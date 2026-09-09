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9 вересня 2026, 18:07

Орендарів більшає, квартир меншає: де в Україні найскладніше знайти житло

Попит на оренду житла у серпні зростав по всій Україні, тоді як кількість доступних оголошень у більшості регіонів скорочувалася. За оцінками DIM.RIA, найгостріший дефіцит сформувався на заході країни: у Тернопільській області на одне оголошення про оренду припадає вже 20 потенційних орендарів

Попит на оренду житла у серпні зростав по всій Україні, тоді як кількість доступних оголошень у більшості регіонів скорочувалася.

Ринок новобудов: ціни продовжують зростати

Пропозиція

У серпні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж місяця в експлуатацію ввели 3 нових будинки на 5 секцій загалом: 1 секція — у Києві, по 2 секції — у Київській та Львівській областях.

Ціни

У серпні вартість квадратного метра у новобудовах здебільшого коливалась у межах декількох відсотків. Найбільше зростання ціни фіксувалось у Черкаській (+6,3%) та Чернівецькій (+2,5%) областях. Найпомітніше падіння за місяць відбулось у Миколаївській (-10%), Чернігівській (-8,9%), Житомирській (-4,3%), Полтавській (-4%) та Івано-Франківській (-3,7%) областях.

Найдинамічніше річне зростання демонструють новобудови Чернівецької (+21%), Тернопільської (+20%), Івано-Франківської (+17%), Хмельницької (+16%) та Черкаської (+15%) областей.

Нове житло у Києві також продовжує дорожчати: за рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2% і коштував у серпні $1 488/м². Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 839/м². Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $886/м².

Попит

Інтерес до нового житла у серпні відрізнявся залежно від регіону: у більшості східних областей попит падав, а в західних — зростав. Найактивніше впродовж серпня шукали новобудови у Чернівецькій (+18%), Житомирській (+17%), Кіровоградській (+14%) областях, а також у Києві (+16%). Падіння попиту в серпні фіксувалось у Сумській (-29%), Чернігівській (-22%), Запорізькій (-13%) та Одеській (-12%) областях.

Вторинний ринок: попит відновлюється

Пропозиція

У серпні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла продовжила рости в більшості регіонів. Найістотніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+43%), а також у Київській (+24%), Сумській (+15%) та Полтавській (+9%) областях.

Ціни

Ціни на вторинне житло у більшості західних регіонів у серпні зростали, у східних та прифронтових — падали або ж залишились без змін. Найбільший стрибок фіксувався в Черкаській (+10%), Чернівецькій (+9%) та Закарпатській (+7%) областях. Помітне падіння цін спостерігалось у Херсонській (-9%) та Запорізькій (-3%) областях.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у серпні зафіксована на Херсонщині — $15,5 тис. Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у серпні становила $89,5 тис.

У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж серпня — найбільш динамічно дорожчали 2-кімнатні квартири. Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $185 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $50 тис.

Попит

Впродовж серпня попит на вторинне житло в основному зростав. Найактивніше — у Рівненській (+43%), Вінницькій (+32%), Чернівецькій (+19%) та Кіровоградській (+19%) областях. Спад інтересу до вторинної нерухомості відбувся в Одеській (-7%), Херсонській (-3%) та Запорізькій (-2%) областях.

Ринок оренд

Пропозиція

У серпні кількість оголошень про оренду житла падала у більшості регіонів. Найістотніше скорочення пропозицій спостерігалось у Кіровоградській (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%) областях. Зростання пропозицій фіксувалось у Сумській (+33%), Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%), Харківській (+2%) областях, а також у Києві (+10%).

Ціни

У серпні 2026 року вартість оренди у Києві продовжує зростати: середня ціна 1-кімнатної квартири становить 31,5 тис. грн (на 11% більше, ніж у липні). На Закарпатті вартість оренди залишилася на рівні попереднього місяця — 22,5 тис. грн. Також перетнули позначку у 20 тис. грн/міс. ціни на оренду в Івано-Франківській (20,3 тис. грн) та Дніпропетровській (20 тис. грн) областях.

Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області: 1-кімнатна квартира в середньому коштує 3,8 тис. грн за місяць.

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський — 1-кімнатна квартира у середньому обійдеться в 38 тис. грн, найдешевшим є Деснянський — 14,7 тис. грн за 1-кімнатну квартиру (+9% до липня).

Попит

У серпні попит на оренду житла активно зростав по всіх областях України. Найдинамічніше — у Волинській (+76%), Вінницькій (+41%), Тернопільській (+37%), Чернівецькій (+36%) та Чернігівській (+34%) областях.

Області, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом:

  • Тернопільська — на 1 оголошення припадає 20 орендарів;
  • Вінницька — на 1 оголошення припадає 17 орендарів;
  • Львівська — на 1 оголошення припадає 17 орендарів;
  • Чернівецька — на 1 оголошення припадає 15 орендарів;
  • Рівненська — на 1 оголошення припадає 14 орендарів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kanarej
Kanarej
9 вересня 2026, 19:00
#
Цены просто дикие. Учитывая что война и население сильно сократилось.
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