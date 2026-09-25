$100 на місяць: чи можна почати інвестувати з мінімальної суми та якими будуть результати

Навряд чи ми відкриємо для когось таємницю, якщо скажемо, що більшість людей, які не мають накопичень, опинилися в такій ситуації через низькі доходи. Водночас насправді для того, щоб почати інвестувати, достатньо і звичайної зарплати. У цій статті ми розберемо, як забезпечити собі пасивний дохід або накопичити велику суму, якщо ви не маєте значних статків, та на які прибутки варто розраховувати.

Чи достатньо $100

Для початку давайте розберемося, чи варто взагалі починати інвестувати з невеликої суми. Припустимо, ви маєте можливість щомісяця відкладати $100. На який результат можна розраховувати в цьому випадку?

Якщо просто відкладати ці гроші «під матрац», то за рік ви накопичите $1 200, за 5 років — $6 000, а за 10 років — $12 000. Сума невелика, але чи коштуватимуть $12 000 через 10 років стільки ж, як і зараз? Насправді, ні, адже інфляція з'їдає купівельну спроможність будь-якої валюти, навіть долара. Тож за 10 років, при серердньорічній інфляції долара в 2%, реальна сума накопичень перетвориться в $9 600.

Водночас в разі використання інвестиційних рішень, ваші гроші працюватимуть замість вас, а ще у них працює магія складного відсотка. Тобто ваші активи дорожчають, або ж за ними нараховуються відсотки, і при цьому наступного року вони зростатимуть не лише на відкладені кошти, а й на вже отримані прибутки.

Погляньмо, як це працює на практиці. Уявімо, що на свої вкладені заощадження ви отримуєте 10% річних у доларі. Для спрощення розрахунків припустимо, що вони нараховуються раз на рік. За такої ситуації через 5 років ви матимете $8 058, із яких $2 058 — саме зростання коштів за рахунок інвестицій.

За 10 років такої практики у вас на рахунку вже буде $21 037: із них $9 037 — отримані відсотки від інвестицій. Таким чином, відкладаючи лише по $100 на місяць, через 10 років ви матимете достатню суму, щоб у багатьох регіонах придбати однокімнатну квартиру. Або ж тільки за отримані відсотки купите вживану автівку у непоганому стані, або оплатите навчання дитині.

Та особливо важливо, що з часом магія складного відсотка прискорюється. Чим більше у вас накопичується коштів, тим активніше вони приростають. Якщо ви продовжуватимете відкладати по $100 впродовж 15 років і реінвестуватимете доходи, то матимете вже $41 939. Із них майже $24 000 — приріст за рахунок роботи інвестиції, тобто повністю без вашої участі! Як бачите, він вже суттєво перевищує половину від загальної суми вкладених коштів.

Можливо, когось із наших читачів такі розрахунки надихнуть, але декого — і розчарують. Мовляв, 15 років відкладаєш гроші, відмовляєш собі в забаганках і в результаті маєш лише «чотири жалкіє пачки дєнєг». Дійсно, дива тут не трапиться, і піти на ранню пенсію ці накопичення не дозволять. Але позитивний ефект інвестицій не обмежуватиметься лише цифрами на рахунку.

По-перше, навіть відносно невеликі інвестиції посилюють відчуття захищеності та спокою. Наприклад, як продемонстрували дослідження «ефекту вільних грошей», людина зі щомісячним доходом $1 500 і $10 000 заощаджень почуватиметься психологічно стабільнішою і щасливішою, ніж за умов доходу $4 000, який щомісяця витрачається «під нуль».

Також спільне дослідження Федрезерву США та декількох приватних банків продемонструвало, що наявність фінансового буферу безпосередньо сприяє зростанню майбутніх доходів. Люди без заощаджень змушені триматися за токсичну низькооплачувану роботу, а ті, хто має вільні кошти, легше ризикують та змінюють місце праці.

Інакше кажучи, якщо, починаючи з цього місяця, ви почнете інвестувати по $100, то вашою метою може бути не накопичити $40 000 через 15 років, а створити такі умови, щоб за рік ви вже відкладали по $200, а згодом — і по $1 000 на місяць. А звичка не витрачати свої доходи у вас уже випрацюється.

«У довгостроковій перспективі дисципліна та постійність часто мають більше значення, ніж один великий внесок. Це як із заняттями спортом: регулярні вправи краще працюватимуть, ніж разові, але високоінтенсивні заняття», — наголошує Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT.

Де взяти гроші, якщо немає грошей

В Україні приблизно кожен третій громадянин не має взагалі жодних заощаджень. Причини тут очевидні — низькі доходи, які заледве дозволяють зводити кінці з кінцями, війна та загальна економічна нестабільність.

Водночас, якщо ми поглянемо на статистику найбільшої економіки світу США, то вона виявиться приблизно такою ж. За дослідженнями Федрезерву, близько 27% американців взагалі не мають жодних заощаджень. Також лише 41% громадян цієї країни здатні самостійно покрити екстрені витрати в розмірі $1 тис. — решті доведеться скористатися кредитною карткою або позичити кошти.

Для того, щоб зібрати гроші для інвестицій, експерти зазвичай радять відкладати 10−15% від щомісячних доходів. При цьому робити це потрібно відразу після отримання коштів. Ті ж, хто сподіваються інвестувати наприкінці місяця за принципом «що залишиться», зазвичай не відкладають нічого.

За оцінками Держстату, середня зарплата в Україні становить 32,8 тис. грн, а в Києві — 47 тис. грн. Виходячи з цих даних, якщо щомісяця інвестувати 10−15%, то більшість українців можуть спрямовувати на це вказані $100, або трохи менше.

Які можливості наразі доступні пересічному українцю?

