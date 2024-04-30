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30 квітня 2024, 16:53

Нова пошта вийшла на ринок Іспанії

Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post. Термін доставки з України в Іспанію — від 8 днів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post.
Фото: Нова пошта

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Перше відділення в Іспанії

Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня.

Вартість доставки

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

  • Документи до 1 кг — 1000 грн
  • Посилки до 2 кг — 1050 грн
  • Посилки до 10 кг — 1700 грн
  • Посилки до 30 кг — 3000 грн
  • Вантажі від 30 до 1 000 кг — 120 грн за кожен кілограм.

У травні почне працювати адресне обслуговування — кур'єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур'єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

До 15 травня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки посилок до 30 кг з України в Іспанію, зареєструвавшись за посиланням.

«Найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5−6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці - Мадриді», — розповів СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
bonv
bonv
30 квітня 2024, 17:00
#
Молодці, що тут скажеш.
+
+15
torn
torn
30 квітня 2024, 17:13
#
Здирають 3 шкури з місцевих, щоб відкриватись в Іспанії, молодці, що тут скажеш.
+
0
locustsucol
locustsucol
30 квітня 2024, 18:58
#
Це бізнес, конкурентний, тому ціну регулює ринок. А ваші пости схожі на замовлені від конкурентів.
+
+15
torn
torn
30 квітня 2024, 17:11
#
З початку квітня компанія Нова Пошта примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
financialGenius
financialGenius
30 квітня 2024, 18:55
#
Не имел бы я дело с нп , проблема с доставкой , не выполняемые сроки , цены дороже чем в дшл, ни одного плюса
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