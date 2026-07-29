У масовій свідомості опціони мають репутацію фінансового еквівалента перегонів на виживання. Через галас навколо мем-акцій і скріншоти на Reddit, де підлітки або подвоюють свої кишенькові гроші за день або втрачають усе, у пересічного інвестора сформувалося стійке упередження: «Опціони — це складно, небезпечно і взагалі лише для спекулянтів».
Зброя фінансових естетів: навіщо заможні інвестори використовують опціони
Проте якщо зазирнути до портфелів клієнтів Private Banking або сімейних офісів (Family Offices) із капіталом у десятки мільйонів доларів, можна побачити зовсім іншу картину. Вони не просто тримають у портфелях деривативи — вони використовують їх системно і на постійній основі.
Чому люди, для яких збереження капіталу є беззаперечним пріоритетом, інтегрують у свої інвестиційні стратегії інструмент, який багато хто вважає «найризикованішим на ринку»?
Відповідь проста: у правильних руках опціон працює не як лотерейний білет, а як страховий поліс, швейцарський ніж та підсилювач дохідності водночас. Детальніше про те, як саме мислять власники великого капіталу, чому вони не бояться ринкових обвалів і які стратегії застосовують, поки інші лише сподіваються на вдалий збіг обставин, розповість інвестиційний експерт Анатолій Ільченко.
Психологія очікування «дна»: білий шум проти здорового глузду
Кожен інвестор прагне купити актив максимально дешево, а продати — максимально вигідно. Це природне прагнення будь-якого учасника ринку. Проте на практиці ми постійно перебуваємо під тиском «білого шуму»: новини про інфляцію у США, рішення ФРС щодо процентних ставок, геополітичні загострення, нові пакети санкцій або вибори. Саме цей інформаційний потік стимулює постійну активність на ринку, провокуючи купівлю й продаж активів та посилюючи волатильність.
На практиці роботи з інвесторами нерідко трапляються ситуації, коли люди постійно чекають на падіння акцій ринку або глибокої корекції. І це абсолютно нормально. Ринок не може зростати безкінечно. Проте спроба визначити ідеальний момент для входу в активи нагадує лотерею: шанс вгадати становить приблизно 50 на 50.
Інвестор, який опинився в пастці синдрому «почекаю нижчих цін», зазвичай обирає один із трьох класичних сценаріїв.
1. Довіритися інтуїції та залишатися в кеші, очікуючи ідеального моменту. Ціна такого очікування — поступове знецінення купівельної спроможності долара через інфляцію та втрачені інвестиційні можливості. Звісно, якщо вдасться придбати актив саме на локальному «дні», фінансовий результат буде максимальним. Проте історія показує, що більшість інвесторів так і залишається в кеші, коли ринок починає стрімко розвертатися вгору.
2. Увійти в позицію поступово, залишивши резерв для усереднення. Це найбільш зважений і раціональний підхід, який найчастіше застосовують. Частина капіталу інвестується вже зараз, тоді як інша залишається в резерві, щоб скористатися можливістю докупити активи у разі ринкової корекції.
3. Придбати короткострокові державні облігації США напряму або через ETF. Наприклад, через фонди BIL (SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF) або SHV (iShares Short Treasury Bond ETF). Їхня дохідність наразі не є рекордною, проте вона дає змогу компенсувати інфляційні втрати, зберегти ліквідність капіталу та дочекатися більш привабливих можливостей для інвестування.
Історичний контекст: як часто насправді падає S&P 500?
Щоб не піддаватися емоціям під час чергової хвилі панічних заголовків у ЗМІ, варто звернутися до сухої статистики.
За останні 10 років індекс S&P 500 падав на 20% і більше (що класифікується як класичний «ведмежий ринок») приблизно 3−4 рази:
Графік індексу S&P 500 з 2016 по 2026 роки
Джерело: finviz.com
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Осінь — зима 2018 року (~20%). З вересня до грудня 2018 року ринок втратив майже 20% через побоювання щодо надто агресивного підвищення ставок ФРС та загострення торговельної війни між США та Китаєм.
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Весна 2020 року (~34%). Знаменитий блискавичний «коронавірусний» обвал у лютому — березні. Ринок різко відреагував на локдауни, однак досить швидко відновився завдяки безпрецедентним монетарним стимулам з боку центробанків.
