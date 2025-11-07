Золото чи акції: визначаємо, куди краще вкласти гроші

«Мінфін» продовжує Чемпіонат інвестицій, за правилами якого читачі вибирають актив, який їм найбільше подобається для власних заощаджень. У першому півфіналі сходяться американський фондовий ринок та золото. Обидва активи вкрай легко перемогли у попередньому колі, перший — вибив із боротьби депозити , а другий — криптовалюту. То ж цього разу очікуємо на напружене протистояння.

Хто переміг минулого тижня

В останньому чвертьфіналі Чемпіонату минулого тижня зійшлися облігації та земля. Боротьба виявилась напруженою та обидва активи мали шанс на перемогу. Зрештою лідерство все ж здобули облігації. На сайті за них проголосували 54% читачів, а на сторінці «Мінфіну» в Telegram — 53% нашої аудиторії.

Відповідно, земля продемонструвала також високий показник довіри, зібравши, відповідно, 46% і 47% голосів.

Хто ж переможе цього разу — акції американських компаній чи золото — ви можете визначити, проголосувавши внизу статті. А перед тим розберімось, в чому перевага кожного активу.

Турнірна таблиця Чемпіонату інвестицій

Американський фондовий ринок

Ринок США, хоча й ненайстаріший у світі, але, беззаперечно, найбільший. Перша біржа на території Штатів виникла у 1790 році у Філадельфії. А вже за два роки потому торгівля акціями розпочалася на всім відомій NYSE — Нью-Йоркській фондовій біржі.

Значно пізніше, у 1971 році, в Нью-Йорку було створено ще одну відому біржу NASDAQ, яка позиціювалася, як місце торгівлі акціями технологічних компаній.

Сьогодні загальна вартість компаній, які представлені на NYSE, оцінюється в $31,7 трлн, а NASDAQ — $29,9 трлн. За цим показником дві американські біржі впевнено займають світове лідерство. Для порівняння: капіталізація компаній на третій і четвертій біржах — Шанхайській і Токійській — становить $7,3 та $6,9 трлн.

На користь інвестицій в акції компаній США говорить також те, що місцева економіка залишається світовим лідером як за розміром, так і за інноваціями. Саме там зосереджено ключові технологічні компанії світу. Відіграють вони ключову роль і в розвитку штучного інтелекту.

Інвестиції в американський ринок демонструють напрочуд високу дохідність у довгостроковій перспективі. Попри цілу низку криз, починаючи від Великої депресії і закінчуючи зупинкою економіки через локдаун, акції американських компаній кожного разу демонстрували відновлення і зростання після падінь. Середня дохідність ринку за останні 100 років перевищує 10% річних.

Інвестиції на фондовому ринку забезпечують високий рівень диверсифікації, адже на ньому представлені компанії з різних секторів економіки. Крім цього, аби не підбирати компанії власноруч, можна вибирати інвестиції через ETF — фонди, що вкладають кошти в компанії певного напряму або біржові індекси, на кшталт S&P 500 чи Nasdaq-100.

Придбані на фондовому ринку акції мають високу ліквідність. Зазвичай їх можна продати за декілька секунд, якщо не йдеться про інвестиції у зовсім невеликі та маловідомі компанії. Спреди для акцій головних учасників ринку також невеликі.

Головний мінус інвестицій на фондового ринку — ризикованість та відсутність стабільного прибутку. В умовах економічних та фінансових викликів, політичної нестабільності та переоцінки інвесторами, акції можуть суттєво обвалитись в ціні. Відновлення ж їхньої вартості почасти розтягується на роки.

Золото

Інвестиції у золото мають значно довшу історію, ніж в акції компаній. Перші золоті монети почали карбуватись на території сучасної Туреччини ще орієнтовно 2 700 років тому. А за століття до появи монет благородний метал вже використовувався, як цінний матеріал для обміну.

Хоча в різних частинах світу у золота були конкуренти в боротьбі за статус головного засобу торгівлі (зокрема, мушлі та сушені какао-боби), але саме воно мало властивості, аби найкраще виконувати роль грошей. Жовтий метал непідвладний корозії, тобто не тьмяніє, не іржавіє та зберігає свій блиск протягом тисячоліть. Крім цього, з нього відносно легко виплавляти монети чи злитки, розділяти на частини, а головне — в природі воно трапляється рідко.

Лише в ХХ столітті світ відмовився від золотого стандарту — коли паперові гроші могли бути вільно конвертовані у певну кількість золота. І хоча зараз цей метал не забезпечує стабільність фіату, він залишається важливою складовою резервів держав та інвестиційних портфелів приватних осіб.

Традиційно, золото розглядається, як інструмент захисту від інфляції. Зазвичай його ціна зростає, коли ослаблюється долар. Крім цього, його часто розглядають, як захисний актив від коливань фондового ринку, вважається, що воно зростає, коли на біржах нестабільність і акції падають. Завдяки цьому ціна на нього часто зростає під час глобальних загроз, як-то торгівельні війни, розв'язані Дональдом Трампом.

Щоправда, функція захисту спрацьовує не завжди. Наприклад, під час обвалу на початку пандемії жовтий метал також пішов донизу разом із ключовими індексами.

Часто золото обирають за легкість його зберігання, можливість перевозити чи заховати. Це також підвищує інтерес до нього в передчутті глобальних криз.

Цієї осені золото встановило історичний рекорд, досягши позначки у $4 398 за тройську унцію. З того часу метал відчутно подешевшав і зараз торгується на позначці близько $3 989. Попри це, за рік золото подорожчало на приголомшливі 49%, суттєво обігнавши американський фондовий ринок, який додав скромні 13,6%.

Попри свою захисну функцію, золото, як і акції, вважається ризиковим активом. Його ціна може як зростати, так і падати. Крім цього, воно не приносить жодного пасивного прибутку й інвестори можуть сподіватись лише на його подорожчання.

Тепер, коли ми розібрались у перевагах та недоліках кожного активу, настав час визначитись зі своїм фаворитом у півфіналі.