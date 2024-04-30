Оновлені виплати для ЗСУ: у Міноборони розповіли, скільки отримуватимуть військові на фронті

Військовослужбовці, які воюють безпосередньо на лінії зіткнення, з травня отримуватимуть 20 100 грн основного грошового забезпечення, плюс 100 тисяч грн за участь у бойових діях і 70 тисяч грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Про це розповів речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Так, військовослужбовець може отримувати 190 100 грн, а офіцер ще більше, додав він.

Винагорода за знищену техніку ворога

Крім цього, наразі існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку:

Корабель 1 рангу — понад 243 000 грн.

Літак або вертоліт — понад 100 000 грн.

Танк — 48 720 грн.

БТР та БМП — понад 40 000 грн.

Військовий автомобіль — 12 180 грн.

«Щоб отримати таку виплату потрібний запис у журнал бойових дій, щоб було донесення та бажане фото та відеофіксація. Зараз ведеться сучасна та високотехнологічна війна, тому це не має стати проблемою», — зазначив Лазуткін.

Він також наголосив, що люди, які проходять тривале лікування після поранення отримуватимуть затверджене мінімальне грошове забезпечення у 20 100 грн.