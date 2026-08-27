Чому фонд екс-співробітника OpenAI втратив 80 % вартості на інвестиціях в ШІ

Історія змінюється, а психологічні пастки та емоції інвесторів залишаються незмінними ще з часів Античності. Під час виступу на онлайн-конференції InvestFest 2026 керуючий активами в групі ICU Владислав Свистунов пояснив, як давньогрецькі міфи описують ключові поведінкові помилки інвесторів і чому від цих пасток не застраховані навіть топові аналітики.

Інвестиції і міфи

«З мого досвіду спілкування з багатьма інвесторами — особливо з початківцями — складається враження, що ми постійно потрапляємо в інвестиційні міфи, які дуже нагадують давньогрецькі епоси», — відзначає Владислав Свистунов. Серед таких міфів експерт виділяє наступні.

Золоте руно: Усе починається з пошуку грааля — неймовірної акції-«ракети», нерухомості чи автолізингу, які дадуть 20−30% у доларах і принесуть божевільні прибутки. І, звісно, бажано з мінімальними ризиками.

Спів сирен: Далі вмикається інформаційний шум. На одному YouTube-каналі лякають неминучим крахом ринку, на іншому — обіцяють найбільше зростання в історії. Наші рішення піддаються такому впливу, і людина вже й сама не розуміє, чи це її власна думка, чи нав'язана ззовні.

Скринька Пандори: На ринку багато продуктів-«чорних скриньок». Усе виглядає привабливо, доки ти не відкриєш рахунок і не почнеш інвестувати, а далі отримуєш купу проблем. Це типово для торгівлі опціонами, ф'ючерсами, складними структурованими продуктами європейських банків або інвестицій у закордонних юрисдикціях.

Міф про Ікара: Попри всі небезпеки, завжди знаходяться сміливці, які, мов Ікар на воскових крилах, летять прямо до сонця. Вони інвестують ва-банк, нічого не боячись, аби якнайшвидше досягти мети.

Ахіллесова п’ята: Кожна інвестиція має свої приховані недоліки та ризики. Проте в загальному вирі подій і потоці новин їх надзвичайно важко вчасно помітити й правильно оцінити.

Синдром Нарциса: І найприкріше — інвестори часто поводяться як Нарцис, який закохався у власне відображення у водойомі. Зазнавши збитків або невдачі в певній інвестиції, їм психологічно важко її визнати та покинути. Вони повертаються до неї знову й знову, намагаючись розв'язати проблеми тими самими діями, які до цих проблем і призвели.

«Не варто думати, що ці проблеми притаманні лише початківцям чи недосвідченим інвесторам. Абсолютно аналогічний приклад є прямо зараз на найрозвиненішому фондовому ринку світу — в США», — відзгачає експерт.

Кейс Леопольда та ШІ-буму

Як яскравий приклад Владислав Свистунов наводить колишнього співробітника OpenAI Леопольда Ашенбреннера. «Він вирішив, що ШІ — це майбутнє, на якому можна заробити колосальні гроші. Тому створив свій хедж-фонд та випустив аналітичний документ під назвою „Ситуаційна обізнаність“. У ньому він описував, як знайти те саме „золоте руно“ і як ШІ повністю змінить світ уже в найближчі місяці та роки — а хто пропустить цей тренд, той втратить шанс усього життя», — розповів експерт.

Спів сирен лунав звідусіль: гайп навколо дефіциту чипів, GPU, напівпровідникової пам'яті, оптоволокна та енергетики. Усі формували добірки «Топ-10 найкращих акцій на 5 років для заробітку на ШІ». Завдяки цьому співу сирен фонд залучив фантастичні $45 млрд.

«Як справжній сміливий Ікар, Леопольд почав агресивно інвестувати — ва-банк і нічого не боячись. Показові результати трималися доти, доки ринок зростав. Але Ахіллесова п’ята проявилася миттєво. Під час звичайної корекції на ринку (навіть без глобальної кризи) фонд впав на 80%. Було втрачено рекордну суму для подібних фондів — $35 млрд за тиждень, а кошти інвесторів просто випарувалися», — відзначає Владислав Свистунов.

За словами експерта, усе це сталося через банальну помилку: крім сліпої віри без оцінки ризиків, сама система побудови фонду була дещо дивною. Одна частина його інвестиційної стратегії — це ставка на те, що ШІ всіх переможе, а інша (нібито для страховки від ризиків) — ставку на те, що компанії без ШІ програють.

«Якщо перекласти це на простий приклад, це ніби ми дивимося футбольний матч Реал Мадрид проти ПСЖ і робимо ставку, що Реал переможе, а для „страховки“ додатково ставимо на те, що ПСЖ програє Реалу. Завдяки такій абсурдній „стратегії“ фонду й вдалося втратити 80% коштів інвесторів лише за кілька тижнів», — пояснив фахівець

Водночас в історії це був ще не фінал. Трохи дозібравши капіталу, Леопольд знову почав інвестувати зі словами: «Так, це була помилка, але наша стратегія вірна і ми досягнемо мети».

«На жаль, під час навчання він пропустив базовий розділ фінансової грамотності про гальмування волатильністю та ризики маржинального кредитування. Це правило чітко пояснює, чому подібна стратегія не працює на довгій дистанції і чому кредитне плече 4x до ваших активів може миттєво згубити весь капітал», — резюмує Свистунов

Головні висновки для кожного інвестора

На думку експерта, як дві з половиною тисячі років тому, так і сьогодні люди приймають рішення під впливом однакових емоцій. Будь-який інвестор може піддатися азарту, не розібратися до кінця або піти на невиправданий ризик.

Цей кейс — чудовий привід озирнутися на власні рішення та поставити собі 6 чесних запитань:

Шукаємо «Золоте руно»: Чи не намагаємося ми знайти інструмент, який дасть усе, швидко й одразу?

Спів сирен: Чи не забагато інформаційного шуму навколо наших інвестицій?

Прозорість: Чи можемо ми у 2−3 реченнях пояснити суть активу, у який вкладаємо гроші?

Політ Ікара: Чи не взяли ми на себе занадто великий ризик і чи реально оцінюємо наслідки?

План Б: Чи підготувалися ми до сценарію «а що, якщо все піде не за планом»?

Синдром Нарциса: Чи вміємо ми вчасно фіксувати збитки та виходити з невдалої угоди?

Пам'ятайте, підкреслює Свистунов, немає ідеальної інвестиції, яка підходить всім. Якщо щось пішло не так — робимо висновки, залишаємо цей актив у минулому та рухаємося далі.