Навіщо техногіганти випускають 100-річні облігації й хто купує борги, які переживуть нас усіх

У лютому 2026 року глобальні фінансові ринки стали свідками безпрецедентної події, яка фундаментально змінила уявлення про горизонти планування сучасних технологічних компаній. Материнська компанія Google, Alphabet Inc., здійснила масштабний випуск боргових цінних паперів, найбільш резонансною частиною якого стала рідкісна пропозиція — 100-річні облігації (century bonds), номіновані у фунтах стерлінгів.

Цей стратегічний крок викликав жваві дискусії серед макроекономістів, портфельних менеджерів та інституційних інвесторів. Випуск сторічних облігацій технологічною компанією — це не просто рутинна транзакція із залучення капіталу. Це складний фінансовий і культурний артефакт, який відображає абсолютну впевненість ринку в безперервності та домінації сучасних технологічних гігантів, або так званих «гіперскейлерів».

В основі цієї події лежить фундаментальний парадокс: навіщо емітенти випускають цінні папери, термін погашення яких настане аж у 2126 році, і кому доцільно купувати такі інструменти, якщо жодна людина, яка приймає рішення про інвестицію сьогодні, фізично не доживе до моменту повернення основної суми боргу? Більше того, корпоративна історія свідчить про надзвичайну вразливість бізнес-моделей до плину часу. Середня тривалість перебування компаній в індексі S&P 500 стрімко скоротилася з 67 років у 1920-х роках до приблизно 15 років у сучасному економічному середовищі. Сама компанія Google була заснована лише 28 років тому, проте її керівництво успішно переконує ринок позичити їй кошти на наступне століття.

Попри очевидні ризики такого довгострокового прогнозування, попит на ці папери виявився колосальним. Замовлення на 100-річний транш майже в 10 разів перевищили обсяг пропозиції.

Економіка найбільшої боргової пропозиції Alphabet

У межах своєї амбітної стратегії фінансування капітальних витрат компанія Alphabet здійснила складну мультивалютну емісію на загальну суму близько 32 мільярдів доларів США в еквіваленті. Ця пропозиція стала однією з найбільших в історії технологічного сектору. Стратегія мультивалютного випуску (у доларах США, фунтах стерлінгів та швейцарських франках) була спрямована не лише на залучення максимального обсягу капіталу, але й на диверсифікацію бази інвесторів та мінімізацію валютних ризиків.

Динаміка ціноутворення на первинному ринку продемонструвала шалений попит. Доларовий сегмент, що початково планувався на рівні 15 мільярдів доларів, був оперативно збільшений до 20 мільярдів через портфель заявок, який перевищив 100 мільярдів доларів (за деякими оцінками, навіть 140 мільярдів). Під тиском цієї надлишкової ліквідності відбулося агресивне стиснення спредів — різниці в дохідності між корпоративними та надійними державними облігаціями. Наприклад, 40-річний доларовий транш стиснувся на 25 базисних пунктів (0,25%) під час формування книги заявок.

Британський сегмент випуску став найбільшою корпоративною угодою у фунтах стерлінгів поза межами суверенного боргу Великої Британії (Gilts). Саме тут і розмістилися унікальні 100-річні облігації.

Інвестори оцінили цей довгостроковий ризик у фунтах зі спредом всього 1,2 відсоткових пункти (120 базисних пунктів) над 10-річними державними облігаціями Великої Британії, погодившись на фіксований купон у 6,125% щорічно протягом наступних ста років.

Штучний інтелект вимагає інвестицій

Чому Alphabet раптом знадобилися такі гігантські кошти? Безпрецедентний розмір запозичень прямо корелює з глобальною «гонкою озброєнь» у сфері штучного інтелекту (ШІ). Керівництво компанії усвідомлює, що домінування в наступній технологічній епосі вимагає інвестицій, які можна порівняти з розбудовою національної залізничної мережі або електрифікацією країни.

Капітальні витрати Alphabet у 2026 році прогнозуються на рівні від 175 до 185 мільярдів доларів, що приблизно вдвічі перевищує 91 мільярд доларів, витрачений компанією у 2025 році. За словами керівника інфраструктурного підрозділу Google, компанія повинна подвоювати свої сервісні потужності кожні шість місяців, щоб задовольнити експоненційне зростання попиту на ШІ-обчислення.

Гроші, залучені через 100-річні та інші облігації, спрямовуються на розбудову цілої екосистеми:

Будівництво нового кампусу дата-центрів у Канзас-Сіті вартістю 10 мільярдів доларів, орієнтованого на завдання ШІ (наприклад, для моделей покоління Gemini) та хмарних обчислень.