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Увесь 2022 рік (~25%). Тривале та виснажливе падіння з січня до жовтня, спричинене найвищою за останні 40 років інфляцією у США та жорстким циклом підвищення процентних ставок ФРС.
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Весна 2025 року (~21%). Короткострокова глибока корекція у лютому — квітні, яка переросла у повноцінний ведмежий ринок із падінням більш ніж на 20%.
Резюме. У середньому масштабні падіння ринку (понад 20%) історично відбуваються приблизно раз на 4−7 років. Проте протягом останнього десятиліття через підвищену волатильність та низку глобальних макроекономічних потрясінь такі періоди спостерігалися дещо частіше.
Для роздрібного інвестора зі $100 000 просадка портфеля на 20% — це тимчасова неприємність. Для власника капіталу в $1 000 000 і більше — це потенційна втрата сотень тисяч доларів, що створює значний психологічний тиск.
Саме тому заможні інвестори використовують математичні переваги опціонів, щоб захистити капітал і отримати вигоду практично за будь-якого сценарію розвитку подій.
Кейс на $500 000: як приборкати страх обвалу ринку
Розглянемо практичний приклад, який демонструє, як за допомогою опціонів та інструментів грошового ринку можна вирішити одну з головних дилем інвестора.
Вхідні дані:
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Потенційний інвестор має $500 000, які готовий інвестувати.
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Він прагне отримувати середню історичну дохідність індексу S&P 500 — приблизно 10−12% річних.
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Водночас інвестор побоюється: «Що буде, якщо я інвестую всю суму сьогодні, а вже завтра ринок впале на 20%?».
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Разом із тим він зазначає, що у разі такого падіння психологічно та фінансово готовий докупити активи, адже розуміє: у довгостроковій перспективі ринок історично відновлюється.
Гібридне рішення
Замість того щоб інвестуванні всі $500 000 в індексний фонд SPY (ETF на S&P 500), формується комбінована опціонна стратегія типу Collar із використанням короткострокових державних облігацій США (T-Bills).
Поточна ринкова ціна SPY становить близько $751. Термін реалізації стратегії (експірація опціонних контрактів) — 18 грудня, тобто через 155 днів.
Структура капіталу виглядає так:
1. Купівля акцій для початкової позиції. Купуються 200 акцій SPY за поточною ціною близько $751. Для цього необхідно приблизно $150 000. Таким чином інвестор уже присутній на ринку й не відчуватиме психологічного дискомфорту через страх втраченої вигоди (FOMO), якщо індекс продовжить зростання.
2. Продаж зобов'язання викупити просадку (Cash-Secured Puts). Продаються шість Put-опціонів зі страйком $585, що відповідає приблизно 22% падіння індексу. За це зобов'язання інвестор одразу отримує премію від ринку в розмірі близько $2 600. Виконання цих контрактів повністю забезпечується рештою капіталу — $350 000.
3. Обмеження потенціалу надмірного зростання (Covered Calls). На вже придбані 200 акцій SPY продаються два Call-опціони зі страйком $800 (приблизно +6,6% до поточної ціни). За це інвестор отримує додаткову премію — близько $2 700.
4. Купівля абсолютний захист (Protective Puts). Премії, отримані від продажу опціонів ($2 600 + $2 700 = $5 300), спрямовуються на придбання двох захисних Put-опціонів зі страйком $755, що коштуватиме приблизно $5 680.
Ці опціони виконують роль повноцінного страхового поліса: вони дають право продати 200 акцій за ціною $755 у будь-який момент до експірації, практично повністю нівелюючи збитки за початковою позицією в разі падіння ринку.
Детальний графік моделювання стратегії у програмі OptionStrat
Джерело: OptionStrat
Який результат отримує інвестор у результаті: аналіз сценаріїв через 155 днів
Завдяки сформованій конструкції інвестор повністю захищає початковий капітал і заздалегідь визначає алгоритм дій для кожного можливого сценарію розвитку подій.
Сценарій А. Ринок зростає або стоїть на місці (флет)
Якщо станом на 18 грудня індекс SPY підніметься вище страйку $800, інвестор отримає максимально можливий зафіксований прибуток за цією стратегією — $9 277 чистого прибутку на вкладені $150 000.
Водночас резервні $350 000, які забезпечували продані Put-опціони, не просто лежать на рахунку. Вони розміщуються у короткострокових казначейських векселях, наприклад у фонді BIL, із дохідністю близько 3,8% річних. За 155 днів ця частина капіталу принесе інвестору ще приблизно $5 600 практично безризикового доходу.
