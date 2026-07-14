Золото, американський ринок та облігації: чи вдалими виявились інвестиції читачів «Мінфіну»

У травні розпочався новий проєкт «Мінфіну» — формування інвестиційного портфеля наших читачів. Ми пропонуємо на вибір кілька активів, а ви голосуєте і можете обрати один з них, або відмовитись від усіх варіантів. Зараз ми проводимо попередні підсумки, щоб розібратися, які результати цих інвестицій.

Золото замість міді

У першій статті серії ми запропонували читачам обрати інвестицію в один з металів — дорогоцінне золото чи промислову мідь. В обох варіантах вкладати кошти в них ми пропонували через індексні фонди.

За результатами голосування впевнену перемогу здобуло золото — за нього проголосували 42% наших читачів на сайті та сторінці «Мінфіну» в телеграм. Мідь підтримали 34% аудиторії, а проти обох варіантів висловилися лише 24%.

У травні, коли відбувалося голосування могло здатись, що корекція золота вже відбулася і воно може повернутися до зимових історичних максимумів. Однак реальність склалась іншою і метал продовжив падіння.

З того часу, як ми додали «золотий» фонд SPDR Gold Shares до портфелю, він втратив в ціні 15,5%. Падіння золота відбувалося через поєднання кількох факторів, але основну роль тут відігравала війна США й Ізраїлю проти Ірану. Найперше, до чого призвели бойові дії — глобальна енергетична криза та зростання цін на нафту і пальне. Як наслідок, центробанки почали проводити більш жорстку монетарну політику.

Через неї більш привабливими стали інструменти, які забезпечують стабільний відсотковий дохід — у першу чергу американські трежеріс. А ось вкладати кошти в дорогоцінний метал стало менш вигідно.

Також високі ставки та геополітична невизначеність сприяли зміцненню американської валюти. За таких умов золото стає менш доступним для іноземних інвесторів і загальний попит на нього знижується.

Додатковий фактор — це все ще висока ціна на метал. Навіть після корекції його вартість залишається непідйомною для багатьох поціновувачів, що тисне на ринок ювелірних виробів.

З міддю ситуація дещо краща, її ціна з травня також знизилася, але не так суттєво — трохи більше 3%. Хоча цей метал називали чи не найбільшим вигодоодержувачем від ШІ-революції (кожен мегават дата-центру потребує від 27 до 33 тонн міді), на нього також тиснув ряд факторів.

Подібно до золота свою роль тут теж відіграв дорогий долар, але переважно на ціну металу впливали свої особливості. Ключове — це уповільнення попиту в Китаї, найбільшому споживачеві міді у світі. Місцева промисловість почала знижувати закупівлі невдовзі після того, як той оновив історичний рекорд ціни. Мідь, хоч і залишалася потрібною, але видавалась надто дорогою. На цьому фоні зростали її глобальні запаси.

Водночас кілька важливих факторів підтримали ціну на метал та закладають фундамент для можливого подорожчання найближчим часом. Через проблеми на шахтах в Індонезії та Чилі видобуток сировини знизився, ситуацію ще більше ускладнює заборона на експорт з Китаю сірчаної кислоти, яка є критично важливою для вилучення міді з руди.

Головний же фактор, який підтримує глобальний попит на мідь, — її ключова роль в енергетичній та ШІ-революціях.

Таким чином, обидва метали просіли в ціні, але золото, на яке зробили ставку наші читачі, впало значно сильніше.

США замість Європи

Обираючи між інвестиціями в широкий індекс акцій США чи Європи, наша аудиторія зробила ставку на американський ринок — за таке рішення віддано 39% голосів. Компанії Старого світу поступились несуттєво, отримавши 37%, а проти обох варіантів 24% нашої аудиторії. Тому ми додали до портфелю одну акцію SPDR S&P 500 ETF.

З того часу американський індекс S&P 500 подорожчав, але не суттєво, приблизно на 1,4%. На відсутність значного зростання впливало прискорення інфляції та енергетична криза. Вже згадана більш жорстка політика центробанків традиційно гальмує фондовий ринок, а дорожча енергія підвищує витрати корпорацій.

Однак основна причина уповільнення ринку в настороженому ставленні інвесторів до ШІ-компаній. Зараз вони хочуть бачити не лише впровадження технологій, а й відчутний фінансовий результат. Компанії ж, які не можуть цього продемонструвати, втрачають у вартості. Так, Microsoft порівняно зі своїми піковими значеннями вже подешевшала більш ніж на 20%. Хоча не так суттєво, але відносно максимумів просіли й акції Nvidia, Meta та Alphabet.

Про відчутний обвал американського ринку поки не йдеться, адже його підтримують інші напрями. Завдяки дорогій нафті зростання демонструють компанії енергетичного сектору, а стрімкий розвиток дата-центрів підштовхує ціну промислових компаній та комунального напряму.

В той час як американський індекс майже не змінився в ціні, європейський STOXX Europe 600 за той самий час підріс на 5,8%. Цьому сприяє перерозподіл коштів у менш перегрітий ринок: якщо коефіцієнт P/E для S&P 500 перевищує 29, то для європейських компаній він становить приблизно 14−15. До того ж компанії ЄС цього року демонструють зростання прибутків, що також робить інвесторів більш оптимістичними.

Українські активи

Читачі «Мінфіну» з відчутною перевагою підтримали пропозицію додати в портфель корпоративні облігації NovaPay — фінкомпанії, що входить до групи поштового оператора Nova. За таке рішення проголосували 63% аудиторії і лише 37% висловилися проти.

Ми додали до портфеля цінні папери на 10 тис. грн. За ними передбачена виплата 18% річних через рік після придбання. Ціна цих активів залишається стабільною, а дохід визначений наперед. Тому наскільки ці інвестиції виявляться вдалими можна буде оцінити згодом, зокрема, порівнявши дохідність з девальвацією гривні.

А ось купівлю акцій українських компаній читачі «Мінфіну» не підтримали. Проти таких інвестицій виступили відразу 44% аудиторії. Цікаво, що якби голосування відбулося лише на сайті, то ми додали б до портфелю акції МХП, де їх підтримала більшість, але аудиторія нашого телеграм-каналу виступила рішуче проти. Як наслідок, сумарно виробник курятини набрав лише 31% голосів. А Київстар побачити у своєму портфелі хотіли б лише 25% читачів.

За тиждень, що минув після голосування висновок про те, чи правильний це був крок, говорити зарано. Наразі акції МХП впали в ціні приблизно на 2,2%. Київстар теж подешевшав — на 3,7%. Пов'язано це переважно з військовими діями та ракетними атаками росіян на цивільну інфраструктуру.

Загалом інвестиційний портфель читачів наразі перебуває в мінусі на 4,8%. В першу чергу не виправдали себе інвестиції в золото. Також американські акції показали гірший результат, ніж європейські. Однак, оскільки це інвестиції на тривалий строк, все ще може змінитись і ми продовжуватимемо відстежувати результати.