Хоча $100 може видаватися незначною сумою, в Україні є чимало пропозицій, у які їх можна прилаштувати.

Перший і найочевидніший варіант — ОВДП. Наразі обсяг коштів фізосіб у цих цінних паперів сягає майже 164 млрд грн, що приблизно вшестеро більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Державні облігації приваблюють інвесторів насамперед вищою, ніж у депозитів, дохідністю. На останньому аукціоні Міністерство фінансів розміщувало гривневі папери з погашенням через рік під 15,7% річних. Від валютних облігацій уряд поволі відмовляється, але на вторинному ринку доларові папери все ще можна купити з орієнтовною дохідністю 3,5%. Значна перевага облігацій — повна відсутність оподаткування доходів. Як подібний варіант, можна розглядати депозит: для багатьох він зручніший, але варто бути готовим до нижчої, порівнюючи із ОВДП, дохідності.

Останнім часом в Україні розвивається ринок корпоративних облігацій. Дохідність у гривні тут часто перевищує 20%. Проте не забувайте, що дохід він них оподатковується за повною ставкою (18% ПДФО + 5% ВЗ), а у разі неплатоспроможності компанії держава не гарантує повернення коштів.

Для невеликої суми класичні інвестиції у нерухомість донедавна були недоступні. Однак вже 5 років існує зручна альтернатива — REIT-фонди (інвестиційні фонди нерухомості). Такі фонди акумулюють кошти роздрібних інвесторів та вкладають їх у великі та професійно керовані дохідні об'єкти нерухомості. Завдяки тому, що далі об'єкти здають в оренду, інвесторам виплачують дивіденди, а зростання ринкової ціни нерухомості безпосередньо позначається на вартості сертифікатів, які належать інвестору.

Як приклад, розглянемо RЕІТ-фонд S1 Plaza Позняки. Він дозволяє інвестувати в однойменний торговельний центр поруч із метро в одному із найбільш густонаселених районів Києва. Хоча TЦ ще будується, понад 60% його торговельних площ вже заброньовані орендарями.

«REIT зручний для початківця тим, що навіть із невеликою сумою дозволяє отримати доступ до великої професійно керованої нерухомості та поступово збільшувати свою частку в ній. До того ж українські фонди нерухомості працюють у формі інститутів спільного інвестування, діяльність яких регулюється законодавством і контролюється НКЦПФР», — відзначає Віктор Бойчук.

Запланована дохідність фонду становить 10,4% у доларах. А для тих, хто тільки відкриває для себе накопичення, особливо важливо, що почати інвестувати можна від 10 сертифікатів, що коштують лише 1 тис. грн. Важливо знати, що дивідендні доходи з RЕІТ-фондів оподатковують з пільгою — 9% ПДФО + 5% ВЗ. Тобто трішки краще, ніж доходи за депозитом.

Акції міжнародних компаній довгий час були важкодоступні для приватних інвесторів через обмеження на переказ валюти за кордон, які НБУ впровадив після початку повномасштабного вторгнення. Водночас минулого місяця Нацбанк послабив регулювання та дозволив купівлю акцій іноземних компаній, які представлені на українському фондовому ринку. Ще до повномасштабного вторгнення низка брокерів завели такі папери, тому зараз за гривню можна купити, зокрема, найвідоміші ETF та акції десятків знаних американських корпорацій.

Наразі ключовий індекс фондового ринку США S&P 500 демонструє хороші темпи зростання — з початку року додав 11,5%. Однак варто пам'ятати, що це завжди ризиковані інвестиції, гарантованої дохідності тут немає, а тенденція зростання може змінитися різким падінням.

Ще ризикованішими вважаються інвестиції в криптовалюту. Хоча теоретично тут можна примножити кошти в рази. Тому на цей напрям можна спрямувати незначну частину портфеля, яку, в разі обвалу, буде не шкода втратити.

Підводні камені інвестицій

Як відзначає Віктор Бойчук, найпоширеніша помилка інвесторів, які починають з невеликих сум, — очікувати значного доходу вже в перші місяці. «Порахуймо цифри. Наприклад, 10% річних від $100 — це лише $10 на рік. Не так і багато, жити на ці гроші, на жаль, не вдасться. На мою думку, на старті головна цінність полягає саме у формуванні звички, регулярному збільшенні капіталу та реінвестуванні доходу», — пояснює він.

Також, на його думку, поширені помилки — інвестувати нерегулярно, постійно чекати «кращого моменту» або вибирати ризикований інструмент лише за найвищим відсотком та красивими обіцянками, не розуміючи, які активи стоять за цим і хто ними управляє. Тому, перш ніж обрати актив, варто більше про нього дізнатися.

Завжди потрібно пам'ятати і про диверсифікацію, простіше кажучи, «розкладання яєць в різні кошики». «Це не означає, що кожні $100 потрібно відразу розділяти між десятьма інструментами. Портфель можна формувати поступово: спрямувати один щомісячний внесок у фонд нерухомості, наступний — в інший клас активів, а з часом розподіляти кошти між декількома фондами з різними об'єктами та стратегіями», — пояснює Віктор Бойчук.

Вираз «копійка гривню береже» є особливо актуальним для інвестицій невеликих сум. Адже комісії банків за переказ коштів, брокерів чи блокчейн можуть видаватися незначними, але з'їдатимуть суттєву частку доходів. Тому їх варто перевірити перед вкладенням коштів.

Не забувайте і про податки, адже їх потрібно сплачувати з доходів від усіх перелічених вище інструментів, окрім ОВДП. Звісно, це зменшить прибутки, але ваші накопичення все ж зростатимуть, на відміну від ситуації, якщо ви так і не наважитеся почати інвестувати.