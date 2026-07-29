Зброя фінансових естетів: навіщо заможні інвестори використовують опціони

У масовій свідомості опціони мають репутацію фінансового еквівалента перегонів на виживання. Через галас навколо мем-акцій і скріншоти на Reddit, де підлітки або подвоюють свої кишенькові гроші за день або втрачають усе, у пересічного інвестора сформувалося стійке упередження: «Опціони — це складно, небезпечно і взагалі лише для спекулянтів».

​Проте якщо зазирнути до портфелів клієнтів Private Banking або сімейних офісів (Family Offices) із капіталом у десятки мільйонів доларів, можна побачити зовсім іншу картину. Вони не просто тримають у портфелях деривативи — вони використовують їх системно і на постійній основі.

​Чому люди, для яких збереження капіталу є беззаперечним пріоритетом, інтегрують у свої інвестиційні стратегії інструмент, який багато хто вважає «найризикованішим на ринку»?

Відповідь проста: у правильних руках опціон працює не як лотерейний білет, а як страховий поліс, швейцарський ніж та підсилювач дохідності водночас. Детальніше про те, як саме мислять власники великого капіталу, чому вони не бояться ринкових обвалів і які стратегії застосовують, поки інші лише сподіваються на вдалий збіг обставин, розповість інвестиційний експерт Анатолій Ільченко.

Психологія очікування «дна»: білий шум проти здорового глузду



Кожен інвестор прагне купити актив максимально дешево, а продати — максимально вигідно. Це природне прагнення будь-якого учасника ринку. Проте на практиці ми постійно перебуваємо під тиском «білого шуму»: новини про інфляцію у США, рішення ФРС щодо процентних ставок, геополітичні загострення, нові пакети санкцій або вибори. Саме цей інформаційний потік стимулює постійну активність на ринку, провокуючи купівлю й продаж активів та посилюючи волатильність.

​На практиці роботи з інвесторами нерідко трапляються ситуації, коли люди постійно чекають на падіння акцій ринку або глибокої корекції. І це абсолютно нормально. Ринок не може зростати безкінечно. Проте спроба визначити ідеальний момент для входу в активи нагадує лотерею: шанс вгадати становить приблизно 50 на 50.

Інвестор, який опинився в пастці синдрому «почекаю нижчих цін», зазвичай обирає один із трьох класичних сценаріїв.

1. Довіритися інтуїції та залишатися в кеші, очікуючи ідеального моменту. Ціна такого очікування — поступове знецінення купівельної спроможності долара через інфляцію та втрачені інвестиційні можливості. Звісно, якщо вдасться придбати актив саме на локальному «дні», фінансовий результат буде максимальним. Проте історія показує, що більшість інвесторів так і залишається в кеші, коли ринок починає стрімко розвертатися вгору.

​2. Увійти в позицію поступово, залишивши резерв для усереднення. Це найбільш зважений і раціональний підхід, який найчастіше застосовують. Частина капіталу інвестується вже зараз, тоді як інша залишається в резерві, щоб скористатися можливістю докупити активи у разі ринкової корекції.

​3. Придбати короткострокові державні облігації США напряму або через ETF. Наприклад, через фонди BIL (SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF) або SHV (iShares Short Treasury Bond ETF). Їхня дохідність наразі не є рекордною, проте вона дає змогу компенсувати інфляційні втрати, зберегти ліквідність капіталу та дочекатися більш привабливих можливостей для інвестування.

Історичний контекст: як часто насправді падає S&P 500?

Щоб не піддаватися емоціям під час чергової хвилі панічних заголовків у ЗМІ, варто звернутися до сухої статистики.

За останні 10 років індекс S&P 500 падав на 20% і більше (що класифікується як класичний «ведмежий ринок») приблизно 3−4 рази:

Графік індексу S&P 500 з 2016 по 2026 роки