Земля чи нерухомість? Як зробити вибір із InvestMarket

Нерухомість — класичний і зрозумілий інструмент для українського інвестора. Натомість інвестування у землю — відносно новий напрямок, який відкрився для інвесторів лише у 2021 році. Як вибрати між активами зараз, коли ситуація є досить нестабільною? І як визначити, який варіант підійде саме вам? Розберемося детальніше на прикладах інвестиційних проєктів із платформи InvestMarket від «Мінфін».

Переваги інвестування в нерухомість

1. Стабільний пасивний дохід від оренди

Нерухомість здебільшого вибирають інвестори, які хочуть мати в своєму портфелі актив, який приноситиме регулярний пасивний дохід від щомісячних орендних платежів. Їх розмір залежить від того, який актив вибрав інвестор — квартира в новобудові, комерційна нерухомість, REIT-фонди тощо.

Наприклад, у каталозі InvestMarket представлена пропозиція придбання квартири під оренду в прибутковому будинку S1 Obolon. Інвестори отримують нерухомість, готову до здачі в оренду з першого дня.

Або ж готель Melis поблизу Буковеля, де інвестори можуть придбати апартаменти від 23 до 46 квадратних метрів. Прогнозований прибуток за цим об'єктом — 11% річних.

2. Зростання капіталу

З часом нерухомість дорожчає, тож інвестор не лише не втратить капітал при покупці, але й може отримати прибуток при перепродажі об'єкта у майбутньому. Вартість нерухомості зазвичай зростає разом із інфляцією, допомагаючи зберегти купівельну спроможність накопиченого капіталу. Тоді як інфляція знижує вартість багатьох інших інвестиційних активів.

Вибираючи нерухомість, оцініть потенціал зростання її вартості з часом. Для цього проаналізуйте попит і пропозицію в обраній локації, динаміку цін на сусідні об'єкти, потенціал розвитку інфраструктури району, прогнози економічного зростання, унікальні характеристики об'єкта, його ліквідність та можливі чинники ризику. Таку оцінку можна зробити як самостійно, так і з залученням профільних фахівців.

Наприклад, на InvestMarket представлений інвестиційний проєкт Grand Spa Resort and Conference від Fomich Hotels Group. Це готель, розташований поруч із курортом Буковель. В компанії наголошують, що інвестиції в нерухомість у курортних зонах є перспективними та з часом суттєво зростатимуть в ціні. Fomich Hotels Group виокремлює це, як одну із переваг інвестування у свій об'єкт.

3. Можливість придбати вже збудований об'єкт із ремонтом під ключ

Купити нерухомість із ремонтом витратніше на старті. Водночас це вимагає менше зусиль від інвестора. Адже об'єкт вже збудований та здатний приносити дохід від оренди відразу.

Ця стратегія, зокрема, є привабливою на первинному ринку. Адже в новобудовах девелопери часто пропонують зручні умови оплати, такі як розстрочка чи придбання з невеликим початковим внеском.

Наприклад, придбавши преміальні апартаменти в Green Rest, вам не доведеться дбати про ремонт, адже це за вас зробить компанія-забудовник. Так само, як і подбає про здачу апартаментів в оренду і отримання прибутку. Ця пропозиція також представлена на InvestMarket.

Про ризики. Враховуйте, що нерухомість — це матеріальний актив. І через воєнні дії в нашій країні значно зросли ризики фізичного знищення об'єктів навіть у віддалених від лінії фронту містах. Деякі забудовники беруть на себе воєнні ризики та надають гарантії добудови своїх об'єктів, у разі пошкодження внаслідок ракетних обстрілів. Уважно вивчайте договори купівлі-продажу нерухомості, щоб врахувати всі нюанси.

Переваги інвестування в землю

1. Обмежений ресурс

Це головна особливість інвестування в землю. Адже її більше не стане за будь-яких умов. Кількість ділянок є кінцевою.

Відповідно, у сільськогосподарської землі є високий потенціал зростання вартості. Наприклад, після відкриття земельного ринку у Польщі земля подорожчала вп’ятеро за перші 10 років. В Україні ж вартість землі, за різними оцінками, зросла в середньому на понад 50% із моменту відкриття ринку у липні 2021 року.

Ринок особливо активний у центральних та західних областях. У прифронтових регіонах також очікується підвищення цін на землю, але вже після поліпшення безпекової ситуації.

