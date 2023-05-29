Жорстка посадка Virgin Galactic та новий рекорд NVIDIA: злети та падіння тижня

Весь минулий тиждень інвестори уважно стежили за інтригою навколо стелі державного боргу США, очікуючи на його підвищення найближчим часом, щоб уникнути потенційного дефолту в країні. І минулі вихідні наблизили розв'язку.

Тим часом, Nasdaq показав кращу динаміку серед основних фондових індексів США і зафіксував п'ятий тижневий приріст поспіль завдяки ралі, що почався в акціях технологічних компаній. Зростання цін цим акціям забезпечив ажіотажний попит інвесторів на технології штучного інтелекту. Про підсумки минулого тижня та головні події цієї розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Злети тижня

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) +23,5%

Після потужного звіту акції NVIDIA злетіли у ціні. На 25 травня 2023 р. капіталізація зросла до $940 млрд. Компанія посіла 5-е місце у списку найдорожчих на публічному ринку США і майже увійшла до клубу трильйонерів. Зараз NVIDIA має статус найдорожчої публічної компанії у напівпровідниковій галузі.

Сам голова корпорації Nvidia Дженсен Хуанг за день став багатшим на $6,4 млрд. Більшість статків Хуанга пов'язана з його часткою в компанії (близько 3%). За даними на 26 травня, його статки досягли $34 млрд, з початку року вони зросли на 146%, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Капіталізація NVIDIA зросла більш ніж у 70 разів з 2015 р. та у 100 разів за останні 10 років. Це найшвидший приріст вартості в абсолютному вираженні для світових компаній з капіталізацією понад $10 млрд. За один день NVIDIA збільшила свою вартість на $200 млрд — це як вартість усієї AMD або трохи дешевше за IBM і Intel разом узятих.

Через прогноз NVIDIA на наступний квартал активізувалися й інші акції зі сфери AI. Акції конкуруючого виробника мікросхем AMD підскочили на 11%. Росли й виробники напівпровідників — TSMC і Advantest. Компанія SKHynix разом європейськими ASML, ASM International, BE Semiconductor Industries, VAT Group та Soitec у сукупності збільшили вартість на ринку на $215 млрд. Зростання пройшло і в компаніях, що займаються програмним забезпеченням, зокрема AI.

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ: MPWR) +20,75%

Акції компанії зростали на хорошому звіті, який перевершив очікування аналітиків. За останні чотири квартали компанія вчетверо перевершила консенсус-прогнози EPS.

Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR) зі штаб-квартирою у Кіркланді, штат Вашингтон, займається проєктуванням та розробкою рішень для силової електроніки на основі напівпровідників.

Компанія набула популярності, надаючи блоки обробки графіки для використання штучного інтелекту.

Під час дзвінка 4 травня фінансовий директор Берні Блеген відзначив «провідну позицію Monolithic на ринку» у сфері GPU для штучного інтелекту. Попри те, що ринок все ще перебуває на ранній стадії, він сказав, що фірма має гарну позицію, щоб отримати вигоду зі свого GPU наступного покоління і зміцнити свою частку на ринку.

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) +19,52%

Минулого вівторка Apple підписала багаторічний багатомільярдний контракт із Broadcom на розробку та виробництво в США чіпів для зв'язку 5G, повідомила прес-служба американського технологічного гіганта. У рамках цієї співпраці Broadcom розроблятиме радіочастотні компоненти 5G, включаючи фільтри FBAR, а також інші компоненти бездротового зв'язку.

Чіпи проєктуватимуться і вироблятимуться у США, у тому числі у Форт-Коллінзі (штат Колорадо), де розташоване основне підприємство Broadcom. Телеканал CNBC нагадує, що у 2020 році Broadcom зобов'язалася поставити Apple компоненти на $15 млрд.

Падіння тижня

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE)

Космічна компанія Virgin Galactic, заснована мільярдером Річардом Бренсоном, вперше майже за два роки успішно здійснила тестовий пілотований політ. У кораблі перебували два пілоти та четверо пасажирів. Рейс Unity 25 мав стати остаточним випробувальним польотом перед запуском платних польотів із туристами. Компанія планує розпочати комерційне обслуговування туристів наприкінці червня.

Політ виявився успішним, проте інвестори Virgin Galactic все одно почали продавати акції. За підсумками торгів у четвер, 25 травня, папери впали на 8%. У п'ятницю, 26 травня, розпродаж продовжився. В результаті за тиждень їхня вартість знизилася на 31%.

Компанія Річарда Бренсона кілька разів відкладала початок комерційних польотів з туристами, у тому числі через брак персоналу, проблеми з ланцюжком постачань та плани щодо вдосконалення космічного корабля та літака-носія. Стартап розчаровував інвесторів, кілька років переносячи запуски, але продаючи на них квитки. Один квиток коштує $450 тис. Компанія вимагає від клієнтів внесення передоплати у розмірі $150 тис., решта перед польотом.