ШІ потребує колосальних обсягів електроенергії. Alphabet уклала угоду про придбання постачальника енергетичної інфраструктури Intersect за 4,8 мільярда доларів США.

Для захисту цих масивів даних компанія поглинає Wiz (хмарна кібербезпека) за 32 мільярди доларів. Ця транзакція переважно фінансується готівкою, що суттєво зменшує власні резерви та пояснює потребу в нових боргах.

Цікаво, що Alphabet діє не у вакуумі. Так звані «гіперскейлери» (Alphabet, Microsoft, Amazon та Meta) планують витратити на інфраструктуру ШІ понад 320 мільярдів доларів лише у 2026 році. За деякими макроекономічними оцінками, їхні сукупні витрати можуть сягнути астрономічних 665 мільярдів доларів. Очікується, що вони випускатимуть корпоративних боргів на 140 мільярдів доларів щорічно, що перевершить обсяги емісії шести найбільших банків США разом узятих.

Парадокс інвестора: кому потрібен прибуток у 2126 році?

Коли пересічна людина чує про 100-річну облігацію, виникає цілком логічне запитання: навіщо вкладати гроші в актив, повернення якого ти ніколи не побачиш? Цей парадокс базується на хибній передумові, що такі папери купують фізичні особи.

Ринок сторічних облігацій абсолютно не орієнтований на роздрібних інвесторів. Головними покупцями є великі інституції: пенсійні фонди, компанії зі страхування життя та університетські фонди. Для них смертність людини не є релевантною метрикою, оскільки ці інституції мають теоретично безперервний цикл життя. Їхня стратегія — управління активами та пасивами та інвестування на основі зобов'язань.

Уявіть 25-річного працівника, який починає відкладати кошти до пенсійного фонду. Фонд бере на себе юридичне зобов'язання виплачувати йому фіксовану пенсію, починаючи з його 65-річчя і до кінця життя, що може тривати ще 20−30 років. Це створює портфель зобов'язань, розтягнутий на десятиліття.

Фундаментальна проблема таких фондів — ризик реінвестування. Якщо фонд акумулює внески і купує стандартні 10-річні облігації, то через 10 років, коли вони погашатимуться, фонду доведеться шукати нові інструменти. Якщо глобальні процентні ставки на той момент впадуть до нуля, фонд не зможе отримати достатній дохід і опиниться на межі неплатоспроможності. 100-річна облігація Alphabet з гарантованим купоном 6,125% повністю усуває цей ризик для частини портфеля, фіксуючи дохідність на століття.

Вибір фунта стерлінгів для цього випуску був глибоко прорахованим. Велика Британія має надзвичайно розвинену індустрію приватного пенсійного забезпечення. Через жорсткі регуляторні вимоги британські фонди створюють структурний попит на ультрадовгострокові активи.

Щобільше, після фінансової кризи 2008 року багато пенсійних фондів мали дефіцит коштів і були змушені ризикувати на ринку акцій. Сьогодні ж, завдяки зростанню ринків, фонди здійснюють стратегію «де-ризикінгу». Вони продають волатильні акції і масово скуповують надійні облігації, щоб назавжди зафіксувати свій профіцит.

План Alphabet

Для Alphabet цей крок є зразком витонченого корпоративного планування. Основні драйвери включають:

залучення мільярдів під 6,125% на століття ізолює компанію від майбутніх криз і високих ставок центральних банків.

якщо традиційний 5-річний борг потрібно повертати у розпал фінансової кризи (як у 2008-му), компанія може збанкрутувати. Зі сторічним боргом про це можна не турбуватися.

реальна купівельна спроможність грошей, які Alphabet поверне у 2126 році, буде мізерною. Інвестор бере на себе весь ризик знецінення грошей (особливо фунта стерлінгів, на чиє послаблення міг розраховувати емітент).

Чому випускати облігації, а не акції? Процентні виплати за облігаціями зменшують базу оподаткування (на відміну від дивідендів). Наявність кінцевої дати (нехай і через 100 років) юридично робить їх боргом, дозволяючи компанії легально економити мільярди на податках.

Сторічні борги заради трирічних серверів

Попри фінансову елегантність, найсильніша макроекономічна критика емісії Alphabet стосується радикального розриву між тривалістю життя боргу (100 років) та активів, які він фінансує (1−3 роки).

Десятки мільярдів доларів витрачаються на фізичну інфраструктуру ШІ: графічні процесори (GPU) та сервери. Апаратне забезпечення для ШІ еволюціонує з безпрецедентною швидкістю. Згідно з галузевими звітами, термін корисного використання сучасних чіпів в умовах екстремальних навантажень становить всього 1−3 роки.

