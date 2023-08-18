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18 серпня 2023, 12:22 Читать на русском

Як засновник «Мівіни» за день заробив $39 млрд

Один із найбільших в'єтнамських автовиробників VinFast зробив фурор після розміщення акцій на американському фондовому ринку. Тепер маловідома у світі компанія коштує дорожче Volkswagen та Ford, а її засновник став багатшим на десятки мільярдів.

Один із найбільших в'єтнамських автовиробників VinFast зробив фурор після розміщення акцій на американському фондовому ринку.

Причини злету

Засновник компанії VinFast Фам Нят Вионг колись жив в Україні та здобув тут свій перший капітал, виготовляючи вермішель швидкого приготування «Мівіна». Продавши компанію, він виїхав до В'єтнаму, де займався спершу нерухомістю, а згодом розширив бізнес, створивши, зокрема, і компанію з виробництва електромобілів.

VinFast провів розміщення на Nasdaq, завдяки злиттю з Black Spade Acquisition Co, так званою SPAC-компанією, єдина мета якої — спростити вихід на ринок для когось іншого.

Акції VinFast різко злетіли на 270% у перший день торгів. Торги відкривалися за ціною $22, що більш ніж удвічі перевищує початкову ціну в $10, і закрилися за ціною $37 за акцію.

Цей сплеск підняв ринкову капіталізацію VinFast вище $85 млрд. Це більше, ніж Volkswagen або Ford, які оцінюються в 63,9 мільярдів євро і $48 млрд відповідно.

Проте, приголомшливе зростання базувалося на низькій кількості акцій, які виведені на ринок, що підвищує волатильність. Відповідно до нормативної документації, 99% акцій VinFast досі належать найбагатшій людині В'єтнаму Фам Нят Вионгу.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, у вівторок Вионгу, голова правління VinFast, побачив, що його власні статки зросли приблизно на $39 млрд завдяки зростанню ціни автовиробника. Його загальні статки оцінюються приблизно в $44,3 млрд. Водночас, VinFast стала найбільшою в'єтнамською компанією, яка представлена на ринку США.

VinFast була заснована в 2017 році, як дочірня компанія Vingroup, одного з найбільших конгломератів В'єтнаму. Фірма виробляє електричні позашляховики, скутери та автобуси, які продаються у В'єтнамі та Північній Америці.

У своїй заяві генеральний директор компанії Туй Ле сказав: «Ми сподіваємося, що розміщення VinFast надихне та надасть більше можливостей для в'єтнамських брендів для участі на світовому ринку».

Як автомобілі сприймають у США

Наразі компанія пропонує чотири моделі електромобілів, і випустила минулого року 30 тис. машин. Для порівняння: лише за перші шість місяців 2023 року Volkswagen продав 4,4 млн автомобілів, із яких понад 321 тис. були електричними.

VinFast — відоме ім'я у В'єтнамі, де його автомобілі стали бестселерами та мають доступ до розгалуженої мережі зарядних станцій у понад 60 містах. Але в'єтнамський новачок мав менший успіх у Сполучених Штатах, куди він почав постачати машини на початку цього року.

VinFast отримав погані відгуки про свій електричний позашляховик VF 8 після того, як він дозволив американським журналістам провести тест-драйв.

Декілька заголовків були особливо відвертими, в одному з них галузеве видання Road & Track назвав транспортний засіб «просто неприйнятним», а інше видання MotorTrend почало свою статтю словами «Повернути відправнику».

Інші відгуки були м'якішими. Одне з видань нагадало читачам, що це була перша спроба компанії створити автомобіль для ринку США.

На початку цього тижня VinFast заявив, що удосконалив програмне забезпечення на основі відгуків «власників транспортних засобів і спільноти автомобільних рецензентів».

VinFast не приховує своїх глобальних амбіцій. У липні компанія почала будівництво нового заводу в Північній Кароліні, який планує використовувати, як базу для продажів у США. У компанії кажуть, що потужність підприємства може досягти 150 тис. автомобілів на рік. Компанія також оголосила, що «незабаром» вийде на європейський ринок.

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Незважаючи на стрімкий злет у перший день торгівлі, декілька наступних днів поспіль акції VinFast падають. Основною причиною цього експерти називають незначну кількість акцій в обігу, а тому очікуються їх суттєві коливання. За підсумками торгів у четвер, ціна акцій знизилась на 33%, і наразі становить близько $20. Це все ще вдвічі більше ціни розміщення та означає капіталізацію понад $40 млрд, що приблизно стільки ж, як вартість General Motors, і більше, ніж Renault.

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