Сьогодні вартість входу в інвестицію коливається в середньому від 2 500 до 5 000 доларів. Такі пропозиції детально представлені в каталозі InvestMarket:

LandInvest — онлайн-платформа для інвесторів та власників паїв.

Zeminvest — перша в Україні платформа для інвестування в сільськогосподарську землю.

Водночас є можливість інвестувати навіть з найменшим стартовим капіталом — від 1 000 грн. Фонд Ґрунтовно пропонує купити земельні інвестиційні сертифікати і стати співвласником ділянки. Такий механізм є цілком зрозумілим та доступним, якщо ви хочете почати з невеликих вкладень і зрозуміти, як працює інвестиція.

2. Зручність, простота та зрозумілість у керуванні активом

Один із головних стереотипів, що землю цікаво купувати лише агрохолдингам, фермерам та сільгоспвиробникам. А наприклад, підприємцям, військовослужбовцям чи IT-спеціалістам значно важче розібратися з цим активом, адже для того, щоб приносити прибуток, він потребує часу та вкладень.

Насправді ж сьогодні інвестиції в землю доступні всім охочим завдяки можливості скористатися послугами керуючих компаній. Володіння землею перетворюється у цілком зрозумілий процес: купив → здав в оренду → отримав прибуток.

Наприклад, компанія Zeminvest пропонує інвесторам допомогу в купівлі, управлінні та продажі земельних ділянок, забезпечуючи повний юридичний супровід. Крім того, всі інвестори отримують доступ до онлайн-платформи з особистим кабінетом. Там відображається детальна інформація про придбані ділянки, умови оренди та розміри доходів.

LandInvest пропонує підтримку на всіх етапах — від вибору ділянки до оформлення угоди. Інвестор може самостійно керувати цими процесами через онлайн-платформу. Всі запропоновані ділянки вже перевірені, а щодо них проведені всі потрібні розрахунки. Інакше кажучи, фахівці ринку землі провели всю потрібну роботу, вам залишається лише вкласти гроші та отримувати прибуток.

3. Висока ліквідність

Землю вважають високоліквідним активом, адже вона може бути продана, подарована або передана у спадок. Попит на ділянки досить високий і продати їх, зазвичай, нескладно.

Водночас для того, щоб отримати максимальну вигоду та дохід, інвестувати в землю рекомендують в середньому на 5−7 років. Проте існують ситуації, коли продати ділянку потрібно раніше.

Якщо управлінням цієї інвестиції займається керуюча компанія, зазвичай, вона може запропонувати зручний вихід із активу. Всі умови обговорюються ще на старті, вони повинні бути прозорими та зрозумілими.

Про ризики. При усіх перевагах інвестування в землю, не варто забувати про складнощі, які можуть виникнути в інвесторів. Зокрема, зміна безпекової ситуації: інтенсивніші атаки ворога, замінування чи зміщення лінії фронту, особливо, якщо мова йде про прифронтові регіони.

Який актив вибрати?

При виборі активу для інвестування відштовхуйтеся насамперед від ваших інвестиційних цілей та рівня капіталу, який ви готові вкласти.

Інвестування в нерухомість підійде вам, якщо ви:

Шукаєте стабільний щомісячний пасивний дохід.

Плануєте зростання капіталу.

Прагнете захистити капітал від інфляції.

Маєте необхідну суму вільних коштів.

Готові чекати тривалий час (зазвичай, 10 років), доки інвестиція окупиться.

Плануєте у майбутньому (наприклад, у старості) жити на дохід від інвестицій.

Початківець в інвестуванні й шукаєте зрозумілий і доступний актив.

Інвестування в землю підійде вам, якщо ви:

Шукаєте класичний інструмент для збереження та примноження капіталу.

Розраховуєте на неминуче зростання вартості активу (адже він обмежений і обов’язково здорожчає).

Прагнете диверсифікувати інвестиційний портфель, щоб зробити його стійким до криз та ризиків.

Шукаєте актив, який не потребує реновації з часом.

Прагнете захистити кошти від інфляції і курсових стрибків (ціни на землю прив’язані до курсу долара).

Аграрій, який інвестує для розвитку свого бізнесу.

Нерухомість і земля мають спільні риси, інструменти для пасивних інвестицій та різні варіанти для різних стартових капіталів. Вибираючи проєкт для інвестицій, проведіть ретельний аналіз ринку, вивчіть головні фінансові показники, юридичні особливості та врахуйте власні інвестиційні цілі.

