Операційний прибуток Samsung зріс на 933%

Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті, пише CNBC.

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Samsung оголосила, що отримала 71,92 трлн корейських вон (близько $52,3 млрд) консолідованого доходу завдяки високим продажам флагманських смартфонів Galaxy S24 та зростанню цін на напівпровідникові елементи пам’яті. Операційний прибуток збільшився до 6,61 трильйона вон (близько $4,8 млрд).

Samsung очікує, що другий квартал цього року визначатиметься переважно попитом на генеративний ШІ, а попит на мобільні пристрої залишиться стабільним.

Водночас компанія очікує, що на попит на ПК вплине повільна сезонність, що може призвести до того, що клієнти коригуватимуть запаси перед запуском нових продуктів у другій половині 2024 року.