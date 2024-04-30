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30 квітня 2024, 17:12

Операційний прибуток Samsung зріс на 933%

Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті, пише CNBC.

Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті, пише CNBC.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниSamsung оголосила, що отримала 71,92 трлн корейських вон (близько $52,3 млрд) консолідованого доходу завдяки високим продажам флагманських смартфонів Galaxy S24 та зростанню цін на напівпровідникові елементи пам’яті.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Samsung оголосила, що отримала 71,92 трлн корейських вон (близько $52,3 млрд) консолідованого доходу завдяки високим продажам флагманських смартфонів Galaxy S24 та зростанню цін на напівпровідникові елементи пам’яті. Операційний прибуток збільшився до 6,61 трильйона вон (близько $4,8 млрд).

Samsung очікує, що другий квартал цього року визначатиметься переважно попитом на генеративний ШІ, а попит на мобільні пристрої залишиться стабільним.

Водночас компанія очікує, що на попит на ПК вплине повільна сезонність, що може призвести до того, що клієнти коригуватимуть запаси перед запуском нових продуктів у другій половині 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
30 квітня 2024, 17:38
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К чему эти статьи н о чем? прибыль 20 тыс.% и что??? у кого в холодильнике веселее стало?
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