Наприклад, архітектура Nvidia Hopper, яка була стандартом у 2023−2024 роках, сьогодні стрімко витісняється чіпами Blackwell, які у 40 разів потужніші. За ними вже заплановані покоління Rubin. Технологічна гонка перетворює найсучасніше обладнання на дорогий металобрухт за лічені місяці.

Утворюється безпрецедентна фінансова асиметрія: гіперскейлери беруть гроші на століття, щоб купити активи, які знеціняться післязавтра. З точки зору класичних фінансів це виглядає як абсурд. Відомий інвестор Майкл Б'юррі (той самий, що передбачив кризу 2008 року) гостро критикує таку «бухгалтерську гімнастику» і вже відкрив короткі позиції (шорти) проти компаній сектору ШІ.

Цю загрозу посилює індустрія приватного кредитування. Фонди на кшталт Blackstone розгорнули понад 150 мільярдів доларів на інфраструктуру ШІ, використовуючи капітал страхових компаній. Якщо хайп навколо ШІ спаде, вартість заставного обладнання обвалиться, викликавши каскадні банкрутства у фінансовому секторі.

«Гіперскейлери» 1926 року

Історія випусків вікових облігацій — це своєрідний цвинтар надмірної корпоративної самовпевненості. Зазвичай такі наддовгі папери випускають на піку ринкової ейфорії, коли гроші дешеві, а інвестори сліпо вірять у непереможність поточних монополістів.

Щоб зрозуміти масштаб ризику, погляньмо на «гіперскейлерів» 1926 року — компанії на кшталт U.S. Steel, General Electric, Standard Oil чи Eastman Kodak. Тоді вони здавалися нескінченно могутніми. U.S. Steel, колись перша у світі компанія вартістю понад мільярд доларів, нещодавно була поглинута японською Nippon Steel за жалюгідні 14 мільярдів доларів — суму, яка сьогодні є лише похибкою в річному бюджеті Alphabet на штучний інтелект. Або візьмемо Kodak: у 1970-х роках ця компанія контролювала 90% ринку фотоплівки в США, але збанкрутувала у 2012 році, бо не зуміла адаптуватися до цифрової фотографії.

Історичний цвинтар вікових облігацій

Суверенні борги також мають свої сумні сторінки в історії 100-річних запозичень. У 2017 році Аргентина випустила 100-річні облігації під привабливі 7,92%. У гонитві за дохідністю інвестори проігнорували багату історію дефолтів цієї країни. Розплата настала швидко: вже у 2020 році Аргентина очікувано оголосила дефолт, і папери обвалилися до 30−40% від свого номіналу.

Інший яскравий приклад математичного ризику — Австрія. У 2020 році уряд випустив 100-річні облігації з мікроскопічним купоном (менше 1−2%). Інвестори масово скуповували їх суто через спекулятивну привабливість та очікування подальшого зниження ставок. Проте, коли після 2021 року глобальні ставки стрімко зросли на 300−500 базисних пунктів для боротьби з інфляцією, австрійські папери зазнали колапсу: інвестори втратили 70−80% свого капіталу. Мізерний купон у 0,85% жодним чином не міг компенсувати ці катастрофічні збитки.

Що ж до технологічного та корпоративного сектору, попередня велика хвиля емісій 100-річних облігацій відбулася в епоху доткомів у 1990-х роках. Досвід цих компаній найяскравіше демонструє непередбачуваність сторічного горизонту:

Motorola: ілюзія вічного технологічного домінування (Випуск: 1997 рік | Купон: 5,22% | Погашення: 2097 рік)

Це найбільш показовий прецедент для оцінки поточних боргів Alphabet. У 1997 році компанія здавалася непохитним технологічним велетнем, чий бренд оцінювався вище за Microsoft. Технологічний «рівчак», який здавався вічним, розчинився за кілька років: компанія пропустила критично важливу революцію 3G та появу iPhone. Зрештою гіганта було розділено. Сьогодні залишки цього боргу все ще існують, але торгуються зі значним дисконтом і дохідністю близько 6,4%, нагадуючи інвесторам про сувору ціну технологічного відставання.

Walt Disney: облігації «Сплячої Красуні» (Випуск: 1993 рік | Купон: 7,55% | Погашення: 2093 рік)

На Волл-стріт ці цінні папери отримали саме таку романтичну назву. Розважальна імперія продовжує стабільно функціонувати, але її фінансисти виявилися значно далекогляднішими за інвесторів: Disney завбачливо заклав у ці папери опціон на дострокове погашення, починаючи з 2023 року. Фактично це дозволило емітенту перетворити віковий борг на 30-річні папери з правом вибору.