Ulta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA) -17,33%

У 2022 році Ulta Beauty розширила цифрові можливості краси та догляду за шкірою та створила GLAMlab, який дозволяє віртуально приміряти товари перед покупкою. Клієнти можуть завантажити свою фотографію та використовувати різні товари, щоб побачити, як вони можуть виглядати на них.

Однак справжнім бичем для компанії стали крадіжки. За даними Business Insider, від цього страждають інші роздрібні торговці, такі як Walmart, CVS і Walgreens. Падіння акцій спровокували перспективи розвитку Ulta Beauty: компанія підвищила прогноз на 2023 рік, але її очікування все ще залишаються нижчими за очікування аналітиків.

Dollar Tree Inc (NASDAQ: DLTR) -11,58%

Американська мережа магазинів «все по долару» випустила минулого четверга звіт за перший квартал, який розчарував аналітиків. Компанія заявила про прибуток на акцію у розмірі $1,47 при очікуваннях $1,52. Ситуацію не врятувало, що вище за прогноз виявилися доходи DLTR ($7,28 млрд проти $7,32 млрд).

Після цього компанія знизила свої очікування на весь рік, пославшись на масові крадіжки та зміну споживчих звичок.

Генеральний директор Рік Дрейлінг пояснив, що Dollar Tree не застрахований від зовнішнього тиску, який впливає на ритейлерів, зокрема від тиску на маржу з боку значних обсягів крадіжок.

VF Corporation (NYSE: VFC) -10,78%

Компанія виявляється у нашому рейтингу «невдах» другий тиждень поспіль. VF Corp нещодавно опублікувала результати за 2023-й фінансовий рік (закінчився 31 березня) і цифри виявилися кращими за очікування аналітиків. Хоча дохід у розмірі $2,7 млрд і скоригований прибуток на акцію у розмірі $0,17 зменшилися порівняно з минулим роком.

У інвесторів викликають занепокоєння два факти:

За останні 12 місяців компанія збільшила свої запозичення на $1,2 млрд. У період підвищеної невизначеності, жорсткіших монетарних умов та зростання відсоткових ставок це не найкраще рішення. Витрати на обслуговування кредитів у розмірі $165 млн у 2022 фінансовому році були на 26% вищими, ніж у попередньому році.

В останньому фінансовому кварталі товарно-матеріальні запаси зросли на колосальні 62% порівняно з минулим роком до $2,3 млрд. Це означає, що VF зараз має товарів на суму приблизно 85% доходу 2022 року. Наявність надзвичайно високого рівня запасів може зашкодити бренду, оскільки компанія буде змушена запроваджувати додаткові рекламні акції та знижки.

Головні події тижня

29 травня — понеділок

• Вихідний США — День пам'яті

30 травня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: CSX (CSX), Dow (DOW), DuPont De Nemours (DD), Electronic Arts (EA), Newell Brands (NWL).

• Звіти емітентів: HP Inc (HPQ), Hewlett Packard (HPE).

• Композитний індекс вартості житла у США S&P/CS Composite-20 без урахування сезонних коливань рік до року за березень 2023 року.

• Індекс довіри споживачів CB у США (травень 2023 р.).

31 травня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Ball (BALL), eBay (EBAY), Goldman Sachs (GS), Home Depot (HD), Kellogg (K), Lockheed Martin (LMT), M&T Bank (MTB), Qualcomm (QCOM), Tyson Foods (TSN).

• Звіти емітентів: Salesforce Inc (CRM), Crowdstrike Holdings (CRWD), NetApp (NTAP), Advance Auto Parts (AAP), PVH (PVH).

• Індекс ділової активності (PMI) у Чикаго (травень 2023).

• Кількість відкритих вакансій на ринку праці США JOLTS (квітень 2023).

• Тижневі запаси сирої нафти за даними Американського інституту нафти (API).

01 червня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Bank of America (BAC), General Motors (GM), PepsiCo (PEP), Regions Financial (RF), Waste Management (WM).

• Звіти емітентів: Broadcom (AVGO), Dollar General (DG), Lululemon Athletica (LULU), Hormel Foods (HRL), Cooper (COO), Zscaler (ZS).

• Індекс споживчих цін у Єврозоні (ІСЦ) рік до року за травень 2023 року.

• Зміна кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP (травень 2023).

• Кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США.

• Індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) США від ISM (травень 2023).

02 червня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Analog Devices (ADI), Nike (NKE), Stanley Black Decker (SWK).

• Середня погодинна заробітна плата в США місяць до місяця (травень 2023 року).

• Зміна кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США (травень 2023).

• Рівень безробіття в США (травень 2023 року).