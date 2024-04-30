Нова пошта вийшла на ринок Іспанії

Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post. Термін доставки з України в Іспанію — від 8 днів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Перше відділення в Іспанії

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Вартість доставки

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

Документи до 1 кг — 1000 грн

Посилки до 2 кг — 1050 грн

Посилки до 10 кг — 1700 грн

Посилки до 30 кг — 3000 грн

Вантажі від 30 до 1 000 кг — 120 грн за кожен кілограм.

У травні почне працювати адресне обслуговування — кур'єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

До 15 травня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки посилок до 30 кг з України в Іспанію, зареєструвавшись за посиланням.

«Найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5−6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді», — розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.