Загальний фінансовий результат за 155 днів за умови спокійного ринку становить близько $14 877 ($9 277 + $5 600) чистого прибутку при мінімальному рівні стресу для інвестора.
Сценарій Б. Ринок знижується у межах 22% (до позначки $585)
Завдяки придбанню захисних Put-опціонів зі страйком $755, зниження ринку на 5%, 10% чи навіть 20% не завдає інвестору збитків за його початкової позиції у 200 акцій SPY. Захисні опціони повністю компенсують падіння вартості базового активу.
Сценарій В. Глибока криза та падіння ринку більш ніж на 22% (нижче $585)
Якщо ринок переходить у фазу глибокого обвалу, виконується зобов'язання за проданими Put-опціонами. У такому разі інвестор купує ще 600 акцій SPY за ціною $585, використовуючи зарезервовані $350 000.
У результаті:
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портфель збільшується до 800 акцій SPY,
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середня балансова вартість усієї позиції становить $626 за акцію, що приблизно на 17% нижче від початкової ціни входу ($751).
Безумовно, якщо після цього ринок продовжить падіння, інвестор матиме паперовий збиток, адже весь капітал уже буде інвестований в акції. Проте стратегія має кілька важливих переваг.
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Інвестор із самого початку був готовий викупити глибоку ринкову корекцію. Завдяки використанню опціонів це відбувається за ціною, яка приблизно на 17% вигідніша, ніж початкова точка входу.
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Протягом перших 22% падіння ринку вдалося уникнути збитків за початковою позицією.
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Після формування великого портфеля інвестор може розпочати генерувати додатковий регулярний грошовий потік, продаючи Covered Call-опціони на вже придбані акції та поступово знижуючи середню ціну входу.
Порівняння з класичним пасивним доходом
Порівняймо запропоновану гібридну стратегію з більш консервативною альтернативою. Що було б, якби інвестор просто розмістив усі $500 000 на депозит або інвестував їх у короткострокові облігації через фонд BIL із дохідністю близько 3,8% річних?
За 155 днів потенційний дохід становив би приблизно $8 000. Це надійний варіант, проте він повністю позбавляє інвестора можливості отримати додатковий прибуток у разі зростання фондового ринку або сформувати довгостроковий портфель за привабливими цінами під час глибокої корекції.
Гібридний підхід поєднує найкраще з обох стратегій. Частина капіталу — $150 000 — працює в опціонній конструкції, тоді як решта $350 000 інвестується в ультранадійні короткострокові казначейські векселі (T-Bills). У результаті інвестор потенційно отримує сукупний дохід близько $15 000 у сценарії стабільного ринку, водночас зберігаючи чіткий план дій на випадок будь-якого розвитку подій.
Чому про це рідко розповідають у відкритому доступі?
Реалізація подібних стратегій потребує двох ключових складових: високої математичної підготовки інвестиційного керуючого та готовності брокера працювати зі складнішими рішеннями, ніж стандартний набір інвестиційних продуктів.
Для більшості фінансових консультантів значно простіше запропонувати клієнту облігації або класичний індексний фонд, не беручи на себе відповідальності за побудову структурованих опціонних стратегій, які потребують глибокого аналізу, постійного супроводу та розуміння ризиків.
Опціонні стратегії дають змогу не намагатися вгадати майбутній напрямок руху ринку, а заздалегідь сформувати алгоритм дій для різних сценаріїв його розвитку. Саме такий підхід дозволяє контролювати ризики, ефективніше управляти капіталом і зменшувати вплив емоцій на інвестиційні рішення.
Адже головне завдання заможного інвестора полягає не в тому, щоб безпомилково передбачити майбутній рух ціни, а в тому, щоб вибудувати стратегію, здатну працювати за різних ринкових умов. У довгостроковій перспективі саме системне управління ймовірностями, а не спроби передбачити майбутнє, найчастіше стає основою стабільного збереження та примноження капіталу.
Матеріал підготував інвестиційний експерт, який спеціалізується на питаннях управління приватним капіталом та побудові довгострокових інвестиційних стратегій. У своєму Telegram-каналі він регулярно ділиться аналітикою фінансових ринків, практичними кейсами та інвестиційними ідеями. Якщо вас цікавлять питання управління капіталом, диверсифікації портфеля та довгострокового інвестування, приєднуйтеся до спільноти за посиланням.
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