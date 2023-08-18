Як засновник «Мівіни» за день заробив $39 млрд

Один із найбільших в'єтнамських автовиробників VinFast зробив фурор після розміщення акцій на американському фондовому ринку. Тепер маловідома у світі компанія коштує дорожче Volkswagen та Ford, а її засновник став багатшим на десятки мільярдів.

Причини злету

Засновник компанії VinFast Фам Нят Вионг колись жив в Україні та здобув тут свій перший капітал, виготовляючи вермішель швидкого приготування «Мівіна». Продавши компанію, він виїхав до В'єтнаму, де займався спершу нерухомістю, а згодом розширив бізнес, створивши, зокрема, і компанію з виробництва електромобілів.

VinFast провів розміщення на Nasdaq, завдяки злиттю з Black Spade Acquisition Co, так званою SPAC-компанією, єдина мета якої — спростити вихід на ринок для когось іншого.

Акції VinFast різко злетіли на 270% у перший день торгів. Торги відкривалися за ціною $22, що більш ніж удвічі перевищує початкову ціну в $10, і закрилися за ціною $37 за акцію.

Цей сплеск підняв ринкову капіталізацію VinFast вище $85 млрд. Це більше, ніж Volkswagen або Ford, які оцінюються в 63,9 мільярдів євро і $48 млрд відповідно.

Проте, приголомшливе зростання базувалося на низькій кількості акцій, які виведені на ринок, що підвищує волатильність. Відповідно до нормативної документації, 99% акцій VinFast досі належать найбагатшій людині В'єтнаму Фам Нят Вионгу.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, у вівторок Вионгу, голова правління VinFast, побачив, що його власні статки зросли приблизно на $39 млрд завдяки зростанню ціни автовиробника. Його загальні статки оцінюються приблизно в $44,3 млрд. Водночас, VinFast стала найбільшою в'єтнамською компанією, яка представлена на ринку США.

VinFast була заснована в 2017 році, як дочірня компанія Vingroup, одного з найбільших конгломератів В'єтнаму. Фірма виробляє електричні позашляховики, скутери та автобуси, які продаються у В'єтнамі та Північній Америці.

У своїй заяві генеральний директор компанії Туй Ле сказав: «Ми сподіваємося, що розміщення VinFast надихне та надасть більше можливостей для в'єтнамських брендів для участі на світовому ринку».

Як автомобілі сприймають у США

Наразі компанія пропонує чотири моделі електромобілів, і випустила минулого року 30 тис. машин. Для порівняння: лише за перші шість місяців 2023 року Volkswagen продав 4,4 млн автомобілів, із яких понад 321 тис. були електричними.

VinFast — відоме ім'я у В'єтнамі, де його автомобілі стали бестселерами та мають доступ до розгалуженої мережі зарядних станцій у понад 60 містах. Але в'єтнамський новачок мав менший успіх у Сполучених Штатах, куди він почав постачати машини на початку цього року.

VinFast отримав погані відгуки про свій електричний позашляховик VF 8 після того, як він дозволив американським журналістам провести тест-драйв.

Декілька заголовків були особливо відвертими, в одному з них галузеве видання Road & Track назвав транспортний засіб «просто неприйнятним», а інше видання MotorTrend почало свою статтю словами «Повернути відправнику».

Інші відгуки були м'якішими. Одне з видань нагадало читачам, що це була перша спроба компанії створити автомобіль для ринку США.

На початку цього тижня VinFast заявив, що удосконалив програмне забезпечення на основі відгуків «власників транспортних засобів і спільноти автомобільних рецензентів».

VinFast не приховує своїх глобальних амбіцій. У липні компанія почала будівництво нового заводу в Північній Кароліні, який планує використовувати, як базу для продажів у США. У компанії кажуть, що потужність підприємства може досягти 150 тис. автомобілів на рік. Компанія також оголосила, що «незабаром» вийде на європейський ринок.

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Незважаючи на стрімкий злет у перший день торгівлі, декілька наступних днів поспіль акції VinFast падають. Основною причиною цього експерти називають незначну кількість акцій в обігу, а тому очікуються їх суттєві коливання. За підсумками торгів у четвер, ціна акцій знизилась на 33%, і наразі становить близько $20. Це все ще вдвічі більше ціни розміщення та означає капіталізацію понад $40 млрд, що приблизно стільки ж, як вартість General Motors, і більше, ніж Renault.