванням зобов'язань її власника чи оператора.

Як створити нову систему підтримки громад

Справедлива система має передбачати чітке розмежування відповідальності. Забудовник повинен забезпечити необхідну інфраструктуру в межах власної земельної ділянки та в межах навантаження, яке створює конкретний обʼєкт. Якщо ж технічні умови передбачають будівництво або модернізацію мереж за її межами, такі роботи мають враховуватися під час визначення його фінансових зобов'язань. Це має стосуватися тих інвестицій, що виходять за межі потреб конкретного об'єкта та створюють інфраструктурну цінність для громади й інших споживачів.

Саме такий підхід частково був закладений у попередньому законодавстві. Частина п'ята статті 30 закону «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачала зменшення розміру пайової участі на кошторисну вартість певних інженерних мереж та об'єктів інфраструктури, збудованих за межами земельної ділянки забудовника, з подальшою передачею їх у комунальну власність.

Крім того, якщо кошторисна вартість таких робіт перевищувала розмір пайової участі забудовника, закон передбачав механізм відшкодування різниці між понесеними витратами та сумою внеску. Це важливий принцип, адже забудовник, який інвестував у розвиток загальноміської інфраструктури більше, ніж становило його зобов'язання перед громадою, не повинен був нести ці додаткові витрати одноосібно.

Водночас попередня норма містила винятки, зокрема щодо електричних мереж і газопроводів. Тому новий механізм має окремо врегулювати особливості взаємодії забудовників із приватними операторами та визначити, за яких умов витрати на розвиток їхньої інфраструктури можуть враховуватися в рахунок пайової участі. Фактично йдеться не лише про повернення попереднього підходу, а й про його вдосконалення з урахуванням сучасної структури власності на інженерні мережі.

Окремо потрібно передбачити прозорий механізм контролю за використанням внесків. Громада має бачити, скільки коштів надійшло, які саме проєкти фінансуються, скільки витрачено та які роботи фактично виконані. Інформація про використання коштів повинна бути відкритою, а результати — доступними для перевірки. Це стосується як грошових внесків, так і інфраструктурних об'єктів, які забудовники створюють замість сплати частини пайової участі.

Таким чином, повернення пайової участі не повинно означати просте відновлення старої системи. Потрібна зрозуміла законодавча модель, у якій діють єдині базові правила для забудовників, кошти мають виключно цільове призначення, місцева влада не має можливості вибірково зменшувати зобов'язання окремих компаній, а витрати на реально виконані інфраструктурні роботи враховуються під час визначення фінансових зобов'язань бізнесу.

Головний принцип полягає в тому, що розвиток міста має бути спільною відповідальністю громади, операторів інженерних мереж і бізнесу. Забудовники повинні брати участь у розвитку територій, на яких реалізують свої проєкти, але ця участь має бути справедливою та економічно обґрунтованою. Важливо не допустити ситуації, коли бізнес двічі сплачує за одну й ту саму інфраструктуру або фінансує роботи, які уже були закладені оператором в тариф.

Лише за таких умов пайова участь може стати дієвим інструментом розвитку громад, а кожен внесок забудовника — перетворюватися на конкретний результат для мешканців.