J.C. Penney: жертва електронної комерції (Випуск: 1997 рік | Купон: 7,625% | Погашення: 2097 рік)

Відомий американський ритейлер також піддався ейфорії залучення вікового боргу. Проте катастрофа для нього настала значно швидше за заявлене століття. Бізнес-модель компанії була знищена зміною споживчих звичок та агресивною експансією Amazon. J.C. Penney оголосила про офіційне банкрутство у 2020 році — всього через 23 роки після емісії своїх «безсмертних» зобов'язань.

Ford Motor Co.: екстремальна волатильність (Випуск: 1997 рік | Погашення: 2097 рік)

Цей приклад ідеально ілюструє цінові ризики наддовгого боргу навіть для компаній, які продовжують працювати. Хоча Ford вижив, під час глобальної фінансової кризи 2008 року його облігації зазнали нищівного обвалу: на піку ринкової паніки вони торгувалися за ціною менше 15 центів за кожен номінальний долар.

Зміна ринкової парадигми та загроза «Бульбашки ШІ»

Чому ж інституційні інвестори у 2026 році знову вишикувалися в чергу, перепідписавши 100-річний транш Alphabet у 10 разів? Відповідь — у глибокій зміні сприйняття.

Ринок більше не розглядає Alphabet, Microsoft чи Amazon як звичайні технологічні компанії, схильні до інноваційного руйнування. Їх оцінюють як глобальні, системно важливі, квазісуверенні інфраструктурні монополії (як залізниці чи електромережі століття тому). Представники інвестиційних компаній стверджують:

«Кредитні ринки не надають 100-річний капітал компаніям, у яких вони сумніваються; інвестори в облігації гарантують довговічність, а не квартальну волатильність прибутків».

Рейтинг Aa2/AA+ від Moody's та S&P, а також подушка ліквідності у 127 мільярдів доларів готівкою підкріплюють цю віру. Однак, рейтингові агентства б'ють на сполох: S&P Global Ratings офіційно попередило, що капітальні витрати на ШІ значно випереджають доходи від нього. Компаніям буде складно згенерувати достатню рентабельність інвестованого капіталу, щоб виправдати сотні мільярдів витрат.

Поточна модель Alphabet залежить від пошукової реклами. Якщо генеративні ШІ-моделі (LLM) від конкурентів змінять звички користувачів, цей «вічний» грошовий потік може пересохнути дуже швидко.

Компанія Oracle, що несе тягар у 100 мільярдів доларів боргу та 250 мільярдів лізингових зобов'язань за дата-центри, отримала негативний прогноз від S&P. Її розглядають як «канарку у вугільній шахті» для всього сектору.

Поточний розмах запозичень гіперскейлерів нагадує телекомунікаційний бум кінця 1990-х років. Тоді телеком-компанії (як WorldCom) залучили сотні мільярдів для прокладання оптоволокна, очікуючи вибухового зростання трафіку. Трафік зріс, але повільніше, ніж очікувалося, що призвело до масових банкрутств емітентів. Парадокс у тому, що саме компанії на кшталт Google та Facebook згодом безкоштовно скористалися цією надлишковою і знеціненою інфраструктурою. Якщо історія повториться, фізична ШІ-інфраструктура, профінансована боргами Alphabet у 2026 році, може стати дешевим ресурсом для зовсім інших стартапів у 2030-х роках.

Фінансовий шедевр чи монумент корпоративній самовпевненості?

Випуск 100-річних облігацій компанією Alphabet є епохальною подією. Це геніальний інструмент залучення ультрадешевого та довгострокового капіталу для безпрецедентної розбудови інфраструктури штучного інтелекту. Він яскраво відображає симбіоз двох кардинально різних світів: агресивної Силіконової долини, де активи застарівають за рік, та ультраконсервативного інституційного капіталу, чиї горизонти вимірюються людськими поколіннями.

Для Alphabet це ідеальна корпоративна стратегія: перекласти інфляційні та технологічні ризики на плечі інвесторів, зафіксувавши ставки на століття. Проте асиметрія між сторічним боргом і швидкоплинним життям серверів ШІ робить цю транзакцію наймасштабнішим і найсміливішим корпоративним фінансовим експериментом поточного десятиліття.

Чи виправдається абсолютна сліпа довіра інституційних фондів до кремнієвої монополії, чи Alphabet повторить долю U.S. Steel, Kodak та Motorola — покажуть лише наступні тектонічні технологічні революції.