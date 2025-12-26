Zeminvest: підсумки 2025 року на ринку інвестування в землю

Відкриття ринку сільськогосподарської землі стало однією з ключових економічних реформ останніх років. Попри війну, українська земля поступово перетворюється на повноцінний інвестиційний актив, а попит на неї зростає. У цьому матеріалі підбиваємо підсумки 2025 року для компанії Zeminvest , яка відіграє важливу роль у формуванні прозорого та зрозумілого ринку земельних інвестицій.

Як Zeminvest формує інвестиційну екосистему ринку землі

Відкриття ринку сільськогосподарської землі стало однією з найглибших економічних трансформацій останніх років. Після десятиліть мораторію українська земля поступово перетворюється із «замороженого» активу на повноцінний інструмент інвестування. Навіть попри війну, ринок демонструє стійкість: зростає кількість угод, підвищується середня вартість гектара, а інтерес до землі дедалі частіше проявляють не лише аграрії, а й приватні інвестори. Зокрема, з грудня 2023 до травня 2025 року середня вартість гектара сільгоспземлі в Україні зросла майже вдвічі — до 59 тис. грн, а лише за 2024 рік на ринку було укладено понад 100 тис. угод, що більше, ніж разом за всі попередні роки його роботи.

У цій екосистемі особливу роль відіграють компанії, які професійно супроводжують інвестування в землю, допомагаючи новому ринку працювати цивілізовано й прозоро. Однією з таких компаній є Zeminvest.

Zeminvest працює з моменту запуску ринку землі у 2021 році та фактично розвивався разом із ним. За цей час компанія сформувала сервісну модель, що знімає з інвестора більшість бар'єрів, які традиційно асоціюються з купівлею сільськогосподарських ділянок: від пошуку та перевірки землі до юридичного супроводу, управління активом і контролю орендних платежів. Для приватного інвестора це означає можливість працювати з новим класом активів без необхідності глибоко занурюватися в специфіку аграрного ринку.

Земля, як інвестиційний інструмент, має низку характеристик, які пояснюють зростання інтересу до неї. Це обмежений ресурс, який неможливо відтворити, актив, що не втрачає фізичної цінності, та базис для агросектору, орієнтованого на експорт. Після відкриття ринку середня ціна гектара поступово зростає не лише в гривні, а й у доларовому еквіваленті. Водночас українська земля все ще залишається однією з найдешевших у Європі, що створює значний потенціал для довгострокової капіталізації.

Ринок поступово дорослішає. Якщо на старті основними покупцями були фермери та перші інвестори, готові ризикувати, то з 2024 року, після допуску юридичних осіб, попит став системнішим. Зростає роль аналітики, стратегії та професійного супроводу. Саме в цьому контексті послуги Zeminvest стають затребуваними: компанія не лише підбирає ділянки, а й допомагає сформувати інвестиційну логіку, з огляду на регіональні ризики, горизонт інвестування та очікуваний результат.

Для більшості клієнтів земля — це не спекулятивний актив. Оптимальний горизонт інвестування вимірюється роками, а стратегія поєднує потенціал зростання вартості гектара з регулярним орендним доходом. Zeminvest вибудовує саме таку модель, беручи на себе управління активом після придбання та контроль усіх операцій, пов’язаних із орендою. У результаті інвестор отримує інструмент, який можна інтегрувати в ширший портфель, як елемент диверсифікації та збереження капіталу.

Підсумки 2025 року для Zeminvest — рік масштабування та зміни поведінки інвесторів

2025 рік став для Zeminvest періодом активного зростання та підтвердження життєздатності обраної моделі. Загалом із компанією працюють понад 650 інвесторів, майже третина з яких є постійними клієнтами. Протягом року послугами Zeminvest скористалися 150 інвесторів, а кількість активних користувачів платформи зросла у понад двічі, порівнюючи з попереднім роком. Це свідчить про те, що інвестування в землю припиняє бути разовим рішенням і переходить у формат довгострокової взаємодії.

Земельний банк під управлінням компанії сягнув 5,5 тис. гектарів, із яких 1,65 тис. гектарів були додані саме у 2025 році. Сукупний обсяг інвестицій у землю через Zeminvest перевищив 500 млн грн, а лише за підсумками 2025 року було укладено угод на 152 млн. За рік команда закрила 515 угод, при цьому середня площа однієї ділянки зменшилась. Цей тренд відображає зміну структури попиту: на ринок приходить більше інвесторів із помірним чеком, для яких важлива не масштабність, а керованість і прозорість інвестиції.

Структура інвесторів підтверджує цю тенденцію. Більшість клієнтів працюють із чеком до $15 тис., водночас поступово зростає частка інвесторів із більшими обсягами вкладень. Типовий інвестор Zeminvest у 2025 році — це військовий, підприємець, IT-фахівець або топменеджер, для якого земля є інструментом диверсифікації та довгострокового зростання капіталу. Пасивний дохід у вигляді орендної плати залишається важливим елементом, однак ключовою мотивацією дедалі частіше стає саме капіталізація активу.

За весь час роботи компанії інвесторам уже виплачено понад 38 млн грн пасивного доходу. Середня дохідність від оренди становить близько 6,5% річних, але в Zeminvest підкреслюють, що зростання орендних ставок не завжди встигає за динамікою ринкової вартості землі. Саме тому у 2025 році найпопулярнішою стала комбінована стратегія, яка поєднує регулярний дохід із оренди та потенціал перепродажу активу в майбутньому.

Коментуючи підсумки року, співзасновник Zeminvest Олександр Чорний зазначає, що ключовим викликом для ринку залишається війна. Водночас, за його словами, отримані компанією нагороди та зворотний зв’язок від клієнтів підтверджують лідерську позицію сервісу й роль Zeminvest у формуванні стандартів інвестування в землю. «Ми бачимо підтвердження того, що обрана модель працює, і докладаємо максимум зусиль, щоб ця тенденція збереглася й у 2026 році», — наголошує він.

Третій рік поспіль Zeminvest отримує відзнаку «Вибір року» та залишається серед переможців галузевих FinAwards. Для команди це не лише питання репутації, а й стимул продовжувати розвиток платформи, підвищувати якість сервісу та рівень довіри інвесторів. У компанії очікують, що 2026 рік стане періодом подальших змін на ринку, де професійний супровід і стратегічний підхід до інвестування в землю відіграватимуть ще важливішу роль.

Українська земля поступово припиняє бути абстрактним активом і перетворюється на зрозумілий інвестиційний інструмент. Підсумки 2025 року для Zeminvest демонструють, що цей ринок уже має власну екосистему, правила та лідерів, які визначають його подальший розвиток.